Das America Business Forum präsentierte bei seiner ersten Veranstaltung in den USA die weltweit größten Namen aus Sport, Wirtschaft, Kultur und Politik

Präsident Donald J. Trump sprach als Ehrengast im ausverkauften Kaseya Center

Das Staraufgebot umfasste: Jeff Bezos, Lionel Messi, Rafael Nadal, Präsident Javier Milei, Tony Robbins, Serena Williams, Jamie Dimon, Ken Griffin, María Corina Machado, Stefano Domenicali, Gianni Infantino, HRH Botschafterin Reema Bandar Al-Saud, Eric Schmidt, Steve Witkoff, Patrick Bet-David, Adam Neumann und Fahad Alsaif.

MIAMI, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 5. und 6. November findet das America Business Forum statt: Miami versammelte die weltweit einflussreichsten Persönlichkeiten aus Sport, Politik, Wirtschaft und Kultur zu einer historischen Veranstaltung im ausverkauften Kaseya Center, die per Livestream für Zuschauer auf der ganzen Welt übertragen wurde.

Unter dem Motto „The World Meets in America" (Die Welt trifft sich in Amerika) teilten die Redner Erkenntnisse, die Branchen und Grenzen überschritten und die Zukunft von Wirtschaft, Kultur und Geopolitik prägten.

„Das erste America Business Forum: Miami war ein außergewöhnliches Treffen, das globale Führungskräfte mit einem Publikum auf der ganzen Welt verband", sagte Francis Suárez, Vorstandsvorsitzender des America Business Forum. „Wir bedanken uns herzlich bei unseren angesehenen Rednern, Sponsoren und allen Teilnehmern, die gemeinsam mit uns Geschichte geschrieben haben."

„America Business Forum: Miami hat die Agenda für die Zukunft in Sport, Wirtschaft, Politik und Kultur festgelegt", sagte Ignacio Gonzalez, Gründer des America Business Forum. „Die Energie im Kaseya Center war beeindruckend, als die größten Visionäre der Welt ihre Erkenntnisse über die Zukunft teilten, über ihre Reisen reflektierten und Ratschläge gaben. Es war eine Ehre, die größten Führungskräfte der Welt hier in Miami auf einer Bühne begrüßen zu dürfen."

Moderiert wurde die Veranstaltung von Bret Baier von Fox News. PIF fungierte als präsentierender Partner.

Schlüsselmomente der Redner:

