상하이의 INS 랜드, DJ 매그 톱 100에서 중국 최고의 클럽 선정… 아시아 3위 및 세계 12위

상하이, 2026년 4월 16일 /PRNewswire/ -- 상하이 도심에 위치한 다층형 나이트 라이프 및 엔터테인먼트 복합공간인 INS 랜드(INS Land)가 DJ 매그(DJ Mag)의 2026년 톱 100 클럽(Top 100 Clubs) 투표에서 12위에 올랐다. 이는 중국 클럽으로서는 최고 순위이며, INS 랜드를 2026년 아시아 3위 클럽으로 올려놓은 성과다.

INS 랜드는 이번 순위에 처음 이름을 올리며 올해 아시아 최고 신규 진입 기록을 세웠으며, 전 세계 기준으로는 두 번째로 높은 신규 진입 순위를 기록했다. 전 세계 전자음악 팬들의 공개 투표로 진행되는 이 연례 순위는 글로벌 나이트 라이프 문화의 핵심 지표로 널리 평가받고 있다.

INS Land ranks No.12 in DJ Mag's Top 100 Clubs 2026, claiming the title of China's best club and ranking #3 in Asia.

INS 랜드 글로벌 비즈니스 부문의 레오 리우(Leo Liu) 파트너 겸 총괄은 "이는 우리 공연장과 중국 엔터테인먼트 산업 모두에 있어 놀라운 성과"라고 말했다.

"참여 첫해에 세계에서 가장 확고한 입지를 가진 클럽들과 어깨를 나란히 하게 되어 자랑스럽다. INS 랜드는 단순한 파티 목적지가 아니라 상하이의 문화적 랜드마크가 됐다. 우리는 새로운 콘셉트로 공간을 지속적으로 재창조하고 있으며, 지난해 11월에는 투모로우랜드(Tomorrowland)의 첫 중국 공연 애프터파티가 이곳에서 열렸다."

레오 리우는 이어 "3주년을 맞이하며 우리는 새로운 콘셉트로 공간을 업그레이드하고 아시아 전역으로 확장하는 미래를 내다보고 있다. 파트너사인 히어로 e스포츠(Hero Esports)와 함께 중국은 물론 그 너머의 관객들에게 혁신적이고 몰입감 있는 경험을 선사하는 것을 목표로 하고 있다"고 말했다.

6월 16일 3주년을 앞둔 INS 랜드는 '클럽 클러스터(club cluster)' 콘셉트로 나이트 라이프의 정의를 새롭게 써왔다. 이 공간은 하나의 건물 안에 서로 다른 개성을 지닌 9개의 클럽을 모아 각기 다른 음악 장르와 몰입형 환경을 제공한다. 일렉트로닉과 힙합부터 라이브 퍼포먼스에 이르기까지, INS 랜드는 한 지붕 아래에서 역동적인 경험을 선사한다.

나이트 라이프를 넘어 INS 랜드는 음악, 디자인, 다이닝, 소셜 경험을 융합한 문화적 랜드마크로 자리매김했다. 또한 히어로 e스포츠의 아시안 챔피언스 리그(Asian Champions League)와 같은 주요 e스포츠 론칭 행사 개최지이자, 투모로우랜드의 중국 첫 행사 공식 애프터파티 장소로도 활용됐다. 이러한 파트너십은 INS 랜드의 글로벌 문화 연결성과 더불어, 흥미로운 글로벌 콘셉트를 중국에 선보이기 위한 헌신을 더욱 부각한다.

INS 랜드는 아시아를 대표하는 e스포츠 조직인 히어로 e스포츠와 함께 엔터테인먼트와 청년 문화를 지속적으로 확장해 나가고 있다.

앞으로 INS 랜드는 차세대 엔터테인먼트 경험의 경계를 계속 넓혀가는 동시에, 아시아 주요 도시에 자매 공연장을 개설하며 확장에 더욱 속도를 낼 계획이다.

SOURCE INS Land