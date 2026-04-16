INS新樂園榮登DJ Mag全球百大俱樂部第12名 創中國俱樂部歷史最高排名，亞洲新晉榜第一
新聞提供者INS Land
16 4月, 2026, 22:56 CST
上海2026年4月16日 /美通社/ -- 今日，全球權威電子音樂媒體DJ Mag發佈2026年度「Top 100 Clubs」全球百大俱樂部榜單。上海城市樂園運營商INS新樂園（經營主體：新電英雄）以全球第12名的成績首次入榜，不僅刷新了中國同類音樂娛樂空間在該榜單的歷史最高排名，更斬獲今年亞洲所有新晉榜同類空間第一名的佳績。
DJ Mag「Top 100 Clubs」榜單由來自226個國家和地區的電子音樂愛好者投票產生，是全球電子音樂領域最具公信力與影響力的評價體系之一。此次INS新樂園躋身全球前列，標誌著中國文化消費空間正式進入全球主流評價體系視野，也彰顯了中國本土娛樂業態正逐步獲得世界範圍內消費者的關注與認可。
音樂維度獲國際認證，模式創新超越傳統分類
一直以來，DJ Mag榜單的評選核心聚焦音樂專業維度，包括DJ陣容配置、音響系統品質、現場音樂氛圍等核心指標。INS新樂園此次斬獲全球第12名，正是其音樂硬實力獲得國際權威認可的直接體現。在獨立建築空間內，INS新樂園集約化運營多個風格迥異的主題音樂娛樂空間，涵蓋Techno、House等多元電子音樂品類，同時兼顧Livehouse、Hip-hop、K-pop等潮流音樂形式，每個空間均由專業團隊獨立設計聲場與視覺體系，配備專屬駐場DJ與明確音樂定位。用戶憑一張通票即可在嘻哈律動與工業節拍之間自由切換，沉浸式體驗從地下電子到流行熱單的完整音樂光譜。
城市樂園，不止於音樂
儘管DJ Mag的認可聚焦於音樂維度，但INS新樂園的整體定位遠不止於音樂體驗。作為專業城市樂園運營商，INS新樂園在上海核心城區獨立建築內，創新採用「控股自營+樂園通票」模式，將現場音樂娛樂與特色餐飲、潮流社交空間深度融合，打造全時段、全場景消費閉環，打破傳統娛樂空間的單一屬性。
在夜間經濟與體驗式消費持續升溫的行業背景下，INS新樂園以「城市樂園」創新模式，突破傳統娛樂空間邊界，打造集音樂、藝術、餐飲、社交於一體的城市文化空間，成為上海夜間經濟發展的活力名片，為市民與遊客提供高品質的文化消費新選擇。
中國娛樂業態進入全球主流視野
此次INS新樂園斬獲DJ Mag全球第12名，創下中國同類空間在該榜單的歷史最高排名，這不僅是單個品牌的榮譽，更釋放出明確信號：中國本土娛樂業態正逐步融入全球主流市場，獲得世界消費者的認可與青睞。INS新樂園將以此為契機，持續優化音樂內容品質與空間體驗，深耕城市文化空間運營，致力於成為連接中國與全球電子音樂文化的重要橋樑，為上海「夜經濟」高質量發展及國際消費中心城市建設注入新活力、貢獻新價值。
SOURCE INS Land
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