El INS LAND de Shanghái se coronó como el mejor club de China en el Top 100 de DJ Mag, ocupa el tercer lugar en Asia y el duodécimo en todo el mundo

SHANGHÁI, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- INS Land, un complejo de vida nocturna y entretenimiento de varios pisos en el corazón de Shanghái, ocupa el puesto número 12 en la encuesta de los 100 mejores clubes de 2026 realizada por DJ Mag. El logro marca la clasificación más alta de un club chino y posiciona a INS Land como el tercer lugar mejor clasificado en Asia en 2026.

INS Land ocupa el puesto número 12 en los 100 mejores clubes 2026 de DJ Mag, reclamando el título del mejor club de China y el puesto número3 en Asia.

En su primer año en la lista, INS Land es el nuevo participante más alto de Asia, un signo de su rápido crecimiento global y el segundo a nivel mundial. El ranking anual, votado públicamente por fanáticos de la música electrónica en todo el mundo, es ampliamente considerado como un punto de referencia clave en la cultura mundial de la vida nocturna.

"Este es un logro increíble para nuestro lugar para la industria del entretenimiento de China", dijo Leo Liu, socio y jefe de negocios globales de INS Land.

"Como nuestro primer año de participación, nos enorgullece estar junto a algunos de los clubes más establecidos del mundo. INS Land es más que un destino de fiesta: se ha convertido en un hito cultural en Shanghái. Continuamente reinventamos el espacio con nuevos conceptos, y en noviembre pasado, fue la fiesta posterior al primer espectáculo de Tomorrowland en China ".

"Al celebrar nuestro tercer año, esperamos actualizar el espacio con nuevos conceptos y expandirnos por Asia. Junto con nuestro socio Hero Esports, nuestro objetivo es brindar experiencias innovadoras e inmersivas a audiencias en China y más allá ", dijo Leo Liu.



Al acercarse a su tercer aniversario el 16 de junio, INS Land ha redefinido la vida nocturna con su concepto de "club cluster". El lugar reúne nueve clubes distintos dentro de un solo edificio, cada uno dedicado a diferentes géneros musicales y entornos inmersivos. Desde electrónica y hip-hop hasta actuaciones en vivo, el espacio ofrece una experiencia dinámica bajo un mismo techo.

Más allá de la vida nocturna, INS Land se ha convertido en un hito cultural, integrando música, diseño, gastronomía y experiencias sociales. El lugar también fue un destino para los principales eventos de lanzamiento de deportes electrónicos, como la Liga de Campeones Asiática de Hero Esports y el destino oficial después de la fiesta para la primera edición de Tomorrowland en China. Estas asociaciones destacan aún más las conexiones culturales globales de INS Land y su dedicación a llevar conceptos globales emocionantes a China.

INS Land, junto con sus socios de Hero Esports, la organización de deportes electrónicos más grande de Asia, continúa expandiendo el entretenimiento y la cultura juvenil.

De cara al futuro, INS Land planea acelerar su expansión, lanzando lugares hermanos en las principales ciudades asiáticas mientras continúa superando los límites de las experiencias de entretenimiento de próxima generación.

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FUENTE INS Land