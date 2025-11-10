America Business Forum presentó los nombres más importantes del mundo en deportes, negocios, cultura y política en el evento inaugural de EE. UU.

El presidente Donald J. Trump habló como invitado de honor en un repleto Kaseya Center

El destacado panel de estrellas incluyó a: Jeff Bezos, Lionel Messi, Rafael Nadal, el presidente Javier Milei, Tony Robbins, Serena Williams, Jamie Dimon, Ken Griffin, María Corina Machado, Stefano Domenicali, Gianni Infantino, la embajadora Reema Bandar Al-Saud, Eric Schmidt, Steve Witkoff, Patrick Bet-David, Adam Neumann y Fahad Alsaif.

MIAMI, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 5 al 6 de noviembre, America Business Forum: Miami convocó a los líderes más influyentes del mundo en deportes, política, negocios y cultura para un evento histórico en el Kaseya Center, que se transmitió en vivo a espectadores de todo el mundo.

Bajo el lema "The World Meets in America", los oradores compartieron ideas que trascendieron los sectores y las fronteras, y dieron forma al futuro de los negocios, la cultura y la geopolítica.

"El America Business Forum: Miami inaugural fue una reunión extraordinaria que conectó a los líderes mundiales con audiencias de todo el mundo", afirmó Francis Suárez, presidente del Consejo Directivo del America Business Forum. "Extendemos nuestra más profunda gratitud a los distinguidos oradores, patrocinadores y a todos los asistentes que ayudaron a hacer historia con nosotros".

"America Business Forum: Miami estableció la agenda para el futuro en deportes, negocios, política y cultura", señaló Ignacio González, fundador de America Business Forum. "La energía dentro del Kaseya Center fue poderosa, ya que los más grandes visionarios del planeta compartieron ideas sobre el futuro, reflexionaron acerca de sus recorridos y ofrecieron consejos. Fue un honor dar la bienvenida a los mejores líderes del mundo en un mismo escenario aquí en Miami".

El evento fue presentado por Bret Baier de Fox News. El Fondo de Inversión Pública (Public Investment Fund, PIF) actuó como socio presentador.

Momentos clave de los ponentes:

