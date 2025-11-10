O America Business Forum reuniu os maiores nomes globais do esporte, negócios, cultura e política em seu evento inaugural nos EUA
Notícias fornecidas porAmerica Business Forum
10 nov, 2025, 19:09 GMT
O presidente Donald J. Trump discursou como convidado de honra no Kaseya Center, que estava com ingressos esgotados
A escalação repleta de estrelas incluiu: Jeff Bezos, Lionel Messi, Rafael Nadal, presidente Javier Milei, Tony Robbins, Serena Williams, Jamie Dimon, Ken Griffin, María Corina Machado, Stefano Domenicali, Gianni Infantino, sua alteza real a embaixadora Reema Bandar Al-Saud, Eric Schmidt, Steve Witkoff, Patrick Bet-David, Adam Neumann e Fahad Alsaif.
MIAMI, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Nos dias 5 e 6 de novembro, o America Business Forum: Miami reuniu os líderes mais influentes do mundo nos setores de esportes, política, negócios e cultura para um evento histórico no Kaseya Center, com ingressos esgotados, transmitido ao vivo para espectadores de todo o mundo.
Sob o tema "O mundo se encontra na América", os palestrantes compartilharam ideias que transcenderam setores e fronteiras e moldaram o futuro dos negócios, cultura e geopolítica.
"O primeiro America Business Forum: Miami foi um encontro extraordinário que conectou líderes globais com o público em todo o mundo", disse Francis Suárez, presidente do Conselho do America Business Forum. "Estendemos nossa mais profunda gratidão aos nossos ilustres palestrantes, patrocinadores e a todos os participantes que nos ajudaram a fazer história."
"America Business Forum: Miami definiu a agenda para o que vem a seguir em esportes, negócios, política e cultura", disse Ignacio Gonzalez, fundador do America Business Forum. "A energia dentro do Kaseya Center foi poderosa, pois os maiores visionários da Terra compartilharam ideias sobre o futuro, refletiram sobre suas jornadas e ofereceram conselhos. Foi uma honra receber os maiores líderes do mundo em um palco aqui em Miami."
O evento foi organizado por Bret Baier, da Fox News. O PIF atuou como parceiro de apresentação.
Momentos-chave dos palestrantes:
- Donald J. Trump, 45º e 47º presidente dos Estados Unidos
- Javier Milei, presidente da Argentina
- Jeff Bezos, fundador da Amazon e Blue Origin
- Lionel Messi, campeão mundial de futebol
- Rafael Nadal, ícone mundial do tênis e empreendedor
- Tony Robbins, estrategista de vida e negócios número um do país
- Serena Williams, atleta profissional e empreendedora
- Jamie Dimon, presidente e CEO do JPMorgan Chase
- Ken Griffin, fundador e CEO da Citadel
- María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025
- Stefano Domenicali, presidente e CEO da F1
- Gianni Infantino, presidente da FIFA
- Sua alteza real, a embaixadora Reema Bandar Al-Saud
- Eric Schmidt, presidente e CEO da Relativity Space; ex-presidente e CEO do Google
- Steve Witkoff, fundador e CEO do Grupo Witkoff e enviado especial dos EUA para o Oriente Médio
- Patrick Bet-David, apresentador do podcast Valuetainment
- Adam Neumann, cofundador da WeWork e da Flow
- Fahad Alsaif, diretor de estratégia de investimento e insights econômicos do PIF
Mantenha-se conectado:
Instagram: @AmericaBusiness
LinkedIn: America Business
www.americabusiness.com
Fotos apenas para uso editorial:
5 de novembro de 2025
6 de novembro de 2025
Sobre o America Business Forum: O America Business Forum é a principal cúpula para líderes globais, reunindo as figuras mais influentes do mundo em governos, negócios e cultura. O fórum cria uma plataforma para diálogo, inspiração e ação – levando indivíduos e organizações a criar inovações revolucionárias que moldarão o futuro.
FONTE America Business Forum
Partilhar este artigo