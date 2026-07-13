O Grupo GAC celebrará o marco de 30 milhões de usuários globais em 16 de julho

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GAC

13 jul, 2026, 08:55 GMT

GUANGZHOU, China, 13 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Desde o lançamento do seu primeiro veículo até o próximo marco de 30 milhões de automóveis produzidos, cada passo dado pela GAC é fruto das escolhas e da confiança de seus usuários em todo o mundo. No dia 16 de julho, o GAC Group realizará um grande evento de agradecimento aos seus 30 milhões de usuários, celebrando o histórico lançamento de seu 30 milionésimo veículo ao lado de usuários do mundo todo.

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Desde a entrega do seu primeiro veículo a um cliente, o desenvolvimento da GAC tem acompanhado de perto a vida e a mobilidade dos usuários em todo o mundo. Este ano, um fluxo constante de novos usuários passou a integrar comunidade GAC, conquistando juntos a confiança de 30 milhões de usuários globalmente.

No primeiro semestre de 2026, as exportações das marcas próprias da GAC atingiram 121.500 unidades, um aumento de 132% em relação ao ano anterior, comprovando o reconhecimento da qualidade dos produtos pelos consumidores globais. Todas as cinco principais regiões no exterior — Américas, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África e Europa — registraram um crescimento robusto.

Os negócios internacionais da GAC abrangem 110 países/regiões em cinco grandes zonas, com 746 pontos de venda e atendimento, seis fábricas no exterior e nove armazéns de peças também no exterior. A empresa estabeleceu operações localizadas que abrangem toda a cadeia de valor, abrangendo P&D, produção, fornecimento e vendas. Nas Américas, diversos modelos principais ocupam posições de destaque nos mercados locais, com as vendas mensais se multiplicando várias vezes no Brasil, Colômbia e outros países. Na Ásia-Pacífico, a GAC detinha 11% do mercado de veículos de nova energia (NEV) de Hong Kong entre janeiro e maio, enquanto as vendas na Tailândia em junho registraram um aumento de 207% em relação ao mês anterior. Na Europa, a GAC construiu um sistema completo, da fabricação local ao varejo, expandindo de forma constante a presença de NEVs nos principais mercados. Cada aumento nas vendas regionais reflete o reconhecimento e a preferência dos usuários locais que, juntos, formam a comunidade de confiança da GAC, composta por 30 milhões de usuários.

O marco de 30 milhões de veículos produzidos pela GAC simboliza a confiança e o compromisso dos usuários em todo o mundo. O Grupo GAC aprofundará as reformas no âmbito da "Ação Panyu", manterá o compromisso com a filosofia de desenvolvimento centrada no usuário e transformará a confiança de seus 30 milhões de usuários globais em força motriz para o progresso. O Grupo oferecerá produtos de maior qualidade, tecnologias mais avançadas e serviços mais abrangentes para retribuir o apoio de cada cliente e caminhará lado a lado com sua comunidade global de 30 milhões de usuários, rumo a uma jornada de desenvolvimento totalmente nova.

Para mais informações sobre a GAC, acesse https://www.gacgroup.com/en ou nos siga nas redes sociais.

FONTE GAC

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