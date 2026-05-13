Sinopec เผยปริมาณสำรองก๊าซหินดินดานแหล่งจื่อหยาง-ตงเฟิง พุ่งแตะ 2.35 แสนล้านลูกบาศก์เมตร

News provided by

SINOPEC

13 May, 2026, 23:58 CST

จื่อหยาง ประเทศจีน 13 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation ("Sinopec", HKG: 0386) ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในการสำรวจก๊าซหินดินดานภายใต้ "โครงการสำรวจใต้พิภพขั้นลึก - ฐานการผลิตก๊าซธรรมชาติเสฉวนและฉงชิ่ง" โดยแหล่งก๊าซหินดินดาน "จื่อหยาง ตงเฟิง" ซึ่งดำเนินงานโดย Sinopec ได้รับการอนุมัติรับรองปริมาณสำรองทางธรณีวิทยาที่พิสูจน์แล้วอย่างเป็นทางการจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ที่ระดับ 235,687 ล้านลูกบาศก์เมตร ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นการถือกำเนิดของแหล่งก๊าซหินดินดานระดับแสนล้านลูกบาศก์เมตรในชั้นหินลึกพิเศษแห่งแรกของจีน พร้อมทั้งช่วยขยายขีดความสามารถในการสำรวจและพัฒนาสู่ระดับความลึกที่มากกว่า 4,500 เมตร

Sinopec’s Ziyang Dongfeng Shale Gas Field Reports Proven Reserve of 235.687 Billion Cubic Meters. (PRNewsfoto/SINOPEC)
แหล่งจื่อหยาง ตงเฟิง ในแอ่งกระทะเสฉวนเป็นแหล่งก๊าซหินดินดานขนาดใหญ่ที่ขุดพบในชั้นหินฉงจูซี ยุคแคมเบรียน ซึ่งเป็นชั้นหินดินดานเพื่อการพาณิชย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยก่อตัวขึ้นเมื่อราว 540 ล้านปีก่อน แหล่งก๊าซแห่งนี้ฝังตัวอยู่ลึกถึง 4,500–5,200 เมตรใต้พื้นผิวโลก ซึ่งนับเป็นความท้าทายระดับโลกในการสำรวจและพัฒนา เนื่องจากคุณลักษณะของแหล่งกักเก็บที่คลุมเครือ กลไกการสะสมตัวที่ซับซ้อน ชั้นหินที่หนาและขุดเจาะได้ยาก ตลอดจนแรงดันและความร้อนที่สูงอย่างสุดขั้ว

ทีมงานของ Sinopec ได้ก้าวข้ามโมเดลการสำรวจแบบดั้งเดิม โดยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาผสานรวมกับการสร้างภาพเชิงธรณีฟิสิกส์เพื่อทำการ "เอกซเรย์คอมพิวเตอร์" โครงสร้างชั้นหินใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้สามารถจำแนกแหล่งกักเก็บและตรวจจับก๊าซได้อย่างชัดเจน และเมื่อผนวกรวมเข้ากับความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการเจาะผ่านชั้นหินลึกพิเศษและการทำไฮดรอลิกแฟรกเจอริงแล้ว ความพยายามเหล่านี้จึงก่อเกิดเป็นระบบเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองโดยสมบูรณ์ สำหรับใช้ในการสำรวจก๊าซหินดินดานในชั้นหินยุคแคมเบรียนลึกพิเศษ

"หลังจากทุ่มเทความพยายามมานานกว่าทศวรรษ เราสามารถผลักดันก๊าซหินดินดานในชั้นหินยุคแคมเบรียนจากศูนย์สู่ฐานปริมาณสำรองระดับแสนล้านลูกบาศก์เมตรได้สำเร็จ ความสำเร็จนี้ช่วยพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลของชั้นหินดังกล่าว พร้อมทั้งมอบแนวทางทางเทคนิคที่สามารถนำไปปรับใช้ซ้ำเพื่อขยายพรมแดนการพัฒนาก๊าซหินดินดานของจีนต่อไป" Liu Wei ผู้อำนวยการสำนักปิโตรเลียม Sinopec Southwest  และตัวแทนของบริษัท Sinopec Southwest Oil & Gas Company กล่าว "ก้าวต่อไปของเราคือการขับเคลื่อนการสำรวจและการผลิตให้มีคุณภาพสูง เร่งการเติบโตของกำลังการผลิตที่แหล่งจื่อหยาง ตงเฟิง และร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศชาติ"

Sinopec ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซหินดินดานของจีนอย่างมีคุณภาพ โดยในปี 2555 Sinopec ได้ค้นพบแหล่งก๊าซหินดินดานฝูหลิง ซึ่งเป็นการเปิดฉากการพัฒนาก๊าซหินดินดานเชิงพาณิชย์ของจีน และส่งผลให้จีนกลายเป็นประเทศที่สามของโลก (ต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) ที่สามารถผลิตก๊าซหินดินดานในขนาดเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ ต่อมาในปี 2560 Sinopec ได้พัฒนาแหล่งฝูหลิงจนกลายเป็นแหล่งก๊าซหินดินดานที่มีกำลังการผลิตระดับ 1 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรแห่งแรกของจีน

นอกจากนี้ Sinopec ยังได้รุกคืบเข้าสู่ชั้นหินที่ลึกยิ่งขึ้นผ่านการพิสูจน์ปริมาณสำรองของแหล่งก๊าซหินดินดานเวยหรง (ปี 2561) แหล่งก๊าซหินดินดานฉีเจียง (ปี 2565) และล่าสุดในปี 2568 ได้พิสูจน์แหล่งหยงชวนและแหล่งหงซิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละแหล่งล้วนมีปริมาณสำรองทะลุเกิน 1 แสนล้านลูกบาศก์เมตรทั้งสิ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นและความสำเร็จครั้งสำคัญของ Sinopec ในการสำรวจก๊าซหินดินดาน โปรดเยี่ยมชมได้ที่ http://www.sinopec.com/listco/en/

SOURCE SINOPEC

