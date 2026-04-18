2026廣汽科技日發佈五大核心技術 以「科技向心」引領智能出行時代

在動力領域，廣汽正式構建全新「星源動力」技術品牌，由星源插混、星源超級雙擎及星源增程共同組成，面向不同出行場景提供更高效、更智能的動力解決方案。其中，星源插混兼顧動力與能耗表現，星源超級雙擎則依托高倍率安全電池，推動油混車型邁入「智能機時代」。

在整車技術方面，星艦車身以「嵌入式大梁+多元環籠」原創設計，兼顧城市通勤舒適性與越野場景的高強度需求；星河智艙則基於ADiGO Intelligence端雲一體架構，推動智能座艙從「有問必答」升級為「懂你所需」，實現更主動、更貼心的人車交互體驗。

作為智能汽車數字底座，星靈架構4.0首次實現智能駕駛、智能座艙、動力、底盤、車身及車聯網六域融合，綜合性能較上一代提升40%，整車OTA升級時間最快縮短至8分鐘。

在芯片生態方面，廣汽持續推進自主可控能力建設，已聯合生態夥伴開發51款芯片產品，並完成近400款芯片的聯合定義和應用驗證。活動現場，採用100%國產化設計芯片的昊鉑GT攀登版同步亮相，成為中國新能源汽車產業鏈自主創新的重要標誌。

面向未來，廣汽將繼續以「新技術、新產品、新服務、新生態」為核心引擎，推動「再造新廣汽」戰略落地，為全球用戶提供更安全、高效、美好的智能出行體驗。

SOURCE GAC