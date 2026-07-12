GAC 그룹, 7월 16일 글로벌 사용자 3000만 명 달성 기념행사 개최

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GAC

2026년 07월 12일 23:07 KST

광저우, 중국2026년 7월 12일 /PRNewswire/ -- 첫 차량의 출고부터 곧 달성할 3000만 번째 완성차 생산이라는 이정표까지, GAC가 한 걸음씩 나아간 모든 발걸음은 전 세계 사용자들의 선택과 신뢰에서 비롯됐다. GAC 그룹은 7월 16일 글로벌 사용자 3000만 명을 위한 대규모 감사 행사를 열고, 글로벌 사용자들과 함께 역사적인 3000만 번째 차량의 생산 라인 출고를 기념할 예정이다.

첫 차량을 고객에게 인도한 이후 GAC의 성장은 전 세계 사용자들의 모빌리티 생활과 발맞춰 진행되어 왔다. 올해도 새로운 사용자들이 끊임없이 GAC 커뮤니티에 합류하면서 전 세계 사용자 3000만 명의 신뢰를 확보하게 됐다.

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2026년 상반기 GAC 자체 브랜드의 수출량은 12만 1500대로 전년 동기 대비 132% 급증하며 글로벌 소비자들이 인정하는 제품으로서 그 품질을 입증했다. 미주, 아시아•태평양, 중동, 아프리카, 유럽 등 5대 핵심 해외 지역 모두 견조한 성장세를 기록했다.

GAC의 해외 사업은 5대 권역의 110개 국가 및 지역을 포괄하며, 746개의 판매 및 서비스 거점과 6개의 해외 생산공장, 9개의 해외 부품 창고를 운영하고 있다. 또한 연구개발(R&D), 생산, 공급, 판매를 포괄하는 현지화된 전체 밸류 체인 운영을 구축했다. 미주 지역에서는 다수의 핵심 모델이 현지 시장에서 상위권을 차지하고 있으며, 브라질과 콜롬비아 등에서 월간 판매량은 몇 배씩 증가했다. 아시아•태평양 지역에서는 올해 1~5월 홍콩 신에너지차(NEV) 시장에서 11%의 점유율을 기록했으며, 태국의 6월 판매량은 전월 대비 207% 급증했다. 유럽에서는 현지 생산부터 소매 판매에 이르는 완전한 체계를 구축하고 주요 시장에서 신에너지차를 안정적으로 출시하고 있다. 각 지역에서 이뤄진 판매 증가는 현지 사용자들의 인정과 선호를 보여주며, 이러한 성과가 모여 GAC의 사용자 3000만 명 신뢰 공동체를 형성하고 있다.

GAC의 누적 생산량 3000만 대 달성은 전 세계 사용자들의 신뢰와 지지를 상징한다. GAC 그룹은 '판위 행동(Panyu Action)'에 따른 개혁을 더욱 심화하고, 사용자 중심의 발전 철학을 확고히 견지하며, 전 세계 사용자 3000만 명의 신뢰를 발전을 위한 원동력으로 전환할 예정이다. 또한 더욱 우수한 품질의 제품과 첨단 기술, 한층 포괄적인 서비스를 제공해 모든 고객의 성원에 보답하고, 전 세계 사용자 3000만 명의 공동체와 손잡고 새로운 발전 여정을 향해 나아갈 계획이다.

https://www.gacgroup.com/en을 방문하거나 소셜 미디어를 팔로우하면 GAC에 관한 더 자세한 내용을 확인할 수 있다.

SOURCE GAC

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