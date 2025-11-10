아메리카 비즈니스 포럼, 첫 미국 행사 대호황...스포츠, 비즈니스, 문화, 정치 유력 인사 대거 참석

카세야 센터 매진 사례 속 도널드 J. 트럼프 대통령 찬조 연설도

주요 연사: 제프 베조스(Jeff Bezos), 리오넬 메시(Lionel Messi), 라파엘 나달(Rafael Nadal), 하비에르 밀레이 대통령(President Javier Milei), 토니 로빈스(Tony Robbins), 세레나 윌리엄스(Serena Williams), 제이미 다이먼(Jamie Dimon), 켄 그리핀(Ken Griffin), 마리아 코리나 마차도(María Corina Machado), 스테파노 도메니칼리(Stefano Domenicali), 지아니 인판티노(Gianni Infantino), 리마 반다르 알 사우드 HRH 대사(HRH Ambassador Reema Bandar Al-Saud), 에릭 슈미트(Eric Schmidt), 스티브 위트코프(Steve Witkoff), 패트릭 베-데이비드(Patrick Bet-David), 아담 뉴먼(Adam Neumann), 파사드 알사이프(Fahad Alsaif)

마이애미, 2025년 11월 11일 /PRNewswire/ -- 아메리카 비즈니스 포럼: 마이애미(America Business Forum: Miami)가 11월 5~6일 전 세계 스포츠, 정치, 비즈니스, 문화 분야 유력 인사들이 참석한 가운데 카세야 센터에서 열렸다. 이 날 행사는 전석 매진되었으며 전 세계로 생중계되었다.

연사들은 "미국에서 만나는 세계"라는 주제로 산업과 국경을 초월해 인사이트를 공유하고 비즈니스와 문화, 지정학의 미래를 함께 설계했다.

프란시스 수아레즈(Francis Suárez) 아메리카 비즈니스 포럼 회장은 "제1회 아메리카 비즈니스 포럼 마이애미가 글로벌 리더와 전 세계인을 연결하는 특별한 행사"였다며 "저명한 연사 여러분과 스폰서, 그리고 함께 역사를 만드는 데 동참해 주신 참석자 여러분께 깊은 감사를 드린다"고 말했다.

이그나시오 곤잘레스(Ignacio Gonzalez) 아메리카 비즈니스 포럼 설립자는 "아메리카 비즈니스 포럼 마이애미는 스포츠와 비즈니스, 정치, 문화의 발전에 필요한 의제를 설정했다"며 "카세야 센터의 에너지는 강렬했다. 전 세계를 이끄는 인사들이 미래를 보는 혜안을 공유하고, 자신의 삶을 회고하며 조언을 나눴기 때문이다. 세계 최고 리더들을 마이애미에서 한 무대에 모시게 되어 영광이었다"고 말했다.

이번 행사 진행은 폭스 뉴스(Foxt News)의 브렛 베이어가 맡았으며 PIF가 스폰서로 참여했다.

연사 하이라이트

SNS 서비스:

Instagram: @AmericaBusiness

LinkedIn: 아메리카 비즈니스

www.americabusiness.com

사진은 편집용으로만 사용 가능

2025년 11월 5일

2025년 11월 6일

아메리카 비즈니스 포럼 소개: 아메리카 비즈니스 포럼은 정부, 비즈니스, 문화를 통틀어 세계에서 손꼽히게 영향력 있는 인사들이 모여 인사이트를 나누는 정상급 글로벌 행사다. 대화와 영감, 실천을 통해 개인과 조직이 혁신을 통해 미래를 창조해 나아갈 수 있는 장이기도 하다.

SOURCE America Business Forum