GAC Group Bakal Raikan 30 Juta Pengguna Global pada 16 Julai

GUANGZHOU, China, 13 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Daripada pengeluaran kenderaan pertamanya hinggalah pencapaian 30 juta kenderaan siap yang bakal direalisasikan tidak lama lagi, setiap langkah kemajuan GAC berpunca daripada pilihan dan kepercayaan pengguna di seluruh dunia. Pada 16 Julai, GAC Group akan mengadakan acara penghargaan besar-besaran untuk 30 juta penggunanya, bagi meraikan detik bersejarah pengeluaran kenderaan ke-30 juta bersama pengguna global.

Sejak menyerahkan kenderaan pertamanya kepada pelanggan, perkembangan GAC bergerak seiring dengan kehidupan mobiliti pengguna di seluruh dunia. Tahun ini, pengguna baharu terus menyertai komuniti GAC, sekali gus membolehkan syarikat meraih kepercayaan 30 juta pengguna di seluruh dunia.

Pada separuh pertama 2026, eksport jenama milik sendiri GAC mencecah 121,500 unit, melonjak 132% tahun ke tahun, sekali gus membuktikan pengiktirafan pengguna global terhadap kualiti produk syarikat. Kesemua lima wilayah teras luar negara — Amerika, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika dan Eropah — mencatat pertumbuhan kukuh.

Perniagaan antarabangsa GAC merangkumi 110 negara/wilayah di lima zon utama, dengan 746 cawangan jualan dan perkhidmatan, enam kilang pembuatan di luar negara dan sembilan gudang alat ganti di luar negara. Syarikat telah membangunkan operasi rantaian nilai penuh setempat yang merangkumi penyelidikan dan pembangunan (R&D), pengeluaran, bekalan dan jualan. Di benua Amerika, beberapa model utama berada pada kedudukan tinggi dalam pasaran tempatan, dengan jualan bulanan meningkat berkali ganda di Brazil, Colombia dan negara lain. Di Asia Pasifik, GAC menguasai 11% pasaran kenderaan tenaga baharu (NEV) Hong Kong bagi tempoh Januari hingga Mei, manakala jualan Jun di Thailand melonjak 207% berbanding bulan sebelumnya. Di Eropah, GAC telah membangunkan sistem lengkap daripada pembuatan tempatan hingga jualan runcit, sambil memperkenalkan NEV secara berperingkat di pasaran utama. Setiap peningkatan jualan serantau mencerminkan pengiktirafan dan pilihan pengguna tempatan, yang secara bersama membentuk komuniti 30 juta pengguna GAC berasaskan kepercayaan.

Pencapaian pengeluaran 30 juta kenderaan GAC mencerminkan kepercayaan dan komitmen pengguna di seluruh dunia. GAC Group akan memperdalam pembaharuan menerusi "Panyu Action", terus komited terhadap falsafah pembangunan berorientasikan pengguna serta menterjemahkan kepercayaan 30 juta pengguna globalnya kepada daya penggerak untuk terus maju. Kumpulan ini akan menyediakan produk berkualiti lebih tinggi, teknologi lebih maju dan perkhidmatan lebih menyeluruh sebagai balasan terhadap sokongan setiap pelanggan, selain terus melangkah maju bersama komuniti 30 juta pengguna globalnya untuk memulakan perjalanan pembangunan baharu.

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