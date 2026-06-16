Phygital Contenders Astana 2026 폐막… 새로운 챔피언 탄생 및 Games of the Future 2026 진출권 확정

ACF X 얼루어(ACF x Allur)는 작실리크 우쉬켐피로프 무술 궁전(Zhaksylyk Ushkempirov Martial Arts Palace)에서 열린 조별 리그와 토너먼트 라운드를 강하게 통과하며 Phygital Football 진출권을 획득했다. 이들은 이 수준의 경쟁을 정의하는 디지털 정밀성과 신체적 실행의 조합을 능숙하게 선보였다. NS 팀(NS team), KMF 티토그라드(KMF Titograd), FC OLYMPIC PHYGITAL도 5일간의 치열한 경쟁에서 강력한 성과를 거두며 진출권을 확보했다.

Phygital Basketball에서는 ZM 니투이(ZM NITUI)가 알라우 아이스 팰리스(Alau Ice Palace)에서 전승 무패 행진으로 디지털 정밀성과 코트 위의 탁월함을 결합해 우승을 차지했다. MINSK, 발렌시아 바스켓(Valencia Basket), 트리아다(Triada)도 치열한 경쟁 속에서 두각을 나타내며 이번 여름 아스타나에서 다시 열리는 Games of the Future 2026 진출권을 확보했다.

ZM 니투이의 얀 크로플린(Jan Kroflin)은 이번 성과에 대해 "우리는 강팀을 상대했고 최선을 다해야 한다는 것을 알고 있었다. 집중력을 유지하고 게임 플랜을 실행해 원하는 결과를 얻었다. 이제 우리의 시선은 Games of the Future를 향한다"고 말했다.

Phygital Dancing에서는 안드레스 과르도(Andres Guardo)가 최고 수준의 phygital 스포츠 경쟁에 필요한 리듬, 정밀성, 일관성을 보여주는 일련의 퍼포먼스로 우승을 차지했다. 준우승자 사그디(Sagdi)와 3위를 차지한 수잔 우에르타스(Susan Huertas), 4위 세르지오 마이타(Sergio Mayta)도 치열한 경쟁 속에서 두각을 나타내며 진출권을 확보했다. 안드레스 과르도는 우승에 대해 "무대에 오르면 나는 완전히 다른 사람이 된다. 그 변화가 내 퍼포먼스에서 차이를 만들었다고 느낀다. Games of the Future 2026에서 내 퍼포먼스가 더욱 강해지기를 바란다"고 말했다.

Phygital International 국제 마케팅 및 커뮤니케이션 부문의 존 휴잇(John Hewitt) 디렉터는 다음과 같이 말했다. "Phygital Contenders Astana 2026은 phygital 스포츠를 정의하는 탁월한 재능, 결단력, 경쟁 정신을 선보였다. 전 세계에서 온 선수들과 클럽들을 한자리에 모은 이번 토너먼트는 이 포맷의 글로벌 매력과 phygital 운동의 강점 및 다양성을 모두 강조했다. Games of the Future 2026을 앞두고 아스타나에서 목격한 퍼포먼스들은 이번 여름 후반 세계 최고의 phygital 경쟁자들이 한자리에 모였을 때 팬들이 기대할 수 있는 것에 대한 흥미로운 예고편을 제공한다."

Phygital Contenders Astana 2026에서의 순위를 통해 종목별로 4개의 진출권이 확정된 가운데, 세 종목 모두의 마지막 2개 진출권은 향후 수 주 내에 시즌 전체 순위를 기반으로 배정될 예정이다. 이 자리들은 2025/26 경쟁 시즌 전반에 걸쳐 꾸준히 좋은 성과를 거둔 클럽 및 선수들을 인정하며 GOTF 2026을 위한 Phygital Contenders 라인업을 완성할 것이다.

Phygital Contenders Astana 2026의 막이 내리면서 시선은 7월 29일부터 8월 9일까지 아스타나에서 개최되는 Games of the Future 2026으로 향한다. 글로벌 phygital 캘린더의 최정상 이벤트인 이 대회는 Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Dancing, Phygital Shooter, Phygital Fighting, MOBA PC, MOBA 모바일(MOBA Mobile), 배틀 로얄(Battle Royale) 등 50개국 이상에서 온 800명 이상의 참가자를 한자리에 모아 세계 최대의 phygital 무대에서 미래의 스포츠를 선보이며 미화 400만 달러 이상의 상금을 놓고 경쟁하게 된다.

공식 웹사이트에서 Games of the Future 2026의 최신 소식을 확인할 수 있다. 팬들은 Phygital+를 통해 Phygital Contenders Astana 2026의 모든 경기를 다시 볼 수 있다(GOTF 2025의 경기 역시 다시 보기 가능).

Games of the Future 2026 취재를 희망하는 미디어의 취재 신청이 현재 진행 중이며, 여기에서 신청할 수 있다.

Phygital International(PI) 소개

Phygital International은 전 세계 phygital 스포츠의 프로모터로서 스포츠의 혁신과 재정의에 집중하고 있다. Phygital International은 Games of the Future의 관리자이자 권리 보유자로서 각 개최 도시의 유치 과정을 총괄한다.

자세한 내용은 https://Phygitalinternational.com을 방문하거나 [email protected]으로 문의해 확인할 수 있다.

Games of the Future(GOTF) 소개

Games of the Future는 신체와 디지털의 세계를 융합하는 연례 국제 행사로 phygital 스포츠의 정점이다. 이 토너먼트는 전 세계에서 온 차세대 phygital 스포츠 영웅들을 한자리에 모아 다양한 phygital 종목과 챌린지에서 경쟁하게 한다. Games of the Future 2025는 아부다비에서 개최됐으며, Games of the Future 2026은 아스타나에서 개최될 예정이다.

자세한 내용은 https://gofuture.games/에서 확인할 수 있다.

SOURCE Phygital International