GAC Tech Day 2026 Dedah Lima Teknologi Teras untuk Menerajui Mobiliti Pintar

GUANGZHOU, China, 18 April 2026 /PRNewswire/ -- GAC Tech Day 2026 telah berlangsung dengan penuh gilang-gemilang di ibu pejabat GAC Group di Panyu. Acara ini mempamerkan sepenuhnya pencapaian inovasi terkini GAC merentasi HIbrid Baharu, Badan Baharu, Kecerdasan Baharu, Seni Bina Baharu dan Cip Cina, menandakan evolusi strategik daripada mobiliti dipacu teknologi kepada pengalaman mobiliti didorong oleh pengguna.

Presiden GAC Group, Xia Xianqing berkata: "Komitmen kami kekal tidak berubah: berakar pada teknologi, mengutamakan pengguna, dan membina GAC yang berdaya tahan. Kami bertekad untuk membawa kehidupan mobiliti pintar yang boleh dipercayai kepada pengguna dengan pengalaman terunggul."

Lima Teknologi Teras Sepintas Lalu

ADiMOTION Power merupakan jenama teknologi kuasa serba baharu GAC, merangkumi ADiMOTION Range Extension, ADiMOTION PHEV dan ADiMOTION HEV+, yang menyediakan penyelesaian kuasa untuk semua senario penggunaan. ADiMOTION PHEV, yang diperakui oleh China Automotive Technology and Research Center sebagai "Hibrid Berkualiti Tinggi", menurunkan penggunaan bahan api MPV kelas B ke era 3 liter. ADiMOTION HEV+ pula dilengkapi bateri keselamatan kadar tinggi 5.4kWh pertama dalam industri, sekali gus membawa teknologi hibrid bahan api ke era 2.0.

Starship Body mengguna pakai reka bentuk pertama dalam industri "Bingkai Terbenam + Sangkar Berbilang Gelung", menggabungkan kelebihan struktur monokok dan badan-pada-bingkai. Dengan kekakuan kilasan 38,000N•m/° dan kapasiti menunda 5 tan, ia menawarkan ketahanan luar jalan serta keselesaan pemanduan harian.

ADiGO Intelligence menampilkan seni bina integrasi Cloud-Edge dengan tiga enjin AI — persepsi, kolaborasi multi-agen dan ekspresi emosi — yang mengubah kokpit pintar daripada reaktif kepada memahami keperluan pengguna secara proaktif.

X-SOUL Architecture 4.0 berfungsi sebagai asas digital kenderaan, mencapai penggabungan enam domain pertama dalam industri merangkumi pemanduan pintar, kokpit, rangkaian kuasa, casis, badan dan kesalinghubungan. Naik taraf OTA keseluruhan kenderaan dapat diselesaikan sepantas 8 minit, menduduki tempat pertama dalam industri.

Dalam ekosistem cip, GAC telah menyiapkan pembangunan bersama hampir 400 cip dengan 105 rakan kongsi ekosistem. HYPTEC GT Climbing Edition — NEV pintar pertama China dengan reka bentuk cip 100% domestik — akan dilancarkan tidak lama lagi. GAC turut mengumumkan bahawa semua pencapaian cip akan dibuka kepada seluruh industri, memperkasa sektor transit rel, ekonomi altitud rendah dan kecerdasan terkandung.

Bersandarkan teknologi, GAC terus melangkah ke hadapan, menyumbang kekuatannya kepada usaha China menjadi kuasa besar automotif global.

