上海のINS Land、DJ Magの「Top 100 Clubs」で中国最高位を獲得し、アジアでは3位、世界で12位にランクイン

上海、2026年4月16日 /PRNewswire/ -- 上海中心部に位置する複数階建てのナイトライフ＆エンターテインメント複合施設「INS Land」が、DJ Magの「Top 100 Clubs 2026」で第12位にランクインしました。今回の快挙により、INS Landは中国のクラブとして過去最高位を記録するとともに、2026年のアジアランキングで第3位に位置付けられました。

初のランクインとなった今年、INS Landはアジアで最上位の新規ランクイン施設として世界的な急成長ぶりを示す結果となり、世界では2番目に高い新規ランクインを果たしました。この年間ランキングは、世界中のエレクトロニック・ミュージック・ファンによる一般投票で決定され、世界のナイトライフ・カルチャーにおける重要な指標として広く知られています。

INS Landが、DJ Magの「Top 100 Clubs 2026」で第12位にランクインし、中国最高位のクラブとなるとともに、アジアで第3位に入りました

INS Landのパートナー兼グローバルビジネス責任者であるLeo Liuは、次のように述べています。「これは、当施設にとっても、中国のエンターテインメント業界にとっても、非常に意義深い成果です。」

「初めてのランクインながら、世界有数のクラブと肩を並べられることを誇りに思います。INS Landは単なるパーティーの場ではなく、上海の文化的ランドマークとなっています。私たちは常に新たなコンセプトを取り入れながら空間を刷新しており、昨年11月にはTomorrowlandの中国初開催におけるアフターパーティー会場にもなりました。」

「3周年を迎えるにあたり、新たなコンセプトで施設を刷新し、アジア全域への展開を進めていくことを楽しみにしています。パートナーであるHero Esportsとともに、中国国内外の来場者に革新的で没入感あふれる体験を届けることを目指しています」とLeo Liuは述べました。

6月16日に3周年を迎えるINS Landは、「クラブクラスター」というコンセプトによって、ナイトライフの新たな形を提示しています。この会場では、1つの建物内に9つのクラブがあり、それぞれ異なる音楽ジャンルで没入型環境を作り上げています。エレクトロニックやヒップホップからライブパフォーマンスまで、多彩な体験を一つの施設内で楽しむことができます。

INS Landは、ナイトライフの枠を超え、音楽、デザイン、ダイニング、交流の要素を融合させた文化的ランドマークへと成長しています。また、Hero Esports Asian Champions League（ACL）をはじめとする主要eスポーツのローンチイベントの開催地として、さらに中国初開催のTomorrowlandにおける公式アフターパーティー会場としても機能しました。こうしたパートナーシップは、INS Landが持つグローバルな文化的つながりと、魅力的な世界的コンセプトを中国にもたらすための継続的な取り組みを、いっそう際立たせています。

INS Landは、アジア最大級のeスポーツ企業であるHero Esportsとともに、エンターテインメントと若者文化の広がりを引き続き推進しています。

今後INS Landは、アジアの主要都市で姉妹施設の展開を進めるとともに、次世代エンターテインメント体験の可能性をさらに広げながら、事業拡大を加速していく計画です。

SOURCE INS Land