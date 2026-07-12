GAC Group ประกาศความสำเร็จ ยอดผู้ใช้ทั่วโลกทะลุ 30 ล้านราย เตรียมจัดงานฉลองใหญ่ 16 กรกฎาคมนี้
News provided byGAC
12 Jul, 2026, 23:59 CST
กวางโจว, จีน, 12 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- นับตั้งแต่การส่งมอบรถคันแรกจนถึงหลักหมุดสำคัญในการผลิตรถยนต์ครบ 30 ล้านคันที่กำลังจะมาถึง ทุกย่างก้าวความสำเร็จของ GAC ล้วนเกิดจากความไว้วางใจและโอกาสที่ผู้ใช้งานทั่วโลกมอบให้ ทั้งนี้ ในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ GAC Group เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่เพื่อขอบคุณผู้ใช้ทั้ง 30 ล้านราย พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่รถคันที่ 30 ล้านจะออกจากสายการผลิตไปพร้อมกับผู้ใช้งานทั่วโลก
นับตั้งแต่การส่งมอบรถยนต์คันแรกให้ลูกค้า GAC ก็ได้ก้าวเดินเคียงคู่ไปกับวิถีชีวิตการเดินทางของผู้คนทั่วโลกมาโดยตลอด และตลอดปีนี้ สมาชิกใหม่จำนวนมากได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว GAC ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานรวมถึง 30 ล้านรายทั่วโลก
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ยอดส่งออกรถยนต์ภายใต้แบรนด์ของ GAC ทะยานแตะ 121,500 คัน เติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 132% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จและการยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคทั่วโลก โดยภูมิภาคหลักในต่างประเทศทั้ง 5 ภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา เอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ต่างทำสถิติเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ปัจจุบัน ธุรกิจในต่างประเทศของ GAC ครอบคลุมมากถึง 110 ประเทศและภูมิภาคใน 5 เขตเศรษฐกิจหลัก ผ่านเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการรวม 746 แห่ง โรงงานผลิตในต่างประเทศ 6 แห่ง และคลังอะไหล่ในต่างประเทศอีก 9 แห่ง ส่งผลให้บริษัทฯ วางรากฐานการดำเนินธุรกิจในท้องถิ่นแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งการวิจัยและพัฒนา การผลิต ซัพพลาย ไปจนถึงการขาย สำหรับตลาดอเมริกานั้น รถยนต์รุ่นเรือธงหลายรุ่นทำยอดขายติดอันดับต้น ๆ ในตลาด โดยเฉพาะในบราซิล โคลอมเบีย และตลาดอื่น ๆ ที่ยอดขายรายเดือนเติบโตขึ้นหลายเท่าตัว ขณะที่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา GAC ครองส่วนแบ่งในตลาดรถยนต์ NEV ในฮ่องกงได้ถึง 11% ส่วนในประเทศไทย ยอดขายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งทะยานขึ้นถึง 207% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ด้านตลาดยุโรป GAC ได้วางระบบการดำเนินงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่ฐานการผลิตในท้องถิ่นไปจนถึงเครือข่ายค้าปลีก พร้อมเดินหน้าส่งรถยนต์ NEV บุกตลาดสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยอดขายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกภูมิภาคนี้ คือสิ่งสะท้อนถึงการยอมรับและความนิยมจากผู้ใช้ในแต่ละท้องถิ่น จนหลอมรวมกลายเป็นพลังแห่งความไว้วางใจจากครอบครัวผู้ใช้ GAC รวม 30 ล้านรายทั่วโลก
ความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของ GAC ในการผลิตรถยนต์ครบ 30 ล้านคัน สะท้อนให้เห็นความไว้วางใจและความผูกพันของผู้บริโภคจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งนี้ GAC Group จะเดินหน้าปฏิรูปองค์กรตามแผน "Panyu action" พร้อมยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เพื่อเปลี่ยนพลังความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั้ง 30 ล้านรายทั่วโลก ให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาสู่อนาคต โดยกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น และบริการที่ครอบคลุมยิ่งกว่าเดิม เพื่อตอบแทนทุกการสนับสนุนจากลูกค้า พร้อมก้าวเดินเคียงข้างไปกับครอบครัวผู้ใช้ GAC ทั้ง 30 ล้านรายทั่วโลก เพื่อร่วมเปิดฉากการเดินทางบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
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SOURCE GAC
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