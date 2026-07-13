GAC Group celebrará sus 30 millones de usuarios globales el 16 de julio

GUANGZHOU, China, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Desde la salida de su primer vehículo hasta el próximo hito de su automóvil número 30 millones, cada paso adelante de GAC surge de las preferencias y la confianza de usuarios de todo el mundo. El 16 de julio, GAC Group va a organizar un gran evento de agradecimiento para sus 30 millones de usuarios, celebrando la histórica salida de su vehículo número 30 millones junto a usuarios de todo el mundo.

Desde la entrega de su primer vehículo a un cliente, el desarrollo de GAC ha avanzado al ritmo de las necesidades de movilidad de los usuarios en todo el mundo. Este año, un flujo constante de nuevos usuarios se ha unido a la comunidad de GAC, ganándose así la confianza de 30 millones de usuarios a nivel mundial.

En el primer semestre de 2026, las exportaciones de las marcas propias de GAC alcanzaron las 121.500 unidades, lo que representa un aumento del 132% interanual y demuestra el reconocimiento de la calidad del producto por parte de los consumidores globales. Las cinco principales regiones de ultramar —América, Asia-Pacífico, Oriente Medio, África y Europa— registraron un sólido crecimiento.

El negocio internacional de GAC abarca 110 países/regiones en cinco zonas principales, con 746 puntos de venta y servicio, seis plantas de fabricación en el extranjero y nueve almacenes de repuestos en el extranjero. Ha desarrollado operaciones localizadas de cadena de valor completa que abarcan I+D, producción, suministro y ventas. En América, varios modelos clave tienen una alta demanda en los mercados locales, con ventas mensuales que se multiplican varias veces en Brasil, Colombia y otros países. En Asia-Pacífico, GAC obtuvo el 11% del mercado de vehículos eléctricos de Hong Kong entre enero y mayo, mientras que las ventas de Tailandia en junio aumentaron un 207% con respecto al mes anterior. En Europa, GAC ha creado un sistema integral que abarca desde la fabricación local hasta la venta minorista, implementando progresivamente vehículos eléctricos en mercados clave. Cada aumento en las ventas regionales refleja el reconocimiento y la preferencia de los usuarios locales, lo que en conjunto conforma la comunidad de confianza de 30 millones de usuarios de GAC.

El hito de 30 millones de vehículos producidos por GAC refleja la confianza y el compromiso de usuarios de todo el mundo. GAC Group profundizará las reformas en el marco de la iniciativa "Panyu", mantendrá su compromiso con la filosofía de desarrollo centrada en el usuario y transformará la confianza de sus 30 millones de usuarios globales en un motor de progreso. El grupo ofrecerá productos de mayor calidad, tecnologías más avanzadas y servicios más completos para corresponder al apoyo de cada cliente, y avanzará de la mano de su comunidad global de 30 millones de usuarios para emprender una nueva etapa de desarrollo.

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