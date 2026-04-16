-INS LAND de Shanghái fue coronado como el mejor club de China en el Top 100 de DJ Mag, ocupando el puesto número 3 en Asia y el número 12 a nivel mundial

SHANGHAI, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- INS Land, un complejo de ocio nocturno de varias plantas situado en el corazón de Shanghái, ocupa el puesto número 12 en la clasificación de los 100 mejores clubes de 2026 elaborada por DJ Mag. Este logro supone la mejor posición alcanzada por un club chino y posiciona a INS Land como el tercer local mejor clasificado de Asia en 2026.

INS Land ranks No.12 in DJ Mag's Top 100 Clubs 2026, claiming the title of China's best club and ranking #3 in Asia.

En su primer año en la lista, INS Land se posiciona como la nueva incorporación más destacada de Asia, lo que evidencia su rápido ascenso global y la segunda a nivel mundial. Esta clasificación anual, votada públicamente por aficionados a la música electrónica de todo el mundo, es ampliamente reconocida como un referente clave en la cultura de la vida nocturna global.

"Este es un logro increíble para nuestro recinto en la industria del entretenimiento de China", dijo Leo Liu, socio y director de negocios globales de INS Land.

"En nuestro primer año de participación, nos enorgullece estar junto a algunos de los clubes más consolidados del mundo. INS Land es más que un lugar de fiesta: se ha convertido en un referente cultural en Shanghái. Constantemente reinventamos el espacio con nuevos conceptos, y el pasado noviembre, fue la fiesta posterior al primer concierto de Tomorrowland en China."

"Al celebrar nuestro tercer aniversario, nos proponemos renovar el espacio con nuevos conceptos y expandirnos por toda Asia. Junto con nuestro socio Hero Esports, nuestro objetivo es ofrecer experiencias innovadoras e inmersivas al público en China y más allá", afirmó Leo Liu.

El 16 de junio, INS Land celebra su tercer aniversario y ha redefinido la vida nocturna con su concepto de "grupo de clubes". Este espacio reúne nueve clubes distintos en un mismo edificio, cada uno dedicado a diferentes géneros musicales y ambientes inmersivos. Desde música electrónica y hip-hop hasta actuaciones en directo, el lugar ofrece una experiencia dinámica bajo un mismo techo.

Más allá de la vida nocturna, INS Land se ha convertido en un referente cultural que integra música, diseño, gastronomía y experiencias sociales. El recinto también ha sido sede de importantes eventos de lanzamiento de esports, como la Liga de Campeones Asiática de Hero Esports, y el lugar oficial de la fiesta posterior a la primera edición de Tomorrowland en China. Estas colaboraciones ponen de manifiesto las conexiones culturales globales de INS Land y su compromiso por traer conceptos internacionales innovadores a China.

INS Land, junto con sus socios de Hero Esports, la mayor organización de deportes electrónicos de Asia, continúa expandiendo el entretenimiento y la cultura juvenil.

De cara al futuro, INS Land planea acelerar su expansión, inaugurando recintos similares en las principales ciudades asiáticas, al tiempo que continúa ampliando los límites de las experiencias de entretenimiento de última generación.

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