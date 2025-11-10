America Business Forum 首屆美國活動匯聚全球體壇、商界、文化界與政壇巨擘
美國總統 Donald J. Trump 以榮譽嘉賓身份在座無虛席的 Kaseya Center 發表演說
星級陣容包括：Jeff Bezos、Lionel Messi、Rafael Nadal、阿根廷總統 Javier Milei、Tony Robbins、Serena Williams、Jamie Dimon、Ken Griffin、María Corina Machado、Stefano Domenicali、Gianni Infantino、沙地阿拉伯駐美國大使 Reema Bandar Al-Saud、Eric Schmidt、Steve Witkoff、Patrick Bet-David、Adam Neumann 以及 Fahad Alsaif.
邁阿密 2025年11月11日 /美通社/ -- 11 月 5 日至 6 日，America Business Forum: Miami 在座無虛席的卡西亞中心召開，匯聚全球最具影響力的體育、政治、商業及文化領袖，共同參與這場歷史性盛會，並透過直播向全球觀眾呈現。
以「世界在美國相遇」(The World Meets in America) 為主題，演講者們分享的見解分析超越了業界和國界的樊籬，並重塑了商業、文化與地緣政治的未來。
「首屆 America Business Forum: Miami 是一場非凡盛會，將全球領導者與世界各地的觀眾聯繫起來，」America Business Forum 董事會主席 Francis Suárez 表示：「我們向與我們一起創造歷史的傑出演講者、贊助商以及每一位與我們一起創造歷史的與會者，致以感謝之情。」
「America Business Forum: Miami 為體育，商業，政治和文化方面的下一步設定了議程，」America Business Forum 創辦人 Ignacio Gonzalez 表示：「Kaseya Center 內的能量非常強大，因為地球上最偉大的遠見者分享對未來的見解，反思其旅程並提供建議。能在此邁阿密，讓全球頂尖領袖齊聚一堂，實屬榮幸。」
該活動由 Fox News 的 Bret Baier 主持，PIF 擔任活動主協辦單位。
講者的重要時刻：
- Donald J. Trump ，美國第 45 任及第 47 任總統
- Javier Milei ，阿根廷總統
- Jeff Bezos ，Amazon 與 Blue Origin 創辦人
- Lionel Messi ，世界足球冠軍
- Rafael Nadal ，世界網球偶像和企業家
- Tony Robbins ，美國首屈一指的生活和商業策略家
- Serena Williams ，專業運動員和企業家
- Jamie Dimon ，JPMorgan Chase 董事長兼行政總裁
- Ken Griffin ，Citadel 創辦人兼行政總裁
- María Corina Machado ， 2025 年諾貝爾和平獎 (Nobel Peace Prize) 得主
- Stefano Domenicali ，F1 董事長兼行政總裁
- Gianni Infantino ，國際足聯 (FIFA) 董事長
- 沙地阿拉伯駐美國大使 Reema Bandar Al-Saud
- Eric Schmidt ，Relativity Space 董事長兼行政總裁；前 Google 董事長兼行政總裁
- Steve Witkoff ，The Witkoff Group 創辦人兼行政總裁，另兼美國中東問題特使
- Patrick Bet-David ，Valuetainment 播客主持人
- Adam Neumann ，WeWork 與 Flow 的共同創辦人
- Fahad Alsaif ，PIF 投資策略與經濟分析主管
請密切留意：
關於America Business Forum：America Business 是全球領袖的首要峰會，匯聚來自政府、商界與文化領域的地球上最具影響力的人物。此論壇打造對話、啟發與行動的交流平台，驅動個人與機構創造突破性創新，共同塑造未來。
