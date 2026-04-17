GAC Tech Day 2026 presenta cinco tecnologías clave para liderar la movilidad inteligente

GUANGZHOU, China, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GAC Tech Day 2026 tuvo lugar en la sede central de GAC Group en Panyu. En él se mostraron los últimos logros innovadores de GAC en las áreas de vehículos híbridos, carrocerías, inteligencia artificial, arquitectura y chips chinos, lo que marca una evolución estratégica desde una experiencia de movilidad centrada en la tecnología a una centrada en el usuario.

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El presidente de GAC Group, Xia Xianqing, declaró: "Nuestro compromiso permanece inalterable: basarnos en la tecnología, priorizamos a nuestros usuarios y construimos un GAC sólido. Estamos decididos a brindar a los usuarios una movilidad inteligente y confiable con una experiencia líder".

Cinco tecnologías clave en resumen

ADiMOTION Power es la nueva marca de tecnología de propulsión de GAC, que comprende ADiMOTION Range Extension, ADiMOTION PHEV y ADiMOTION HEV+, ofreciendo a los usuarios soluciones de propulsión para todo tipo de situaciones. El ADiMOTION PHEV, certificado por el Centro de Investigación y Tecnología Automotriz de China como un 'híbrido de alta calidad', reduce el consumo de combustible de los MPV de clase B a la era de los 3 litros. El ADiMOTION HEV+ incorpora una batería de seguridad de alta descarga de 5,4 kWh, pionera en la industria, que impulsa la tecnología híbrida de combustible hacia la era 2.0.

La carrocería Starship adopta un diseño pionero en la industria de 'estructura integrada + jaula multianillo', que integra las ventajas de las carrocerías monocasco y de bastidor. Con una rigidez torsional de 38.000 N•m/° y una capacidad de remolque de 5 toneladas, ofrece robustez todoterreno y comodidad para los desplazamientos diarios.

ADiGO Intelligence incorpora una arquitectura integrada nube-borde con tres motores de IA: percepción, colaboración multiagente y expresión emocional, lo que permite que la cabina inteligente evolucione de una comprensión proactiva a una reactiva de las necesidades del usuario.

La arquitectura X-SOUL 4.0 sirve como base digital del vehículo, logrando una fusión pionera en la industria de seis dominios: conducción inteligente, cabina, tren motriz, chasis, carrocería y conectividad. Las actualizaciones OTA completas del vehículo se realizan en tan solo 8 minutos, lo que la sitúa a la cabeza del sector.

En el ecosistema de chips, GAC ha completado el desarrollo conjunto de casi 400 chips con 105 socios. El HYPTEC GT Climbing Edition, el primer vehículo eléctrico inteligente de China con un diseño de chip 100 % nacional, se lanzará próximamente. GAC también anunció que pondrá a disposición de toda la industria todos sus avances en chips, impulsando así los sectores del transporte ferroviario, la economía de baja altitud y la inteligencia incorporada.

GAC, basada en la tecnología, continúa avanzando con paso firme, contribuyendo con su fortaleza al progreso de China hacia su consolidación como potencia automotriz mundial.

Para obtener más información sobre GAC, visite: https://www.gacgroup.com/en o síganos en redes sociales.

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