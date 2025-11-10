O America Business Forum reuniu os maiores nomes globais do esporte, negócios, cultura e política em seu evento inaugural nos EUA

O presidente Donald J. Trump discursou como convidado de honra no Kaseya Center, que estava com ingressos esgotados

A escalação repleta de estrelas incluiu: Jeff Bezos, Lionel Messi, Rafael Nadal, presidente Javier Milei, Tony Robbins, Serena Williams, Jamie Dimon, Ken Griffin, María Corina Machado, Stefano Domenicali, Gianni Infantino, sua alteza real a embaixadora Reema Bandar Al-Saud, Eric Schmidt, Steve Witkoff, Patrick Bet-David, Adam Neumann e Fahad Alsaif.

MIAMI, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Nos dias 5 e 6 de novembro, o America Business Forum: Miami reuniu os líderes mais influentes do mundo nos setores de esportes, política, negócios e cultura para um evento histórico no Kaseya Center, com ingressos esgotados, transmitido ao vivo para espectadores de todo o mundo.

Sob o tema "O mundo se encontra na América", os palestrantes compartilharam ideias que transcenderam setores e fronteiras e moldaram o futuro dos negócios, cultura e geopolítica.

"O primeiro America Business Forum: Miami foi um encontro extraordinário que conectou líderes globais com o público em todo o mundo", disse Francis Suárez, presidente do Conselho do America Business Forum. "Estendemos nossa mais profunda gratidão aos nossos ilustres palestrantes, patrocinadores e a todos os participantes que nos ajudaram a fazer história."

"America Business Forum: Miami definiu a agenda para o que vem a seguir em esportes, negócios, política e cultura", disse Ignacio Gonzalez, fundador do America Business Forum. "A energia dentro do Kaseya Center foi poderosa, pois os maiores visionários da Terra compartilharam ideias sobre o futuro, refletiram sobre suas jornadas e ofereceram conselhos. Foi uma honra receber os maiores líderes do mundo em um palco aqui em Miami."

O evento foi organizado por Bret Baier, da Fox News. O PIF atuou como parceiro de apresentação.

Momentos-chave dos palestrantes:

