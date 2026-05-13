El yacimiento Ziyang Dongfeng de Sinopec reporta reservas de 235.687 millones de metros cúbicos

- El yacimiento de gas de esquisto Ziyang Dongfeng de Sinopec reporta reservas probadas de 235.687 millones de metros cúbicos

ZIYANG, China, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Corporación China de Petróleo y Productos Químicos (Sinopec, HKG: 0386) ha anunciado un importante avance en la exploración de gas de esquisto en su proyecto "Proyecto Tierra Profunda - Base de Gas Natural de Sichuan y Chongqing". El yacimiento de gas de esquisto Ziyang Dongfeng, operado por Sinopec, ha obtenido la aprobación oficial del Ministerio de Recursos Naturales de China para reservas geológicas probadas de 235.687 millones de metros cúbicos. Esto marca el nacimiento del primer yacimiento de gas de esquisto ultraprofundo de China, con reservas de 100.000 millones de metros cúbicos, impulsando la exploración y el desarrollo más allá de los 4.500 metros.

Sinopec’s Ziyang Dongfeng Shale Gas Field Reports Proven Reserve of 235.687 Billion Cubic Meters.

El yacimiento Ziyang Dongfeng, en la cuenca de Sichuan, es un extenso campo integrado de gas de esquisto descubierto en la Formación Qiongzhusi del Cámbrico, la capa de esquisto comercial más antigua de la Tierra, formada hace 540 millones de años. Enterrado a una profundidad de entre 4.500 y 5.200 metros, planteó desafíos de exploración reconocidos mundialmente, como características de yacimiento poco claras, mecanismos de acumulación complejos, formaciones gruesas difíciles de perforar y temperaturas y presiones extremas.

El equipo de Sinopec superó los modelos de exploración convencionales. Al integrar la IA en la obtención de imágenes geofísicas, lograron realizar una especie de "tomografía computarizada" de las formaciones subterráneas, lo que permitió una identificación precisa de los yacimientos y la detección de gas. Junto con avances en la perforación y fracturación ultraprofundas, estos esfuerzos han dado como resultado un sistema tecnológico totalmente propio para la exploración de gas de esquisto ultraprofundo del Cámbrico.

"Tras más de una década de esfuerzo constante, hemos logrado que el gas de esquisto del Cámbrico pase de ser prácticamente inexistente a contar con una base de reservas de cien mil millones de metros cúbicos. Esto valida el enorme potencial de la formación y nos proporciona una vía técnica replicable para expandir la frontera del desarrollo del gas de esquisto en China", declaró Liu Wei, director de la Oficina de Petróleo del Suroeste de Sinopec y representante de Sinopec Southwest Oil & Gas Company. "Nuestro próximo paso es impulsar la exploración y producción de alta calidad, acelerar el crecimiento de la capacidad en Ziyang Dongfeng y contribuir a garantizar la seguridad energética nacional".

Sinopec sigue impulsando el desarrollo de alta calidad de la industria del gas de esquisto en China. En 2012, Sinopec descubrió el yacimiento de gas de esquisto de Fuling, lo que dio inicio al desarrollo comercial de este recurso en China y la convirtió en el tercer país (después de Estados Unidos y Canadá) en alcanzar la producción de gas de esquisto a escala comercial. Para 2017, Sinopec había convertido a Fuling en el primer yacimiento de gas de esquisto de China con una capacidad de 10 mil millones de metros cúbicos.

Al adentrarse en formaciones más profundas, Sinopec demostró la viabilidad del yacimiento de gas de esquisto de Weirong (2018), el yacimiento de gas de esquisto de Qijiang (2022) y, en 2025, los yacimientos de Yongchuan y Hongxing, cada uno con reservas que superan los 100.000 millones de metros cúbicos.

Para obtener más información sobre los esfuerzos de Sinopec y los hitos alcanzados en la exploración de gas de esquisto, visite http://www.sinopec.com/listco/en/ .