Die Phygital Contenders Astana 2026 gehen mit neuen Champions zu Ende - Qualifikationsrunden für die Games of the Future 2026 bestätigt

Das Turnier, das an erstklassigen Austragungsorten in der ganzen Stadt stattfand, brachte einige der stärksten Teilnehmer aus Europa, Afrika, Asien und Südamerika zusammen, als der saisonbegleitende Qualifikationsweg in seine entscheidende Phase ging.

ACF x Allur sicherte sich seinen Qualifikationsplatz im Phygital Football nach einer starken Leistung in der Gruppenphase und den K.o.-Runden im Zhaksylyk Ushkempirov Martial Arts Palace. Sie demonstrierten meisterhaft die Kombination aus digitaler Präzision und körperlicher Ausführung, die den Wettbewerb auf diesem Niveau auszeichnet. Das NS-Team, KMF Titograd und der FC OLYMPIC PHYGITAL sicherten sich ebenfalls ihre Plätze, nachdem sie während fünf heiß umkämpfter Wettkampftage starke Leistungen gezeigt hatten.

Im Phygital Basketball krönte sich ZM NITUI nach einem ungeschlagenen Turnierverlauf zum Meister und holte sich den Titel im Alau Ice Palace durch eine Kombination aus digitaler Präzision und herausragender Leistung auf dem Spielfeld. MINSK, Valencia Basket und Triada sicherten sich ebenfalls die Qualifikation für die Games of the Future 2026 und setzten sich in einem hart umkämpften Teilnehmerfeld durch, um sich ihre Plätze für die Rückkehr nach Astana im Spätsommer zu sichern.

Jan Kroflin von ZM NITUI sagte über den Erfolg: „Wir standen einer starken Mannschaft gegenüber und wussten, dass wir in Bestform sein mussten. Wir blieben konzentriert, setzten unseren Spielplan um und erzielten das gewünschte Ergebnis. Jetzt richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf die Games of the Future."

Bei Phygital Dancing sicherte sich Andres Guardo den Titel mit einer Reihe von Darbietungen, die den Rhythmus, die Präzision und die Beständigkeit zeigten, die erforderlich sind, um auf höchstem Niveau im phygitalen Sport zu bestehen. Der Zweitplatzierte Sagdi sicherte sich ebenso wie die Drittplatzierte Susan Huertas und der Viertplatzierte Sergio Mayta die Qualifikation, nachdem sie sich in einem hart umkämpften Teilnehmerfeld durchgesetzt hatten. Andres Guardo sagte über seinen Sieg: „Wenn ich die Bühne betrete, werde ich zu einer völlig anderen Person. Ich glaube, dass diese Verwandlung den Unterschied in meiner Leistung ausgemacht hat. Ich hoffe, dass sich meine Leistung bei den Games of the Future 2026 noch weiter verbessert."

John Hewitt, International Marketing & Communications Director bei Phygital International, sagte: „Die Phygital Contenders Astana 2026 haben das außergewöhnliche Talent, die Entschlossenheit und den Wettbewerbsgeist gezeigt, die den phygitalen Sport ausmachen. Das Turnier brachte Athleten und Vereine aus aller Welt zusammen und unterstrich sowohl die globale Anziehungskraft dieses Formats als auch die Stärke und Vielfalt der phygitalen Bewegung. Mit Blick auf die Games of the Future 2026 bieten die Leistungen, die wir hier in Astana gesehen haben, einen spannenden Vorgeschmack darauf, was die Fans erwarten können, wenn die weltbesten phygitalen Wettkämpfer später in diesem Sommer zusammenkommen."

Da durch die Platzierungen bei den Phygital Contenders Astana 2026 in jeder Disziplin vier Qualifikationsplätze bestätigt wurden, werden die letzten beiden Qualifikationsplätze für alle drei Disziplinen in den kommenden Wochen auf der Grundlage der Gesamtsaisonwertungen vergeben. Diese Plätze vervollständigen das Teilnehmerfeld der Phygital Contenders für die GOTF 2026 und würdigen die Vereine und Athleten, die während der gesamten Wettkampfsaison 2025/26 konstant gute Leistungen gezeigt haben.

Während die Phygital Contenders Astana 2026 zu Ende gehen, richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Games of the Future 2026, die vom 29. Juli bis zum 9. August in Astana stattfinden. Als Höhepunkt des globalen phygitalen Kalenders wird der Wettbewerb mehr als 800 Teilnehmer aus über 50 Ländern in den Disziplinen Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Dancing, Phygital Shooter, Phygital Fighting, MOBA PC, MOBA Mobile und Battle Royale zusammenbringen, die um ein Preisgeld von mehr als 4 Millionen US-Dollar kämpfen, während sie auf der weltweit größten phygitalen Bühne die Zukunft des Sports präsentieren.

Um über die neuesten Nachrichten zu den Games of the Future 2026 auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie die offizielle Website. Fans können das gesamte Geschehen der Phygital Contenders Astana 2026 unter Phygital+ verfolgen (und die Höhepunkte der GOTF 2025 noch einmal erleben).

Die Akkreditierung für Medienvertreter, die an den Games of the Future 2026 teilnehmen möchten, ist ab sofort möglich und kann hier beantragt werden.

Informationen zu Phygital International (PI):

Phygital International ist der Ausrichter von Phygital Sports auf globaler Ebene und konzentriert sich darauf, den Sport weiterzuentwickeln sowie neu zu definieren. Phygital International ist Verwalter sowie Rechteinhaber der Games of the Future und überwacht das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt.

Weitere Informationen finden Sie unter , https://Phygitalinternational.com und oder kontaktieren Sie uns unter: [email protected]

Informationen zu den Games of the Future (GOTF):

Die Games of the Future sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, bei der die physische und die digitale Welt zusammengeführt werden und die als Höhepunkt des Phygital-Sports gilt. Das Turnier bringt die nächste Generation von Phygital Sporting Heroes aus aller Welt zusammen, um sich in verschiedenen Phygital-Disziplinen und -Challenges zu messen. Die Games of the Future 2025 fanden in Abu Dhabi statt, die Games of the Future 2026 werden in Astana ausgetragen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://gofuture.games/