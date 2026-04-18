Le Tech Day 2026 de GAC dévoile cinq technologies de base au service de la mobilité intelligente

GUANGZHOU, Chine, 18 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le Tech Day 2026 de GAC s'est tenu en grande pompe au siège du groupe GAC à Panyu. L'événement a permis de présenter les dernières réalisations innovantes de GAC dans les domaines du nouvel hybride, des nouvelles carrosseries, de la nouvelle intelligence, de la nouvelle architecture et des puces chinoises, marquant ainsi une évolution stratégique d'une expérience de mobilité axée sur la technologie vers une expérience axée sur l'utilisateur.

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Le président du groupe GAC, Xia Xianqing, a déclaré : « Notre engagement reste inchangé : nous enraciner dans la technologie, donner la priorité à nos utilisateurs et construire un GAC résilient. Nous sommes déterminés à offrir aux utilisateurs une vie de mobilité intelligente et fiable avec une expérience de premier plan. »

Les cinq technologies de base en un coup d'œil

ADiMOTION Power est la toute nouvelle marque de technologie de puissance de GAC, qui comprend ADiMOTION Range Extension, ADiMOTION PHEV et ADiMOTION HEV+, offrant aux utilisateurs des solutions de puissance pour tous les scénarios. L'ADiMOTION PHEV, certifié par le China Automotive Technology and Research Center comme « hybride de haute qualité », fait passer la consommation de carburant des monospaces de catégorie B à l'ère du 3 litres. L'ADiMOTION HEV+ est doté d'une batterie de sécurité à haut débit de 5,4 kWh, une première dans l'industrie, qui propulse la technologie hybride à carburant dans l'ère 2.0.

Le Starship Body adopte une conception inédite dans l'industrie, celle du « cadre intégré + cage multianneaux », qui combine les avantages des carrosseries monocoques et des carrosseries sur cadre. Avec une rigidité de torsion de 38 000 N•m/° et une capacité de remorquage de cinq tonnes, il offre à la fois une robustesse tout-terrain et un confort quotidien.

ADiGO Intelligence présente une architecture intégrée cloud-périphérie avec trois moteurs d'IA (perception, collaboration multi-agents et expression émotionnelle) qui font passer l'habitacle intelligent de la réactivité à la compréhension proactive des besoins des utilisateurs.

L'architecture X-SOUL 4.0 sert de base numérique au véhicule, réalisant une fusion inédite dans l'industrie de six domaines : conduite intelligente, habitacle, groupe motopropulseur, châssis, carrosserie et connectivité. Les mises à jour OTA complètes sont effectuées en huit minutes seulement, une performance inégalée dans le secteur.

Dans l'écosystème des puces, GAC a achevé le développement conjoint de près de 400 puces avec 105 partenaires écologiques. L'HYPTEC GT Climbing Edition, le premier véhicule électrique de quartier intelligent de Chine dont la puce est conçue à 100 % dans le pays, sera bientôt lancé. GAC a également annoncé qu'il ouvrirait toutes ces réalisations en matière de puces à l'ensemble de l'industrie, pour promouvoir les secteurs du transport ferroviaire, de l'économie de basse altitude et de l'intelligence incarnée.

S'appuyant sur sa technologie, GAC continue d'aller de l'avant, contribuant par sa force à la marche de la Chine vers le statut de puissance automobile mondiale.

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