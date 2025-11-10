L'America Business Forum a réuni les plus grands noms du monde du sport, des affaires, de la culture et de la politique lors de sa première édition de l'événement aux États-Unis

Le président Donald J. Trump s'est exprimé en tant qu'invité d'honneur au Kaseya Center, qui a fait salle comble

La liste des personnalités incluait : Jeff Bezos, Lionel Messi, Rafael Nadal, le président Javier Milei, Tony Robbins, Serena Williams, Jamie Dimon, Ken Griffin, María Corina Machado, Stefano Domenicali, Gianni Infantino, S.A.R. l'ambassadeur Reema Bandar Al-Saud, Eric Schmidt, Steve Witkoff, Patrick Bet-David, Adam Neumann et Fahad Alsaif.

MIAMI, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Les 5 et 6 novembre, l'America Business Forum: Miami a réuni les dirigeants les plus influents du monde dans les domaines du sport, de la politique, des affaires et de la culture pour un événement historique au Kaseya Center, qui a affiché complet et qui a été retransmis en direct aux téléspectateurs du monde entier.

Sous le thème « The World Meets in America » (Le monde se donne rendez-vous en Amérique), les orateurs ont partagé des idées qui ont transcendé les industries et les frontières, et ont façonné l'avenir des affaires, de la culture et de la géopolitique.

« La première édition de l'America Business Forum: Miami a été un rassemblement extraordinaire qui a permis de mettre en contact des leaders mondiaux avec des publics du monde entier », a déclaré Francis Suárez, président du conseil d'administration de l'America Business Forum. « Nous remercions chaleureusement nos intervenants, partenaires et tous les participants pour avoir rendu ce moment historique possible. »

« America Business Forum: Miami a établi l'ordre du jour de ce qui va suivre dans les domaines du sport, des affaires, de la politique et de la culture », a déclaré Ignacio Gonzalez, fondateur de l'America Business Forum. « L'énergie qui régnait à l'intérieur du Kaseya Center était puissante, car les plus grands visionnaires de la planète ont partagé leurs idées sur l'avenir, réfléchi à leur parcours et prodigué des conseils. Ce fut un honneur d'accueillir les plus grands dirigeants du monde sur une même scène, ici à Miami. »

L'événement était animé par Bret Baier, de Fox News. PIF était le partenaire de présentation.

Moments clés des orateurs :

Pour rester connecté :

Instagram : @AmericaBusiness

LinkedIn : America Business

www.americabusiness.com

Les photos sont réservées à un usage éditorial :

5 novembre 2025

6 novembre 2025