El American Business Forum reunió a figuras del deporte, los negocios, la cultura y la política

-El American Business Forum reunió a las figuras más destacadas del deporte, los negocios, la cultura y la política en su evento inaugural en Estados Unidos

El presidente Donald J. Trump participó como invitado de honor en el Centro Kaseya, cuyas entradas se agotaron

Entre las estrellas presentes se encontraban: Jeff Bezos, Lionel Messi, Rafael Nadal, el presidente Javier Milei, Tony Robbins, Serena Williams, Jamie Dimon, Ken Griffin, María Corina Machado, Stefano Domenicali, Gianni Infantino, la embajadora Reema Bandar Al-Saud, Eric Schmidt, Steve Witkoff, Patrick Bet-David, Adam Neumann y Fahad Alsaif

MIAMI, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los días 5 y 6 de noviembre, el America Business Forum: Miami reunió a los líderes más influyentes del mundo en deportes, política, negocios y cultura para un evento histórico en el Kaseya Center, con entradas agotadas, transmitido en directo a espectadores de todo el planeta.

Bajo el lema "El mundo se encuentra en Estados Unidos", los ponentes compartieron perspectivas que trascendieron sectores y fronteras, y que dieron forma al futuro de los negocios, la cultura y la geopolítica.

"El primer America Business Forum: Miami fue un encuentro extraordinario que conectó a líderes mundiales con audiencias de todo el mundo", declaró Francis Suárez, presidente del Consejo de Administración del America Business Forum. "Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros distinguidos ponentes, patrocinadores y a todos los asistentes que hicieron posible este hito histórico".

"El America Business Forum: Miami marcó la pauta para el futuro del deporte, los negocios, la política y la cultura", declaró Ignacio González, fundador del America Business Forum. "La energía que se respiraba en el Kaseya Center era palpable, mientras los visionarios más destacados del mundo compartían sus perspectivas sobre el futuro, reflexionaban sobre sus trayectorias y ofrecían consejos. Fue un honor dar la bienvenida a los líderes más importantes del mundo a un mismo escenario aquí en Miami".

El evento fue presentado por Bret Baier, de Fox News. PIF fue el patrocinador principal.

Momentos clave de las ponencias:

Foros solo para uso editorial:

5 de noviembre, 2025 6 de noviembre, 2025

Acerca del America Business Forum : El America Business Forum es la cumbre líder para líderes mundiales, que reúne a las figuras más influyentes del planeta en los ámbitos gubernamental, empresarial y cultural. El foro crea una plataforma para el diálogo, la inspiración y la acción, impulsando a individuos y organizaciones a crear las innovaciones revolucionarias que darán forma al futuro.