Phygital Contenders Astana 2026 s'achève avec de nouveaux champions et la confirmation des qualifications pour les Games of the Future 2026

Organisé dans des infrastructures sportives de premier plan à travers toute la ville, le tournoi a réuni certains des meilleurs compétiteurs d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud, alors que le parcours de qualification, qui s'est étalé sur toute la saison, entrait dans sa phase décisive.

L'équipe ACF x Allur s'est qualifiée en Phygital Football après un parcours impressionnant lors de la phase de groupes et des phases à élimination directe au Palais des arts martiaux Zhaksylyk Ushkempirov. Ils ont parfaitement illustré l'alliance entre précision numérique et performance physique qui caractérise la compétition à ce niveau. Les équipes NS team, KMF Titograd et FC OLYMPIC PHYGITAL se sont également qualifiées, après avoir livré de solides performances tout au long de ces cinq journées de compétition acharnées.

Le tournoi de Phygital Basketball a vu l'équipe ZM NITUI remporter le titre après un parcours sans défaite, alliant précision numérique et excellence sur le terrain pour s'imposer à l'Alau Ice Palace. MINSK, Valencia Basket et Triada se sont également qualifiés pour les Games of the Future 2026, s'imposant dans un groupe très disputé pour s'assurer une place à Astana cet été.

À propos de cette performance, Jan Kroflin, de ZM NITUI, a déclaré : « Nous étions face à une équipe forte et nous savions que nous devions donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes restés concentrés, nous avons suivi notre stratégie et obtenu le résultat escompté. Notre attention se tourne désormais vers les Games of the Future ».

En Phygital Dancing, Andres Guardo a remporté le titre grâce à une série de performances qui ont démontré le rythme, la précision et la constance nécessaires pour concourir au plus haut niveau de ce sport phygital. Sagdi, qui a terminé deuxième, ainsi que Susan Huertas, troisième, et Sergio Mayta, quatrième, se sont également qualifiés après avoir livré des performances remarquables face à une concurrence relevée

. Revenant sur sa victoire, Andres Guardo a déclaré : « Quand je monte sur scène, je deviens une tout autre personne. Je pense que c'est cette transformation qui a fait toute la différence dans mes performances. J'espère que mes performances s'amélioreront lors des Games of the Future 2026 ».

John Hewitt, directeur du marketing et de la communication internationale chez Phygital International, a déclaré : « Le projet Phygital Contenders Astana 2026 a mis en avant le talent extraordinaire, la détermination et l'esprit de compétition qui caractérisent le sport phygital. Réunissant des athlètes et des clubs du monde entier, ce tournoi a mis en évidence à la fois l'attrait mondial de ce format et la force ainsi que la diversité du mouvement phygital. Alors que nous nous tournons vers les Games of the Future 2026, les performances auxquelles nous avons assisté ici à Astana donnent un avant-goût passionnant de ce qui attend les supporters lorsque les meilleurs athlètes phygital du monde se retrouveront cet été ».

Les quatre places de qualification étant désormais confirmées dans chaque discipline grâce aux résultats obtenus lors de Phygital Contenders Astana 2026, les deux dernières places de qualification pour les trois disciplines seront attribuées dans les semaines à venir en fonction du classement général de la saison. Ces clubs viendront compléter la liste des Phygital Contenders pour les GOTF 2026, qui récompense les clubs et les athlètes ayant fait preuve de constance dans leurs performances tout au long de la saison sportive 2025/2026.

Alors que le rideau tombe sur Phygital Contenders Astana 2026, tous les regards se tournent désormais vers les Games of the Future 2026, qui se dérouleront à Astana du 29 juillet au 9 août. Événement phare du calendrier phygital mondial, cette compétition réunira plus de 800 participants issus de plus de 50 pays dans les disciplines suivantes: Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Dancing, Phygital Shooter, Phygital Fighting, MOBA PC, MOBA Mobile et Battle Royale. Ils s'affronteront pour remporter une dotation total de plus de 4 millions de dollars, tout en présentant l'avenir du sport sur la plus grande scène phygital au monde.

Pour suivre l'actualité des Games of the Future 2026, rendez-vous sur le site officiel. Les supporters peuvent suivre toute l'action de Phygital Contenders 2026 Astana (et revivre l'action des GOTF 2025) via Phygital+.

Les accréditations pour les médias souhaitant assister aux Games of the Future 2026 sont désormais ouvertes et peuvent être demandées ici.

À propos de Phygital International (PI) :

Promoteur du sport « phygital » au niveau mondial, Phygital International se concentre sur l'innovation et la redéfinition du sport. Gardienne et détentrice des droits sur les Games of the Future, l'organisation supervise la procédure de candidature pour chaque ville hôte potentielle.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://Phygitalinternational.com ou nous contacter à l'adresse suivante : [email protected]

À propos des Games of the Future (GOTF) :

Summum du sport « phygital », les Games of the Future sont un événement international annuel qui fusionne les mondes physique et numérique. Cette compétition rassemble la nouvelle génération de héros du sport « phygital » du monde entier pour concourir dans un large éventail de disciplines et défis « phygital ». Les Games of the Future 2025 se sont déroulés à Abou Dabi, et les Games of the Future 2026 se tiendront à Astana.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://gofuture.games/