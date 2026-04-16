INS新樂園榮登DJ Mag全球百大俱樂部第12名 創中國俱樂部歷史最高排名，亞洲新晉榜第一

音樂維度獲國際認證，模式創新超越傳統分類

一直以來，DJ Mag榜單的評選核心聚焦音樂專業維度，包括DJ陣容配置、音響系統品質、現場音樂氛圍等核心指標。INS新樂園此次斬獲全球第12名，正是其音樂硬實力獲得國際權威認可的直接體現。在獨立建築空間內，INS新樂園集約化運營多個風格迥異的主題音樂娛樂空間，涵蓋Techno、House等多元電子音樂品類，同時兼顧Livehouse、Hip-hop、K-pop等潮流音樂形式，每個空間均由專業團隊獨立設計聲場與視覺體系，配備專屬駐場DJ與明確音樂定位。用戶憑一張通票即可在嘻哈律動與工業節拍之間自由切換，沉浸式體驗從地下電子到流行熱單的完整音樂光譜。

城市樂園，不止於音樂

儘管DJ Mag的認可聚焦於音樂維度，但INS新樂園的整體定位遠不止於音樂體驗。作為專業城市樂園運營商，INS新樂園在上海核心城區獨立建築內，創新採用「控股自營+樂園通票」模式，將現場音樂娛樂與特色餐飲、潮流社交空間深度融合，打造全時段、全場景消費閉環，打破傳統娛樂空間的單一屬性。

在夜間經濟與體驗式消費持續升溫的行業背景下，INS新樂園以「城市樂園」創新模式，突破傳統娛樂空間邊界，打造集音樂、藝術、餐飲、社交於一體的城市文化空間，成為上海夜間經濟發展的活力名片，為市民與遊客提供高品質的文化消費新選擇。

中國娛樂業態進入全球主流視野

此次INS新樂園斬獲DJ Mag全球第12名，創下中國同類空間在該榜單的歷史最高排名，這不僅是單個品牌的榮譽，更釋放出明確信號：中國本土娛樂業態正逐步融入全球主流市場，獲得世界消費者的認可與青睞。INS新樂園將以此為契機，持續優化音樂內容品質與空間體驗，深耕城市文化空間運營，致力於成為連接中國與全球電子音樂文化的重要橋樑，為上海「夜經濟」高質量發展及國際消費中心城市建設注入新活力、貢獻新價值。

SOURCE INS Land