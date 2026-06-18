Phygital Contenders Astana 2026 concluye con nuevos campeones y se confirman las clasificaciones para Games of the Future 2026

El torneo, que se realizó en recintos de alto nivelpor toda la ciudad, reunió a algunos de los competidores más fuertes de Europa, África, Asia y Sudamérica, de la temporada mientras esta llegaba a su fase decisiva.

ACF x Allur, se aseguró su lugar en la fase de clasificación del Phygital Football después de una sólida actuación en la fase de grupos y en las rondas eliminatorias en el Palacio de Artes Marciales Zhaksylyk Ushkempirov. El equipo demostró con maestría la combinación de precisión digital y ejecución física que caracteriza a la competencia en este nivel. Los equiposNS team, el KMF Titograd y el FC OLYMPIC PHYGITAL también se aseguraron sus puestos, después de ofrecer un gran rendimiento durante cinco intensos días de competencia.

Phygital Basketball vio a ZM NITUI coronarse campeón después de una trayectoria invicta, que combinó precisión digital y excelencia en la cancha para reclamar el título en el Palacio de Hielo de Alau. MINSK, Valencia Basket y Triada también aseguraron su clasificación para Games of the Future 2026, después de imponerse en una competencia muy reñida y asegurarse así su regreso a Astana a finales de este verano.

Al reflexionar sobre el logro, Jan Kroflin, de ZM NITUI, declaró: "Nos enfrentamos a un equipo fuerte y sabíamos que tendríamos que dar lo mejor de nosotros. Nos mantuvimos concentrados, ejecutamos nuestro plan de juego y conseguimos el resultado que queríamos. Ahora centramos nuestra atención en Games of the Future".

En Phygital Dancing, Andrés Guardo se alzó con el título gracias a una serie de actuaciones que demostraron el ritmo, la precisión y la constancia necesarios para competir al más alto nivel del deporte phygital. El subcampeón Sagdi, junto con la tercera clasificada, Susan Huertas, y el cuarto clasificado, Sergio Mayta, también aseguraron su clasificación después de imponerse en una competencia muy reñida. Al reflexionar sobre su victoria, Andrés Guardo comentó: "Cuando subo al escenario, me convierto en una persona completamente diferente. Siento que esa transformación es lo que marcó la diferencia en mi rendimiento. Espero que este mejore aún más en Games of the Future 2026".

John Hewitt, director de Marketing y Comunicaciones Internacionales de Phygital International, afirmó: "Phygital Contenders Astana 2026 ha demostrado el extraordinario talento, la determinación y el espíritu competitivo que definen el deporte phygital. Al reunir a atletas y clubes de todo el mundo, el torneo destacó tanto el atractivo mundial de este formato como la solidez y la diversidad del movimiento phygital. De cara a Games of the Future 2026, las actuaciones que hemos presenciado aquí en Astana ofrecen un emocionante adelanto de lo que los fanáticos pueden esperar cuando los mejores competidores phygital del mundo se reúnan a finales de este verano".

Una vez confirmados cuatro lugares de clasificación en cada disciplina gracias a los resultados obtenidos en Phygital Contenders Astana 2026, los dos últimos lugares de clasificación para las tres disciplinas se asignarán en las próximas semanas en función de la clasificación general de la temporada. Estos lugares completarán la lista de participantes de Phygital Contenders para GOTF 2026, en reconocimiento a los clubes y atletas que han mantenido un rendimiento constante durante toda la temporada competitiva 2025/26.

Ahora que el evento Phygital Contenders Astana 2026 llega a su fin, la atención se centra en Games of the Future 2026, que se realizará en Astana del 29 de julio al 9 de agosto. Este evento, que constituye la cita más importante del calendario phygital mundial, reunirá a más de 800 participantes de más de 50 países en disciplinas como Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Dancing, Phygital Shooter, Phygital Fighting, MOBA PC, MOBA Mobile y Battle Royale, que competirán por un premio total de más de 4 millones de dólares mientras muestran el futuro del deporte en el escenario phygital más grande del mundo.

Para estar al día con las últimas noticias sobre Games of the Future 2026, visite el sitio web oficial. Los fanáticos pueden seguir toda la acción de Phygital Contenders Astana 2026 (y revivir la acción de GOTF 2025) a través de Phygital+.

Para los medios de comunicación que deseen asistir a Games of the Future 2026, pueden solicitar accreditación aquí.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor de los deportes phygital a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es el custodio y titular de los derechos de Games of the Future (Juegos del Futuro) y supervisa el proceso de licitación de cada ciudad anfitriona.

Para más información, visite https://Phygitalinternational.com o comuníquese con nosotros en: [email protected].

Acerca de Games of the Future (GOTF):

Games of the Future es un evento internacional anual que fusiona los ámbitos físico y digital; asimismo, representa el pináculo del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia variedad de disciplinas y desafíos phygital. Los Games of the Future 2025 se celebraron en Abu Dabi, en tanto que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana.

Para más información, visite: https://gofuture.games.

FUENTE Phygital International