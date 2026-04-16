INS LAND Shanghai Dinobatkan Kelab Terbaik China oleh DJ Mag Top 100, Kedudukan #3 di Asia dan #12 Dunia

SHANGHAI, 16 April 2026 /PRNewswire/ -- INS Land, kompleks hiburan dan kehidupan malam berbilang tingkat di tengah-tengah Shanghai, menduduki tempat ke-12 dalam undian 100 Kelab Terkemuka 2026 oleh DJ Mag. Pencapaian ini merupakan kedudukan tertinggi yang pernah dicapai oleh kelab dari China serta meletakkan INS Land sebagai lokasi ketiga tertinggi di Asia bagi tahun 2026.

INS Land ranks No.12 in DJ Mag's Top 100 Clubs 2026, claiming the title of China's best club and ranking #3 in Asia.

Dalam tahun pertama kemunculannya dalam senarai tersebut, INS Land muncul sebagai peserta baharu dengan kedudukan tertinggi di Asia — menunjukkan peningkatan yang pantas di peringkat global dan kedua tertinggi di seluruh dunia. Penarafan tahunan ini, yang ditentukan melalui undian awam oleh peminat muzik elektronik di seluruh dunia, dianggap sebagai penanda aras utama dalam budaya kehidupan malam global.

"Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi tempat kami dan industri hiburan China," kata Leo Liu, Rakan Kongsi dan Ketua Perniagaan Global INS Land.

"Sebagai tahun pertama penyertaan kami, kami berbangga dapat berdiri sebaris dengan beberapa kelab paling terkenal di dunia. INS Land bukan sekadar destinasi hiburan—ia telah menjadi mercu tanda budaya di Shanghai. Kami sentiasa memperbaharui ruang ini dengan konsep baharu, dan pada November lalu, ia menjadi lokasi parti selepas persembahan bagi persembahan pertama Tomorrowland di China."

"Ketika kami meraikan ulang tahun ketiga, kami merancang untuk menambah baik ruang dengan konsep baharu serta memperluas kehadiran di seluruh Asia. Bersama rakan kongsi kami, Hero Esports, kami berhasrat untuk membawa pengalaman inovatif dan imersif kepada audiens di China dan peringkat antarabangsa," ujar Leo Liu.

Menjelang ulang tahun ketiganya pada 16 Jun, INS Land telah mentakrif semula pengalaman kehidupan malam melalui konsep "kelab kluster". Lokasi ini menghimpunkan sembilan kelab berbeza dalam satu bangunan, masing-masing menampilkan genre muzik dan persekitaran imersif yang tersendiri. Daripada muzik elektronik dan hip-hop hingga persembahan langsung, ruang ini menawarkan pengalaman dinamik di bawah satu bumbung.

Selain kehidupan malam, INS Land telah berkembang menjadi mercu tanda budaya dengan mengintegrasikan muzik, reka bentuk, gastronomi dan pengalaman sosial. Venue ini turut menjadi lokasi bagi acara pelancaran e-sukan utama seperti Asian Champions League oleh Hero Esports serta destinasi rasmi parti selepas persembahan bagi edisi pertama Tomorrowland di China. Kerjasama ini menonjolkan hubungan budaya global INS Land serta komitmennya membawa konsep hiburan antarabangsa ke China.

INS Land, bersama rakan kongsi Hero Esports—organisasi e-sukan terbesar di Asia—terus memperluas pengaruh dalam sektor hiburan dan budaya belia.

Ke hadapan, INS Land merancang untuk mempercepat pengembangan dengan melancarkan lokasi yang serupa di bandar utama Asia, sambil terus menolak sempadan pengalaman hiburan generasi baharu.

