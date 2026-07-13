GAC Group celebrará los 30 millones de usuarios en todo el mundo el 16 de julio

GUANGZHOU, China, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Desde la salida de la cadena de montaje de su primer vehículo hasta el próximo hito que supone su automóvil número 30 millones, cada avance de GAC se debe a las decisiones y a la confianza de los usuarios de todo el mundo. El 16 de julio, GAC Group organizará un gran acto de agradecimiento por sus 30 millones de usuarios, con el que celebrará, junto a los usuarios de todo el mundo, la histórica salida de la cadena de montaje de su vehículo número 30 millones.

Desde que entregó su primer vehículo a un cliente, el desarrollo de GAC avanzó al mismo ritmo que la movilidad de los usuarios de todo el mundo. Este año, se han ido incorporando a la comunidad de GAC un sinfín de nuevos usuarios, lo que en conjunto le ha permitido ganar la confianza de 30 millones de usuarios en todo el mundo.

En el primer semestre de 2026, las exportaciones de marcas propias de GAC alcanzaron las 121.500 unidades, lo que supone un aumento del 132 % con respecto al mismo periodo del año anterior y demuestra el reconocimiento de los clientes de todo el mundo respecto a la calidad de los productos. Las cinco regiones principales: continente americano, Asia-Pacífico, Medio Oriente, África y Europa, registraron un sólido crecimiento.

La actividad internacional de GAC abarca 110 países y regiones distribuidos en cinco grandes zonas, con 746 puntos de venta y servicio, seis plantas de fabricación y nueve almacenes de recambios, todas estas en el extranjero. Ha establecido operaciones localizadas que abarcan toda la cadena de valor, desde investigación y desarrollo (I+D) hasta producción, suministro y ventas. En el continente americano, varios modelos ocupan los primeros puestos en los mercados locales y las ventas mensuales se multiplicaron exponencialmente en Brasil, Colombia y otros países. En Asia-Pacífico, GAC acaparó el 11 % del mercado de vehículos eléctricos nuevos de Hong Kong entre enero y mayo, mientras que las ventas en Tailandia en junio se dispararon un 207 % respecto al mes anterior. En Europa, GAC creó un sistema completo que abarca desde la fabricación local hasta la venta al por menor y está introduciendo de forma constante los vehículos eléctricos nuevos en los mercados clave. Cada aumento regional de las ventas refleja el reconocimiento y la preferencia de los usuarios locales, que en conjunto conforman su comunidad de confianza de 30 millones de usuarios.

El hito de los 30 millones de vehículos fabricados por GAC es una muestra de la confianza y el compromiso de los usuarios de todo el mundo. GAC Group profundizará en las reformas en el marco de la "Iniciativa Panyu", mantendrá su compromiso con la filosofía de desarrollo centrada en el usuario y convertirá la confianza de sus 30 millones de usuarios en todo el mundo en una fuerza motriz para el progreso. El grupo ofrecerá productos de mayor calidad, tecnologías más avanzadas y servicios más completos para corresponder al apoyo de cada uno de sus clientes, y avanzará en estrecha colaboración con su comunidad global de 30 millones de usuarios para emprender un nuevo camino de desarrollo.

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FUENTE GAC