أعلنت شركة Sinopec عن تسجيل احتياطي مُثبت يبلغ 235.687 مليار متر مكعب من الغاز في حقل الغاز الصخري زييانغ دونغفنغ التابع لها

Sinopec’s Ziyang Dongfeng Shale Gas Field Reports Proven Reserve of 235.687 Billion Cubic Meters.

زيانغ، الصين، 14 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت China Petroleum & Chemical Corporation (يُشار إليها باسم Sinopec""، المُدرجة في بورصة هونج كونج بالرمز: 0386) عن تحقيق إنجاز مهم في استكشاف الغاز الصخري ضمن مشروعها "مشروع الأرض العميقة - قاعدة الغاز الطبيعي في سيتشوان وتشونغتشينغ". حصل حقل الغاز الصخري زييانغ دونغفنغ، الذي تديره شركة Sinopec، على اعتماد رسمي من وزارة الموارد الطبيعية في الصين لتأكيد احتياطيات جيولوجية مُثبتة تبلغ 235.687 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويُعدّ هذا الإنجاز بمثابة ولادة أول حقل غاز صخري في الصين على مستوى الاحتياطيات الضخمة التي تتجاوز 100 مليار متر مكعب، ضمن فئة الحقول فائقة العمق، حيث يمتد الاستكشاف والتطوير إلى أعماق تتجاوز 4,500 متر.

يقع حقل زييانغ دونغفنغ في حوض سيتشوان، ويُعدّ حقل غاز صخري كبيرًا ومتكاملاً، تم اكتشافه ضمن تكوين تشيونغجوسي من العصر الكمبري، وهو أقدم طبقات الغاز الصخري التجارية على سطح الأرض، والتي تشكّلت قبل نحو 540 مليون عام. يقع الحقل على أعماق تتراوح بين 4,500 و5,200 متر تحت سطح الأرض، ما فرض تحديات استكشافية معترفًا بها عالميًا، من بينها عدم وضوح خصائص المكامن، وتعقيد آليات تراكم الغاز، وسماكة التكوينات الجيولوجية الصعبة الحفر، فضلاً عن درجات الحرارة والضغط الشديدين في تلك الأعماق.

تجاوز فريق Sinopec نماذج الاستكشاف التقليدية المعتمدة. من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير الجيوفيزيائي، تمكن الفريق من إجراء ما يشبه "تصويرًا مقطعيًا محوسبًا (CT)" للتكوينات الجوفية، مما أتاح تحديد المكامن بوضوح أكبر واكتشاف مواقع تجمعات الغاز بدقة أعلى. وبالاقتران مع ما تحقق من إنجازات في تقنيات الحفر والتكسير في الأعماق الفائقة، أسفرت هذه الجهود عن تطوير منظومة تكنولوجية متكاملة ومملوكة بالكامل لاستكشاف الغاز الصخري في طبقات الكمبري فائقة العمق.

صرَّح Liu Wei، مدير Sinopec Southwest Petroleum Bureau وممثل Sinopec Southwest Oil & Gas Company قائلاً: "بعد أكثر من عقد من الجهود المستمرة، نجحنا في نقل الغاز الصخري في طبقات الكمبري من نقطة الصفر إلى قاعدة احتياطيات تتجاوز مئة مليار متر مكعب. ويؤكد ذلك الإمكانات الهائلة لهذا التكوين الجيولوجي، كما يوفر لنا مسارًا تقنيًا قابلًا للتكرار لتوسيع آفاق تطوير الغاز الصخري في الصين". "وتتمثل خطوتنا التالية في دفع عجلة الاستكشاف والإنتاج عالية الجودة، وتسريع تنمية القدرات الإنتاجية في حقل زييانغ دونغفنغ، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني وضمان استقراره".

تواصل شركة Sinopec دفع عجلة التطوير عالي الجودة لصناعة الغاز الصخري في الصين. في عام 2012، اكتشفت شركة Sinopec حقل فولينغ للغاز الصخري، وهو ما شكّل انطلاقة التطوير التجاري للغاز الصخري في الصين، وجعل البلاد ثالث دولة في العالم (بعد الولايات المتحدة وكندا) تنجح في تحقيق إنتاج تجاري واسع النطاق من الغاز الصخري. وبحلول عام 2017، نجحت شركة Sinopec في تطوير حقل فولينغ ليصبح أول حقل غاز صخري في الصين بطاقة إنتاجية تبلغ 10 مليارات متر مكعب.

ومع التوجه نحو التكوينات الجيولوجية الأعمق، نجحت شركة Sinopec في اعتماد حقل ويرونغ للغاز الصخري (عام 2018)، وحقل تشيجيانغ (عام 2022)، ثم في عام 2025 حقلي يونغتشوان وهونغشينغ، حيث تجاوزت احتياطيات كلٍ منهما 100 مليار متر مكعب من الغاز.

للمزيد من المعلومات حول جهود وإنجازات شركة Sinopec في استكشاف الغاز الصخري والإنجازات التي حققتها في هذا المجال، يُرجى زيارة الموقع التالي: http://www.sinopec.com/listco/en/.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2979114/Image.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/960416/5968382/SINOPEC_Logo.jpg