시노펙, 쯔양 둥펑 셰일 가스전, 2356억 8700만 세제곱미터의 확인 매장량 발표

쯔양, 중국 2026년 5월 14일 /PRNewswire/ -- 중국석유화공주식회사(China Petroleum & Chemical Corporation, 이하 시노펙(Sinopec), HKG: 0386)가 '딥 어스 프로젝트 - 쓰촨 및 충칭 천연가스 기지(Project Deep Earth - Sichuan and Chongqing Natural Gas Base)'의 주요 셰일 가스 탐사 돌파구를 발표했다. 시노펙이 운영하는 쯔양 둥펑(Ziyang Dongfeng) 셰일 가스전은 중국 자연자원부(Ministry of Natural Resources of China)로부터 2356억 8700만 세제곱미터의 확인 지질 매장량에 대한 공식 승인을 확보했다. 이는 탐사 및 개발을 4500미터 이상으로 밀어붙이며 중국 최초의 초심부 1000억 세제곱미터급 셰일 가스전의 탄생을 알린다.

Sinopec’s Ziyang Dongfeng Shale Gas Field Reports Proven Reserve of 235.687 Billion Cubic Meters. (PRNewsfoto/SINOPEC)

쓰촨 분지의 쯔양 둥펑은 5억 4000만 년 전에 형성된 지구에서 가장 오래된 상업용 셰일층인 캄브리아기 충주쓰 형성층(Cambrian Qiongzhusi Formation)에서 발견된 대규모 통합 셰일 가스전이다. 이는 지하 4500~5200미터에 매장돼 있어 불명확한 저류층 특성, 복잡한 축적 메커니즘, 시추하기 어려운 두꺼운 지층, 극도의 열과 압력 등 세계적으로 인정된 탐사 과제를 안고 있었다.

시노펙 팀은 기존의 탐사 모델을 넘어섰다. AI를 지구물리학적 이미징에 통합함으로써 지하 지층을 효과적으로 'CT 스캔'하여 명확한 저류층 식별과 가스 탐지를 구현한 것이다. 초심부 시추 및 수압파쇄 분야의 돌파구와 결합한 이러한 노력은 캄브리아기 초심부 셰일 가스 탐사를 위한 완전한 독자 기술 시스템을 만들어냈다.

시노펙 서남 석유국(Sinopec Southwest Petroleum Bureau) 국장이자 시노펙 서남 석유가스 회사(Sinopec Southwest Oil & Gas Company) 대표인 류 웨이(Liu Wei)는 "10년 이상의 끈질긴 노력 끝에 캄브리아기 셰일 가스를 제로에서 1000억 세제곱미터 규모의 매장 기반으로 발전시켰다. 이는 해당 지층의 광대한 잠재력을 검증하고 중국의 셰일 가스 개발 전선을 확장하기 위한, 복제할 수 있는 기술적 경로를 제공한다"고 말했다. 이어 "다음 단계는 고품질 탐사 및 생산을 추진하고, 쯔양 둥펑의 생산 능력 성장을 가속화하며, 국가 에너지 안보에 기여하는 것이다"라고 덧붙였다.

시노펙은 중국 셰일 가스 산업의 고품질 발전을 계속 추진하고 있다. 2012년 시노펙은 푸링(Fuling) 셰일 가스전을 발견하여 중국의 상업용 셰일 가스 개발을 시작하고 중국을 미국과 캐나다에 이어 상업적 규모의 셰일 가스 생산을 달성한 세 번째 국가로 만들었다. 2017년까지 시노펙은 푸링을 중국 최초의 100억 세제곱미터 용량 셰일 가스전으로 구축했다.

더 깊은 지층으로 나아가며 시노펙은 웨이룽(Weirong) 셰일 가스전(2018년), 치장(Qijiang) 셰일 가스전(2022년), 그리고 2025년에는 융촨(Yongchuan)과 홍싱(Hongxing) 가스전에서 각각 1000억 세제곱미터를 초과하는 매장량을 입증했다.

시노펙의 셰일 가스 탐사에 대한 노력과 달성한 이정표에 대한 자세한 정보는 http://www.sinopec.com/listco/en/에서 확인할 수 있다.

SOURCE SINOPEC