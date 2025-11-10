L'America Business Forum a réuni les plus grands noms du monde du sport, des affaires, de la culture et de la politique lors de sa première édition de l'événement aux États-Unis
Nov 10, 2025, 13:55 ET
Le président Donald J. Trump s'est exprimé en tant qu'invité d'honneur au Kaseya Center, qui a fait salle comble
La liste des personnalités incluait : Jeff Bezos, Lionel Messi, Rafael Nadal, le président Javier Milei, Tony Robbins, Serena Williams, Jamie Dimon, Ken Griffin, María Corina Machado, Stefano Domenicali, Gianni Infantino, S.A.R. l'ambassadeur Reema Bandar Al-Saud, Eric Schmidt, Steve Witkoff, Patrick Bet-David, Adam Neumann et Fahad Alsaif.
MIAMI, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Les 5 et 6 novembre, l'America Business Forum: Miami a réuni les dirigeants les plus influents du monde dans les domaines du sport, de la politique, des affaires et de la culture pour un événement historique au Kaseya Center, qui a affiché complet et qui a été retransmis en direct aux téléspectateurs du monde entier.
Sous le thème « The World Meets in America » (Le monde se donne rendez-vous en Amérique), les orateurs ont partagé des idées qui ont transcendé les industries et les frontières, et ont façonné l'avenir des affaires, de la culture et de la géopolitique.
« La première édition de l'America Business Forum: Miami a été un rassemblement extraordinaire qui a permis de mettre en contact des leaders mondiaux avec des publics du monde entier », a déclaré Francis Suárez, président du conseil d'administration de l'America Business Forum. « Nous remercions chaleureusement nos intervenants, partenaires et tous les participants pour avoir rendu ce moment historique possible. »
« America Business Forum: Miami a établi l'ordre du jour de ce qui va suivre dans les domaines du sport, des affaires, de la politique et de la culture », a déclaré Ignacio Gonzalez, fondateur de l'America Business Forum. « L'énergie qui régnait à l'intérieur du Kaseya Center était puissante, car les plus grands visionnaires de la planète ont partagé leurs idées sur l'avenir, réfléchi à leur parcours et prodigué des conseils. Ce fut un honneur d'accueillir les plus grands dirigeants du monde sur une même scène, ici à Miami. »
L'événement était animé par Bret Baier, de Fox News. PIF était le partenaire de présentation.
Moments clés des orateurs :
- Donald J. Trump, 45e et 47e président des États-Unis
- Javier Milei, président de l'Argentine
- Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et de Blue Origin
- Lionel Messi, champion du monde de football
- Rafael Nadal, icône du tennis mondial et entrepreneur
- Tony Robbins, le stratège de référence du pays pour le développement personnel et professionnel
- Serena Williams, athlète professionnelle et entrepreneure
- Jamie Dimon, président-directeur général de JPMorgan Chase
- Ken Griffin, fondateur et PDG de Citadel
- María Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025
- Stefano Domenicali, président et directeur général de la F1
- Gianni Infantino, président de la FIFA
- S.A.R. l'ambassadeur Reema Bandar Al-Saud
- Eric Schmidt, président-directeur général de Relativity Space ; ancien président-directeur général de Google
- Steve Witkoff, fondateur et PDG du Witkoff Group et envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient
- Patrick Bet-David, animateur du podcast Valuetainment
- Adam Neumann, cofondateur de WeWork et Flow
- Fahad Alsaif, responsable de la stratégie d'investissement et des perspectives économiques chez PIF
À propos d'America Business Forum : L'America Business Forum est le principal sommet des dirigeants mondiaux, réunissant les personnalités les plus influentes de la planète dans les domaines du gouvernement, des affaires et de la culture. Le forum crée une plateforme de dialogue, d'inspiration et d'action qui incite les individus et les organisations à créer les innovations révolutionnaires qui façonneront l'avenir.
