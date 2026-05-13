Medan Gas Syal Ziyang Dongfeng Sinopec Lapor Rizab Terbukti 235.687 Bilion Meter Padu

ZIYANG, China, 13 Mei 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation ("Sinopec", HKG: 0386) mengumumkan kejayaan besar dalam penerokaan gas syal menerusi "Project Deep Earth - Sichuan and Chongqing Natural Gas Base". Medan gas syal Ziyang Dongfeng yang dikendalikan Sinopec menerima kelulusan rasmi daripada Kementerian Sumber Asli China bagi rizab geologi terbukti sebanyak 235.687 bilion meter padu. Pencapaian ini menandakan kewujudan medan gas syal ultra-dalam pertama China pada skala 100 bilion meter padu, sekali gus memperluas penerokaan dan pembangunan melepasi kedalaman 4,500 meter.

Ziyang Dongfeng di Lembangan Sichuan ialah medan gas syal bersepadu berskala besar yang ditemui dalam Formasi Qiongzhusi Cambrian, lapisan syal komersial tertua di bumi yang terbentuk kira-kira 540 juta tahun lalu. Tertanam pada kedalaman antara 4,500 hingga 5,200 meter, medan tersebut menghadapi cabaran penerokaan yang diiktiraf di peringkat global termasuk ciri takungan yang tidak jelas, mekanisme pengumpulan yang kompleks, formasi tebal yang sukar digerudi serta haba dan tekanan melampau.

Pasukan Sinopec bergerak melangkaui model penerokaan konvensional. Dengan mengintegrasikan AI ke dalam pengimejan geofizik, mereka berjaya melakukan "imbasan CT" terhadap formasi bawah permukaan, membolehkan pengenalpastian takungan dan pengesanan gas dilakukan dengan jelas. Digabungkan dengan kejayaan dalam penggerudian ultra-dalam dan rekahan hidraulik, usaha ini menghasilkan sistem teknologi proprietari sepenuhnya bagi penerokaan gas syal ultra-dalam Cambrian.

"Selepas lebih sedekad usaha berterusan, kami berjaya membawa gas syal Cambrian daripada sifar kepada pangkalan rizab berskala ratusan bilion meter padu. Ini mengesahkan potensi besar formasi tersebut dan memberi kami laluan teknikal yang boleh diulang untuk memperluas sempadan pembangunan gas syal China," kata Liu Wei, pengarah Sinopec Southwest Petroleum Bureau dan wakil Sinopec Southwest Oil & Gas Company. "Langkah seterusnya adalah memacu penerokaan dan pengeluaran berkualiti tinggi, mempercepat pertumbuhan kapasiti di Ziyang Dongfeng dan menyumbang kepada keselamatan tenaga negara."

Sinopec terus memacu pembangunan berkualiti tinggi industri gas syal China. Pada 2012, Sinopec menemui medan gas syal Fuling yang melancarkan pembangunan komersial gas syal China, sekali gus menjadikan China negara ketiga selepas Amerika Syarikat dan Kanada yang mencapai pengeluaran gas syal pada skala komersial. Menjelang 2017, Sinopec membangunkan Fuling sebagai medan gas syal pertama China dengan kapasiti 10 bilion meter padu.

Dengan meneroka formasi yang lebih dalam, Sinopec membuktikan medan gas syal Weirong (2018), medan gas syal Qijiang (2022), dan pada 2025, medan Yongchuan serta Hongxing yang masing-masing mempunyai rizab melebihi 100 bilion meter padu.

SOURCE SINOPEC