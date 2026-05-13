Le gisement de gaz de schiste de Ziyang Dongfeng, exploité par Sinopec, affiche des réserves prouvées de 235,687 milliards de mètres cubes

ZIYANG, Chine, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (« Sinopec », HKG : 0386) a annoncé une avancée majeure dans l'exploration du gaz de schiste dans le cadre de son « projet Deep Earth - Sichuan and Chongqing Natural Gas Base ». Le champ de gaz de schiste de Ziyang Dongfeng, exploité par Sinopec, a reçu l'approbation officielle du ministère chinois des ressources naturelles pour des réserves géologiques prouvées de 235,687 milliards de mètres cubes. Cela marque la naissance du premier champ de gaz de schiste ultra-profond de Chine, d'une capacité de 100 milliards de mètres cubes, qui pousse l'exploration et l'exploitation au-delà de 4 500 mètres.

Sinopec’s Ziyang Dongfeng Shale Gas Field Reports Proven Reserve of 235.687 Billion Cubic Meters.

Le gisement Ziyang Dongfeng, dans le bassin du Sichuan, est un vaste champ intégré de gaz de schiste découvert dans la formation cambrienne de Qiongzhusi, la plus ancienne couche de schiste commercial de la planète, formée il y a 540 millions d'années. Enfoui à une profondeur de 4 500 à 5 200 mètres, il a posé des problèmes d'exploration mondialement reconnus, tels que des caractéristiques de réservoir peu claires, des mécanismes d'accumulation complexes, des formations épaisses difficiles à forer et des conditions de chaleur et de pression extrêmes.

L'équipe de Sinopec est allée au-delà des modèles d'exploration conventionnels. En intégrant l'IA à l'imagerie géophysique, ils ont en quelque sorte « scanné » les formations souterraines, ce qui a permis d'identifier clairement les gisements et de détecter la présence de gaz. Associés aux avancées réalisées dans le domaine du forage et de la fracturation à très grande profondeur, ces efforts ont abouti à la mise au point d'un système technologique entièrement propriétaire destiné à l'exploration du gaz de schiste dans le Cambrien à très grande profondeur.

« Après plus d'une décennie d'efforts soutenus, nous sommes parvenus à faire passer les réserves de gaz de schiste du Cambrien de zéro à une base de réserves de l'ordre de cent milliards de mètres cubes. Cela valide le vaste potentiel de la formation et nous donne une voie technique reproductible pour élargir la frontière de développement du gaz de schiste en Chine », a déclaré Liu Wei, directeur du bureau pétrolier de Sinopec Southwest et représentant de Sinopec Southwest Oil & Gas Company. « Notre prochaine étape consistera à mener des activités d'exploration et de production de haute qualité, à accélérer la croissance des capacités de Ziyang Dongfeng et à contribuer à la sécurité énergétique du pays. »

Sinopec continue de promouvoir le développement de haute qualité de l'industrie du gaz de schiste en Chine. En 2012, Sinopec a découvert le champ de gaz de schiste de Fuling, lançant ainsi l'exploitation commerciale du gaz de schiste en Chine et faisant de la Chine le troisième pays (après les États-Unis et le Canada) à produire du gaz de schiste à l'échelle commerciale. En 2017, Sinopec avait fait de Fuling le premier gisement de gaz de schiste de Chine, d'une capacité de 10 milliards de mètres cubes.

En pénétrant dans des formations plus profondes, Sinopec a prouvé l'existence du champ de gaz de schiste de Weirong (2018), du champ de gaz de schiste de Qijiang (2022) et, en 2025, des champs de Yongchuan et de Hongxing, dont les réserves dépassent chacune 100 milliards de mètres cubes.

Pour plus d'informations sur les efforts de Sinopec et les étapes franchies dans l'exploration du gaz de schiste, veuillez consulter le site http://www.sinopec.com/listco/en/.

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