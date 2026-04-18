El GAC Tech Day 2026 presenta cinco tecnologías clave para liderar la movilidad inteligente

GUANGZHOU, China, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GAC Tech Day 2026 se celebró a lo grande en la sede central de GAC Group en Panyu. En el evento mostraron los avances innovadores más recientes de GAC en las áreas de nuevos híbridos, nuevas carrocerías, nueva inteligencia, nueva arquitectura y chips chinos, lo que marcó una evolución estratégica desde una experiencia de movilidad impulsada por la tecnología hacia una centrada en el usuario.

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Xia Xianqing, presidente de GAC Group, declaró: "Nuestro compromiso permanece inalterable: basarnos en la tecnología, priorizar a nuestros usuarios y construir un GAC sólido. Estamos decididos a brindar a los usuarios una movilidad inteligente y confiable con una experiencia líder".

Resumen de las cinco tecnologías clave

ADiMOTION Power es la nueva marca de tecnología de propulsión de GAC, que está compuesta por ADiMOTION Range Extension (autonomía extendida), ADiMOTION PHEV (vehículo eléctrico híbrido enchufable) y ADiMOTION HEV+ (vehículo eléctrico híbrido+), y ofrece a los usuarios soluciones de propulsión para todo tipo de situaciones. El ADiMOTION PHEV, certificado por el Centro de Investigación y Tecnología Automotriz de China como "híbrido de alta calidad", reduce el consumo de combustible de los vehículos multipropósito de clase B a la era de los 3 litros. El ADiMOTION HEV+ incorpora una batería de seguridad de alta descarga de 5,4 kWh, pionera en el sector, que impulsa la tecnología híbrida de combustible hacia la era 2.0.

La carrocería Starship adopta un diseño pionero en el sector de "estructura integrada + jaula multianular", que integra las ventajas de las carrocerías monocasco y de bastidor. Esta carrocería cuenta con una rigidez de torsión de 38.000 N•m/° y una capacidad de remolque de 5 toneladas, y ofrece robustez todoterreno y comodidad para los desplazamientos diarios.

ADiGO Intelligence incorpora una arquitectura integrada nube-borde con tres motores de IA: percepción, colaboración multiagente y expresión emocional, lo que permite que la cabina inteligente evolucione de una comprensión proactiva a una reactiva, según las necesidades del usuario.

X-SOUL Architecture 4.0 sirve como base digital del vehículo y logra una fusión pionera en la industria de seis ámbitos: conducción inteligente, cabina, propulsión, chasis, carrocería y conectividad. Las actualizaciones inalámbricas completas del vehículo se realizan en tan solo 8 minutos, lo que la sitúa como líder del sector.

En el ecosistema de chips, GAC ha completado el desarrollo conjunto de casi 400 chips con 105 socios. El HYPTEC GT Climbing Edition, el primer vehículo eléctrico inteligente de China con un diseño de chip 100 % nacional, se lanzará próximamente. GAC también anunció que pondrá a disposición del sector todos sus avances en chips, lo que impulsará los sectores del transporte ferroviario, la economía de baja altitud y la inteligencia incorporada.

GAC, basada en la tecnología, continúa avanzando con paso firme y aporta su fortaleza al progreso de China hacia su consolidación como potencia mundial del sector automotriz.

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FUENTE GAC