O INS LAND de Xangai coroou o melhor clube da China no Top 100 da DJ Mag, ocupa o 3º lugar na Ásia e o 12º em todo o mundo

XANGAI, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O INS Land, um complexo de entretenimento e vida noturna de vários andares no coração de Xangai, ocupa o 12º lugar na pesquisa Top 100 Clubs de 2026 da DJ Mag. A conquista marca a classificação mais alta de um clube chinês e posiciona o INS Land como o terceiro local mais bem classificado da Ásia em 2026.

O INS Land ocupa o 12º lugar no Top 100 Clubs 2026 da DJ Mag, conquistando o título de melhor clube da China e o 3º lugar na Ásia.

Em seu primeiro ano na lista, o INS Land é o novo participante mais alto da Ásia - um sinal de sua rápida ascensão global e o segundo em todo o mundo. O ranking anual, votado publicamente por fãs de música eletrônica em todo o mundo, é amplamente reconhecido como um marco importante na cultura global da vida noturna.

"Esta é uma conquista incrível para o nosso local para a indústria de entretenimento da China", disse Leo Liu, sócio e diretor de negócios globais da INS Land.

"Como nosso primeiro ano de participação, estamos orgulhosos de estar ao lado de alguns dos clubes mais estabelecidos do mundo. O INS Land é mais do que um destino de festa - tornou-se um marco cultural em Xangai. Reinventamos continuamente o espaço com novos conceitos e, em novembro passado, foi a festa do primeiro desfile da Tomorrowland na China."

"Ao celebrarmos nosso terceiro ano, esperamos atualizar o espaço com novos conceitos e expandir por toda a Ásia. Juntamente com nosso parceiro Hero Esports, pretendemos trazer experiências inovadoras e imersivas para o público na China e em outros lugares ", disse Leo Liu.



Em seu terceiro aniversário, em 16 de junho, o INS Land redefiniu a vida noturna com seu conceito de "cluster de clubes". O local reúne nove clubes distintos em um único edifício, cada um dedicado a diferentes gêneros musicais e ambientes imersivos. De apresentações eletrônicas e hip-hop a apresentações ao vivo, o espaço oferece uma experiência dinâmica sob o mesmo teto.

Além da vida noturna, o INS Land tornou-se um marco cultural, integrando música, design, restaurantes e experiências sociais. O local também foi um destino para grandes eventos de lançamento de eSports, como a Liga dos Campeões Asiáticos da Hero Esports e o destino oficial da primeira edição do Tomorrowland na China. Essas parcerias destacam ainda mais as conexões culturais globais da INS Land e a dedicação em trazer conceitos globais interessantes para a China.

A INS Land, juntamente com seus parceiros da Hero Esports - a maior organização de eSports da Ásia - continua a expandir o entretenimento e a cultura jovem.

No futuro, a INS Land planeja acelerar sua expansão, lançando locais irmãos nas principais cidades asiáticas, enquanto continua a expandir os limites das experiências de entretenimento da próxima geração.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2957553/image1.jpg

FONTE INS Land