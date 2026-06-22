Phygital Contenders Astaná 2026 concluye y anuncia los clasificados para GOTF 2026

Celebrado en sedes de primer nivel por toda la ciudad, el torneo reunió a algunos de los competidores más fuertes de Europa, África, Asia y Sudamérica, quienes, tras una intensa temporada de eventos clasificatorios, llegaban a la fase decisiva.

ACF x Allur se clasificó para Phygital Football tras una destacada actuación en la fase de grupos y las rondas eliminatorias en el Zhaksylyk Ushkempirov Martial Arts Palace. El equipo local, demostró magistralmente la combinación de precisión digital y ejecución física que define la competición a este nivel. Los equipos NS team, KMF Titograd y FC OLYMPIC PHYGITAL también aseguraron su plaza, tras ofrecer excelentes actuaciones durante cinco intensos días de competición.

Phygital Basketball vio a ZM NITUI coronarse campeón tras una trayectoria invicta, combinando precisión digital y excelencia en la cancha para alzarse con el título en el Alau Ice Palace. MINSK, Valencia Basket y Triada también aseguraron su clasificación para los Games of the Future 2026, imponiéndose en una competición muy reñida y garantizando así su participación en Astaná este verano.

Reflexionando sobre el logro, Jan Kroflin, del ZM NITUI, declaró: "Nos enfrentamos a un equipo fuerte y sabíamos que teníamos que dar lo mejor de nosotros. Mantuvimos la concentración, ejecutamos nuestro plan de juego y conseguimos el resultado que buscábamos. Ahora nuestra atención se centra en los Games of the Future".

En Phygital Dancing, Andres Guardo se alzó con el título gracias a una serie de actuaciones que demostraron el ritmo, la precisión y la constancia necesarios para competir al más alto nivel en el deporte phygital. Sagdi, subcampeón, junto con Susan Huertas (tercera) y Sergio Mayta (cuarto), también consiguieron la clasificación tras imponerse en una competición muy reñida. Reflexionando sobre su victoria, Andrés Guardo declaró: "Cuando subo al escenario, me convierto en una persona completamente diferente. Siento que esa transformación fue lo que marcó la diferencia en mi rendimiento. Espero que mi actuación mejore aún más en los Games of the Future 2026".

John Hewitt, director de Marketing y Comunicaciones Internacionales de Phygital International, dijo: "Phygital Contenders Astana 2026 ha puesto de manifiesto el extraordinario talento, la determinación y el espíritu competitivo que definen el deporte phygital. Al reunir a atletas y clubes de todo el mundo, el evento destacó tanto el atractivo global de este formato como la fuerza y la diversidad del movimiento phygital. De cara a los Games of the Future 2026, las actuaciones que hemos presenciado aquí en Astaná ofrecen un emocionante anticipo de lo que los aficionados pueden esperar cuando los mejores competidores phygital del mundo se reúnan a finales de este verano".

Con cuatro plazas de clasificación confirmadas en cada disciplina gracias a la clasificación obtenida en el Phygital Contenders Astaná 2026, las dos plazas restantes para las tres disciplinas se asignarán en las próximas semanas en función de la clasificación general de la temporada. Estas plazas completarán la lista de participantes del Phygital Contenders para los GOTF 2026, reconociendo a los clubes y atletas que han tenido un rendimiento constante a lo largo de la temporada competitiva 2025/26.

Con la conclusión de Phygital Contenders Astaná 2026, la atención se centra en los Games of the Future 2026, que se celebrarán en Astaná del 29 de julio al 9 de agosto. Este evento cumbre del calendario global phygital reunirá a más de 800 participantes de más de 50 países en las disciplinas de Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Dancing, Phygital Shooter, Phygital Fighting, MOBA PC, MOBA Mobile y Battle Royale. Los participantes competirán por un premio total de más de 4 millones de dólares estadounidenses, mostrando el futuro del deporte en el mayor escenario phygital del mundo.

Para estar al día de las últimas noticias sobre los Games of the Future 2026, visite la página web oficial. Los aficionados podrán seguir toda la acción de Phygital Contenders Astaná 2026 (y revivir la emoción de GOTF 2025) a través de Phygital+.

Ya está abierto el plazo de acreditación para los medios de comunicación que deseen asistir a los Games of the Future 2026, y se puede solicitar aquí.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es la promotora global de los deportes phygital y se centra en la innovación y la redefinición del deporte. Es la entidad responsable de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de candidatura para cada ciudad anfitriona.

Para obtener más información, visite https://Phygitalinternational.com o póngase en contacto con nosotros en: [email protected]

Acerca de los Games of the Future (GOTF):

Los Games of the Future son un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital, y representan la máxima expresión del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygital. Los Games of the Future 2025 se celebraron en Abu Dabi, mientras que los Games of the Future 2026 tendrán lugar en Astaná.

Para obtener más información, visite: https://gofuture.games/