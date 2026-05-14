El yacimiento de gas de esquisto Ziyang Dongfeng informa una reserva comprobada de 235,687 mil millones de metros cúbicos

ZIYANG, China, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation ("Sinopec", HKG: 0386) anunció un importante avance en la exploración de gas de esquisto de su "Proyecto Deep Earth: base de gas natural de Sichuan y Chongqing". El yacimiento de gas de esquisto Ziyang Dongfeng, operado por Sinopec, obtuvo la aprobación oficial de las reservas geológicas comprobadas de 235,687 mil millones de metros cúbicos por parte del Ministerio de Recursos Naturales de China. Esto marca el nacimiento del primer yacimiento de gas de esquisto ultraprofundo de China con reservas del orden de los 100.000 millones de metros cúbicos y lleva la exploración y el desarrollo a profundidades superiores a los 4.500 metros.

El yacimiento de gas de esquisto Ziyang Dongfeng informa una reserva probada de 235,687 mil millones de metros cúbicos.

El yacimiento Ziyang Dongfend en la cuenca de Sichuan es un gran yacimiento de gas de esquisto integrado descubierto en la formación Qiongzhusi del Cámbrico, la capa de gas de esquisto comercial más antigua de la Tierra, formada hace 540 millones de años. Enterrada a una profundidad de entre 4.500 y 5.200 metros, presentó desafíos de exploración reconocidos a nivel mundial, como características poco claras del reservorio, mecanismos de acumulación complejos, formaciones gruesas de difícil perforación y condiciones extremas de calor y presión.

El equipo de Sinopec superó los modelos de exploración convencionales. Al integrar la IA para obtener imágenes geofísicas, realizaron una especie de "tomografía computada" del subsuelo, lo que permitió una identificación clara de los reservorios y la detección de gas. Combinados con avances en perforación y fracturación ultraprofunda, estos esfuerzos han dado como resultado un sistema tecnológico totalmente propio para la exploración de gas de esquisto ultraprofundo del Cámbrico.

"Tras más de una década de esfuerzo persistente, hemos pasado de cero a una base de reservas de gas de esquisto del Cámbrico del orden de los 100 mil millones de metros cúbicos. Esto valida el enorme potencial de la formación y nos ofrece una vía técnica replicable para expandir la frontera del desarrollo del gas de esquisto en China", afirmó Liu Wei, director de la Oficina de Petróleo del Suroeste de Sinopec y representante de Sinopec Southwest Oil & Gas Company. "Nuestro siguiente paso es impulsar la exploración y producción de alta calidad, acelerar el crecimiento de la capacidad en Ziyang Dongfeng y contribuir a garantizar la seguridad energética nacional".

Sinopec continúa impulsando el desarrollo de alta calidad de la industria del gas de esquisto en China. En 2012, Sinopec descubrió el yacimiento de gas de esquisto de Fuling, lo que dio inicio al desarrollo comercial del gas de esquisto en China y convirtió al país en el tercero (después de Estados Unidos y Canadá) en alcanzar la producción de gas de esquisto a escala comercial. Para 2017, Sinopec había convertido Fuling en el primer campo de gas de esquisto de China con una capacidad de 10 mil millones de metros cúbicos.

Avanzando hacia formaciones más profundas, Sinopec confirmó el yacimiento de gas de esquisto de Weirong (2018), el yacimiento de Qijiang (2022) y, en 2025, los campos de Yongchuan y Hongxing, cada uno con reservas superiores a 100 mil millones de metros cúbicos.

Para obtener más información sobre los esfuerzos de Sinopec y los hitos alcanzados en la exploración de gas de esquisto, visite http://www.sinopec.com/listco/en/.

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FUENTE SINOPEC