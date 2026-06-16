O Phygital Contenders Astana 2026 termina com novos campeões e as eliminatórias do Games of the Future 2026 confirmadas

Realizado em locais de nível internacional por toda a cidade, o torneio reuniu alguns dos melhores competidores da Europa, África, Ásia e América do Sul, à medida que o processo de classificação, que se estendeu por toda a temporada, chegava à sua fase decisiva.

ACF x Allur, garantiram sua vaga na fase de classificação do Phygital Football após uma excelente campanha na fase de grupos e nas eliminatórias, disputadas no Palácio de Artes Marciais Zhaksylyk Ushkempirov. Eles demonstraram magistralmente a combinação de precisão digital e execução física que define a concorrência nesse nível. A equipe NS, o KMF Titograd e o FC OLYMPIC PHYGITAL também garantiram suas vagas, após apresentarem ótimas atuações ao longo de cinco dias de competição acirrada.

O Phygital Basketball coroou a ZM NITUI campeã após uma série invicta de torneios, combinando precisão digital e excelência em quadra para conquistar o título no Alau Ice Palace. MINSK, Valencia Basket e Triada também garantiram a qualificação para o Games of the Future 2026, destacando-se em um grupo altamente competitivo para assegurar suas vagas em Astana no final deste verão.

Refletindo sobre a conquista, Jan Kroflin, da ZM NITUI, disse: "Enfrentamos uma equipe forte e sabíamos que teríamos que dar o nosso máximo. Ficamos focados, executamos nosso plano de jogo e obtivemos o resultado que queríamos. Agora nossa atenção se volta para o Games of the Future."

Em Phygital Dancing, Andres Guardo conquistou o título com uma série de atuações que demonstraram o ritmo, a precisão e a consistência necessários para competir no mais alto nível do esporte Sagdi, vice-campeão, juntamente com Susan Huertas, terceira colocada, e Sergio Mayta, quarto colocado, também garantiram a classificação após se destacarem em uma competição acirrada. Refletindo sobre sua vitória, Andres Guardo disse: "Quando entro no palco, me torno uma pessoa completamente diferente. Sinto que a transformação é o que fez a diferença no meu desempenho. Espero que meu desempenho se fortaleça no Games of the Future 2026."

John Hewitt, diretor internacional de Marketing e Comunicações da Phygital International, declaro: "A Phygital Contenders Astana 2026 mostrou o extraordinário talento, determinação e espírito competitivo que definem o esporte phygital. Reunindo atletas e clubes de todo o mundo, o torneio destacou o apelo global desse formato e a força e diversidade do movimento phygital. Ao pensar no Games of the Future 2026, as exibições que testemunhamos aqui em Astana oferecem um vislumbre empolgante do que os fãs podem esperar quando os melhores competidores phygital do mundo se reunirem no final deste verão."

Com quatro vagas classificatórias confirmadas em cada modalidade por meio da classificação no Phygital Contenders Astana 2026, as duas últimas vagas para todas as três modalidades serão atribuídas nas próximas semanas com base na classificação geral da temporada. Essas vagas completarão a programação dos Concorrentes Phygital para a GOTF 2026, reconhecendo os clubes e atletas que se apresentaram consistentemente ao longo da temporada competitiva 2025/26.

À medida que o Phygital Contenders Astana 2026 termina, as atenções se voltam para o Games of the Future 2026, que acontecerá em Astana de 29 de julho a 9 de agosto. O principal evento do calendário phygital global, a competição reunirá mais de 800 participantes de mais de 50 países em todo o Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Dancing, Phygital Shooter, Phygital Fighting, MOBA PC, MOBA Mobile e Battle Royale, competindo por um prêmio de mais de US$ 4 milhões enquanto mostram o futuro do esporte no maior palco phygital do mundo.

Para se manter atualizado com as últimas notícias sobre o Games of the Future 2026, acesse o site oficial. Os fãs podem assistir a toda a ação do Phygital Contenders Astana 2026 (e reviver a ação do GOTF 2025) via Phygital+.

O credenciamento para a mídia que deseja participar do Games of the Future 2026 já está aberto e pode ser solicitado aqui.

Sobre a Phygital International (PI):

A Phygital International é a promotora de esportes phygital globalmente e está focada em inovar e redefinir esportes. É a guardiã e detentora dos direitos do Games of the Future e supervisiona o processo de licitação para cada cidade-sede.

Para mais informações, acesse https://Phygitalinternational.comou entre em contato conosco pelo e-mail: [email protected]

Sobre o Games of the Future (GOTF):

O Games of the Future é um evento internacional anual que funde os mundos físico e digital, representando o apogeu do esporte phygital. O torneio reúne a nova geração de heróis esportivos phygital de todo o mundo para competir em uma ampla variedade de modalidades e desafios phygital. O Games of the Future 2025 foi realizado em Abu Dhabi, enquanto o Games of the Future 2026 será realizado em Astana.

Para mais informações, acesse: https://gofuture.games/

FONTE Phygital International