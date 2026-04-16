Le INS LAND de Shanghai est couronné meilleur club de Chine dans le Top 100 de DJ Mag, est classé 3ème en Asie et 12ème au niveau mondial.

SHANGHAI, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- INS Land, un complexe de vie nocturne et de divertissement à plusieurs étages au cœur de Shanghai, se classe n° 12 dans le sondage 2026 Top 100 Clubs de DJ Mag. Il s'agit du meilleur classement d'un club chinois et l'INS Land se positionne comme le troisième site asiatique en 2026.

INS Land ranks No.12 in DJ Mag's Top 100 Clubs 2026, claiming the title of China's best club and ranking #3 in Asia.

Pour sa première année sur la liste, INS Land est le nouvel entrant le plus important d'Asie, signe de son ascension rapide à l'échelle mondiale, et le deuxième au niveau mondial. Le classement annuel, voté publiquement par les amateurs de musique électronique du monde entier, est largement considéré comme une référence clé dans la culture nocturne mondiale.

« Il s'agit d'une réussite incroyable pour notre site et pour l'industrie du divertissement en Chine », a déclaré Leo Liu, partenaire et responsable des affaires mondiales chez INS Land, à l'adresse.

« Pour notre première année de participation, nous sommes fiers d'être aux côtés de certains des clubs les plus réputés au monde. INS Land est plus qu'une destination de fête : c'est devenu un point de repère culturel à Shanghai. Nous réinventons constamment l'espace avec de nouveaux concepts, et en novembre dernier, c'était l'afterparty du premier spectacle de Tomorrowland en Chine ».

« Alors que nous célébrons notre troisième année d'existence, nous nous réjouissons à l'idée de renouveler l'espace avec de nouveaux concepts et de nous étendre en Asie. En collaboration avec notre partenaire Hero Esports, nous souhaitons offrir des expériences innovantes et immersives au public en Chine et au-delà », a déclaré Leo Liu sur le site.



À l'approche de son troisième anniversaire, le 16 juin, INS Land a redéfini la vie nocturne avec son concept de « groupe de clubs ». Le lieu rassemble neuf clubs distincts dans un même bâtiment, chacun dédié à des genres musicaux différents et à des environnements immersifs. De l'électronique au hip-hop en passant par les spectacles en direct, l'espace offre une expérience dynamique sous un même toit.

Au-delà de la vie nocturne, INS Land est devenu un point de repère culturel, intégrant la musique, le design, la restauration et les expériences sociales. Le site a également accueilli des événements de lancement de sports électroniques majeurs tels que la Ligue des champions asiatique de Hero Esports et l'afterparty officiel de la première édition de Tomorrowland en Chine. Ces partenariats soulignent une fois de plus les liens culturels mondiaux d'INS Land et sa volonté d'introduire des concepts mondiaux passionnants en Chine.

INS Land, en collaboration avec ses partenaires de Hero Esports - la plus grande organisation d'esports d'Asie - continue à développer le divertissement et la culture des jeunes.

À l'avenir, INS Land prévoit d'accélérer son expansion, en lançant des sites jumeaux dans les principales villes asiatiques, tout en continuant à repousser les limites des expériences de divertissement de nouvelle génération.

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