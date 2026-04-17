GAC Group เปิดตัว 5 เทคโนโลยีหลักใน Tech Day 2026 มุ่งนำด้านสมาร์ตโมบิลิตี้
News provided byGAC
18 Apr, 2026, 02:42 CST
กว่างโจว, จีน, 18 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ --
งาน GAC Group Tech Day 2026 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สำนักงานใหญ่เขตพานหยู โดยภายในงานได้จัดแสดงความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมล่าสุดของ GAC ครอบคลุมระบบไฮบริดยุคใหม่ (New Hybrid), โครงสร้างตัวถังยุคใหม่ (New Body), ระบบอัจฉริยะยุคใหม่ (New Intelligence), สถาปัตยกรรมยานยนต์ยุคใหม่ (New Architecture), ระบบชิปจีน (Chinese Chips) ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์จากการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ไปสู่ประสบการณ์การเดินทางที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
Xia Xianqing ประธาน GAC Group กล่าวว่า: "พันธกิจของเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลง คือการยึดมั่นในเทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นอันดับแรก และสร้าง GAC ที่มีความยืดหยุ่น เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ชีวิตการเดินทางอัจฉริยะที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพระดับแนวหน้าให้กับผู้ใช้"
ภาพรวมเทคโนโลยีหลัก 5 ด้าน
ADiMOTION Power เป็นแบรนด์เทคโนโลยีพลังงานใหม่ของ GAC ประกอบด้วย ADiMOTION Range Extension, ADiMOTION PHEV และ ADiMOTION HEV+ เพื่อมอบโซลูชันพลังงานแบบครบทุกสถานการณ์ ADiMOTION PHEV ซึ่งได้รับการรับรองจาก China Automotive Technology and Research Center ว่าเป็น "ไฮบริดคุณภาพสูง" (High-Quality Hybrid) ช่วยผลักดันอัตราสิ้นเปลืองของ MPV ระดับ B-class ลงสู่ยุค 3 ลิตร ส่วน ADiMOTION HEV+ มาพร้อมแบตเตอรี่ความปลอดภัยชนิด high-rate ขนาด 5.4kWh เป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรม ช่วยยกระดับเทคโนโลยีไฮบริดเข้าสู่ยุค 2.0
Starship Body ใช้โครงสร้าง "เฟรมฝังตัว + โครงนิรภัยวงแหวนหลายชั้น" (Embedded Frame + Multi-Ring Cage) เป็นรายแรกของอุตสาหกรรม ผสานข้อดีของโครงสร้างตัวถังแบบโมโนค็อก (monocoque) และแบบแชสซีแยก (body-on-frame) มีความแข็งแรงต่อแรงบิดที่ 38,000 N•m/° และความสามารถลากจูง 5 ตัน ให้ทั้งความแกร่งสำหรับออฟโรดและความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวัน
ADiGO Intelligence ใช้สถาปัตยกรรม Cloud-Edge Integrated Architecture พร้อม AI สามเอนจิน ได้แก่ การรับรู้สภาพแวดล้อม การทำงานร่วมกันของเอเจนต์หลายตัว และการแสดงออกเชิงอารมณ์ พัฒนาห้องโดยสารอัจฉริยะจากระบบตอบสนอง ไปสู่ระบบที่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้อย่างเชิงรุก
X-SOUL Architecture 4.0 เป็นโครงสร้างดิจิทัลของยานยนต์ รองรับการบูรณาการหกโดเมน ได้แก่ ระบบขับขี่อัจฉริยะ ห้องโดยสาร ระบบส่งกำลัง แชสซี ตัวถัง และการเชื่อมต่อ รองรับการอัปเดต OTA ทั้งคันภายในเวลาเพียงแปดนาที ซึ่งจัดอยู่ในระดับอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม
ในระบบนิเวศชิป (Chip Ecosystem) GAC ได้พัฒนาชิปร่วมกันเกือบ 400 ชิปกับพันธมิตรด้านระบบนิเวศ 105 ราย รถ HYPTEC GT Climbing Edition ซึ่งเป็นรถ NEV อัจฉริยะรุ่นแรกของจีนที่ใช้ชิปออกแบบในประเทศ 100% จะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ GAC ยังประกาศเปิดผลงานด้านชิปทั้งหมดสู่ทั้งอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนภาคระบบราง เศรษฐกิจการบินระดับต่ำ (low-altitude economy) และหุ่นยนต์/ระบบอัจฉริยะที่มีปัญญาเชิงกายภาพ (embodied intelligence)
ด้วยพื้นฐานจากเทคโนโลยี GAC ยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกของจีน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC ได้ที่: https://www.gacgroup.com/en
SOURCE GAC
