アメリカビジネスフォーラムは、米国で初開催され、スポーツ、ビジネス、文化、政治界の著名人が参加しました

Donald J. Trump 大統領は、満席となったカセヤ・センターで名誉ゲストとして演説した。

豪華なラインナップには以下が含まれます: Jeff Bezos 、Lionel Messi 、Rafael Nadal 、 Javier Milei 社長、Tony Robbins 、Serena Williams 、Jamie Dimon 、Ken Griffin 、María Corina Machado 、Stefano Domenicali 、 Gianni Infantino 、Reema Bandar Al-Saud 大使殿下、Eric Schmidt 、Steve Witkoff 、Patrick Bet-David 、Adam Neumann 、Fahad Alsaif 。

マイアミ, 2025年11月10日 2025年11月11日 /PRNewswire/ -- 11月5日～6日、America Business Forum：マイアミは、スポーツ、政治、ビジネス、文化の分野で世界で最も影響力のあるリーダーたちを集め、チケットが完売したカセヤセンターで歴史的なイベントを開催し、世界中の視聴者にライブストリーミング配信しました。

「世界はアメリカで出会う」というテーマの下、講演者たちは業界や国境を越えて、ビジネス、文化、地政学の未来を形作る洞察を共有しました。

「第1回America Business Forum：「マイアミは、世界のリーダーたちと世界中の聴衆を結びつける素晴らしい集まりでした」と、America Business Forum理事会会長のFrancis Suárez氏は語った。「著名な講演者、スポンサー、そして私たちと共に歴史を築いてくれたすべての参加者に、心からの感謝を申し上げます。」

「America Business Forum：「マイアミは、スポーツ、ビジネス、政治、文化の次の方向性を決定づけた」と America Business Forum創設者のIgnacio Gonzalez氏は語った。「地球の偉大な先見者たちが未来についての洞察を共有し、自分たちの旅を振り返り、アドバイスをしてくれたので、カセヤ センター内のエネルギーは強力でした。世界の偉大なリーダーたちをここマイアミの舞台に迎えることができて光栄でした。」

このイベントはフォックスニュースのブレット・ベイヤーが司会を務めた。PIF がプレゼンティング パートナーを務めました。

America Business Forum について:: America Business Forumは、政府、ビジネス、文化の分野で地球上で最も影響力のある人物が集まる、世界のリーダーのための主要サミットです。フォーラムは対話、インスピレーション、行動のためのプラットフォームを構築し、個人や組織が未来を形作る画期的なイノベーションを生み出すよう促します。

