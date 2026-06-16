Phygital Contenders Astana 2026閉幕、新チャンピオンが誕生／Games of the Future 2026予選出場権獲得者が確定

ACF x Allur は、ジャクシリク・ウシュケンピロフ武術宮殿で行われたグループステージおよびノックアウトラウンドを通じて力強い戦いを見せ、Phygital Footballでの予選通過枠を獲得しました。このレベルの競技を特徴づける「デジタルの精密さ」と「フィジカルの実行力」を融合させたプレーを見事に披露しました。NSチーム、KMF Titograd、そしてFC OLYMPIC PHYGITALも、5日間にわたる白熱した競技で力強いパフォーマンスを見せ、それぞれ出場権を獲得しました。

Phygital Basketballでは、ZM NITUIが無敗のまま大会を駆け抜け、デジタル面での精密なプレーとコート上での卓越したパフォーマンスを融合させ、アラウ・アイスパレスで見事に優勝を果たしました。MINSK、Valencia BasketおよびTriadaも、Games of the Future 2026への出場権を獲得し、激しい競争を勝ち抜いて、今夏後半に再びアスタナの地へ戻る切符を手にしました。

この成果を振り返り、ZM NITUIのJan Kroflin氏は次のように語りました「強力なチームと対戦することは分かっており、自分たちが最高の状態で臨まなければならないと理解していました。私たちは集中力を切らさず、ゲームプランを実行し、望んでいた結果を手にすることができました。そして今、私たちの注目はGames of the Futureへと向かっています。」

Phygital Dancingでは、Andres Guardoが、phygital sportの最高レベルで求められるリズム、精度、そして安定性を体現する一連のパフォーマンスでタイトルを獲得しました。準優勝のSagdi、3位のSusan Huertas、4位のSergio Maytaもまた、激戦を勝ち抜き、それぞれGames of the Future 2026への出場権を獲得しました。勝利を振り返り、Andres Guardo氏は次のように語りました「ステージに立つと、私はまったく別の人間になります。その変化こそが、自分のパフォーマンスにおいて違いを生んだのだと感じています。Games of the Future 2026では、自分のパフォーマンスがさらに強化されることを願っています。」

Phygital Internationalのインターナショナル・マーケティング＆コミュニケーション・ディレクターであるJohn Hewitt氏は、次のように述べました「Phygital Contenders Astana 2026は、phygital sportを特徴づける卓越した才能、強い意志、そして競争精神を見事に示しました。世界各地からアスリートとクラブが集結した本大会は、この競技フォーマットのグローバルな魅力、そしてphygital movementの強さと多様性を浮き彫りにしました。そしてGames of the Future 2026に目を向けると、アスタナで目にしたこれらのパフォーマンスは、今夏後半に世界最高峰のphygital competitorsが一堂に会した際に、ファンがどのような興奮を味わえるかを予感させてくれます。」

Phygital Contenders Astana 2026における各競技4枠の出場権が確定したことで、残る各3種目の最終2枠は、今後数週間のうちにシーズン総合ランキングに基づいて割り当てられる予定です。これらの出場枠により、GOTF 2026に向けたPhygital Contendersのラインアップが完成することとなり、2025/26シーズンを通じて安定したパフォーマンスを発揮してきたクラブおよびアスリートが正式に認定されます。

Phygital Contenders Astana 2026の幕が下りる中、2026年7月29日から8月9日にかけてアスタナで開催されるGames of the Future 2026に注目が集まります。Global phygital calendarの頂点となる本大会は、50カ国以上から集まった800名を超える参加者が、Phygital Football、Phygital Basketball、Phygital Dancing、Phygital Shooter、Phygital Fighting、MOBA PC、MOBA Mobile、Battle Royaleの各種目において、世界最大のphygital stageでスポーツの未来を披露しながら、総額400万米ドルを超える賞金をかけて戦います。

Games of the Future 2026の最新ニュースをチェックするには、公式ウェブサイトをご覧ください。ファンの皆様はPhygital+を通じて、Phygital Contenders Astana 2026の全試合の模様を視聴できるほか、GOTF 2025のハイライトも振り返ることができます。

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Phygital International (PI)について：

Phygital Internationalはphygital sportsを世界的に推進する団体で、スポーツの革新と再定義に取り組んでいます。同団体はGames of the Futureの運営母体および権利保有者であり、各開催都市の招致プロセスを統括しています。

詳細についてはhttps://Phygitalinternational.comをご覧いただくか、こちらにお問い合わせください。[email protected]

Games of the Future（GOTF）について：

Games of the Futureは、フィジカルとデジタルの世界を融合させた年に一度の国際大会で、phygital sportの頂点に位置するイベントです。本大会は、世界中から集まる次世代のphygital sportingのスター選手たちが、多様なphygital desciplinesおよびchallengesで競い合う場となっています。Games of the Future 2025はアブダビで開催されました。Games of the Future 2026はアスタナで開催予定です。

詳細はこちらをご覧ください：https://gofuture.games/

SOURCE Phygital International