INS LAND ในเซี่ยงไฮ้ คว้าตำแหน่งคลับที่ดีที่สุดของจีนจากการจัดอันดับ Top 100 ของ DJ Mag ติดอันดับ 3 ในเอเชีย และอันดับ 12 ของโลก
16 Apr, 2026, 08:36 CST
เซี่ยงไฮ้, 16 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- INS Land คอมเพล็กซ์ด้านไนต์ไลฟ์และความบันเทิงแบบหลายชั้นที่ตั้งอยู่ใจกลางนครเซี่ยงไฮ้ ติดอันดับที่ 12 ในการจัดอันดับ Top 100 Clubs ประจำปี 2569 โดย DJ Mag ความสำเร็จนี้ถือเป็นอันดับสูงสุดที่คลับจากจีนเคยได้รับ และทำให้ INS Land กลายเป็นสถานที่ที่มีอันดับสูงเป็นอันดับ 3 ในเอเชียประจำปี 2569
ในการติดอันดับเป็นครั้งแรกนี้ INS Land กลายเป็นผู้เข้าใหม่ที่มีอันดับสูงที่สุดในเอเชีย สะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วในระดับโลก และอยู่ในอันดับสองของผู้เข้าใหม่ทั่วโลก การจัดอันดับประจำปีนี้เปิดให้แฟนเพลงอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกโหวต และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในมาตรฐานสำคัญของวัฒนธรรมไนต์ไลฟ์ระดับโลก
"นี่คือความสำเร็จที่น่าทึ่งสำหรับสถานที่ของเราและอุตสาหกรรมความบันเทิงของจีน" Leo Liu พาร์ตเนอร์และหัวหน้าฝ่ายธุรกิจระดับโลกของ INS Land กล่าว
"ในปีแรกที่เราเข้าร่วม เราภูมิใจที่ได้ยืนเคียงข้างคลับระดับโลกที่มีชื่อเสียงมายาวนาน INS Land ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดปาร์ตี้ แต่ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้ เราพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิดใหม่ ๆ และเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดอาฟเตอร์ปาร์ตี้สำหรับการแสดงครั้งแรกในจีนของ Tomorrowland อีกด้วย"
"ในโอกาสครบรอบ 3 ปี เรามองไปข้างหน้าด้วยการปรับปรุงพื้นที่ด้วยแนวคิดใหม่ ๆ และขยายไปทั่วเอเชีย ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรของเรา Hero Esports เราตั้งเป้านำเสนอประสบการณ์ที่ล้ำสมัยและดื่มด่ำให้กับผู้ชมในจีนและทั่วโลก" Leo Liu กล่าวเพิ่มเติม
ก่อนเข้าสู่การครบรอบ 3 ปีในวันที่ 16 มิถุนายน INS Land ได้พลิกโฉมวงการไนต์ไลฟ์ด้วยแนวคิด "club cluster" โดยรวบรวมคลับที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันถึง 9 แห่งไว้ในอาคารเดียว แต่ละแห่งเน้นแนวดนตรีและบรรยากาศที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ฮิปฮอป ไปจนถึงการแสดงสด มอบประสบการณ์ที่หลากหลายในสถานที่เดียว
นอกเหนือจากไนต์ไลฟ์ INS Land ยังกลายเป็นแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรม โดยผสานดนตรี การออกแบบ อาหาร และประสบการณ์ทางสังคมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดอีเวนต์เปิดตัวอีสปอร์ตสำคัญ เช่น Hero Esports' Asian Champions League และเป็นสถานที่อาฟเตอร์อย่างเป็นทางการสำหรับงาน Tomorrowland ครั้งแรกในจีน ความร่วมมือเหล่านี้สะท้อนถึงการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมระดับโลก และความมุ่งมั่นในการนำเสนอแนวคิดระดับนานาชาติสู่ประเทศจีน
INS Land ร่วมกับพันธมิตร Hero Esports ซึ่งเป็นองค์กรอีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ยังคงขยายบทบาทในด้านความบันเทิงและวัฒนธรรมเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต INS Land มีแผนเร่งขยายธุรกิจ โดยเปิดสถานที่ในเครือในเมืองสำคัญทั่วเอเชีย พร้อมทั้งผลักดันขอบเขตของประสบการณ์ความบันเทิงยุคใหม่ต่อไป
