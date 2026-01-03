WAS SIE AUF DER CES 2026 NICHT VERPASSEN SOLLTEN

Innovatoren nehmen an der weltweit bedeutendsten Technologieveranstaltung teil, die vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas stattfindet

ARLINGTON, Va., 3. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die CES® 2026 , die weltweit bedeutendste Technologieveranstaltung, kehrt vom 6. bis 9. Januar nach Las Vegas zurück und bringt globale Unternehmen, innovative Start-ups, Führungskräfte aus der Industrie, internationale Medien und Regierungsvertreter zusammen, um die nächste Generation von Technologien zu erleben, die globale Herausforderungen lösen werden.

„Die CES 2026 ist der Ort, an dem Innovatoren zusammenkommen, um Kontakte zu knüpfen, Partnerschaften aufzubauen und weltweit Geschäfte zu tätigen", erklärte Gary Shapiro, Executive Chair und CEO der Consumer Technology Association (CTA)®, Eigentümerin und Veranstalterin der CES. „Alle Anzeichen deuten auf eine außergewöhnliche CES hin, mit Tausenden von Ausstellern, einer Rekordzahl von über 3600 Einreichungen für den Innovation Award und Innovationen an 13 Veranstaltungsorten auf einer Fläche von 2,6 Millionen Nettoquadratfuß. Dies ist eine spannende Zeit für Innovationen, und die CES 2026 wird die neuesten Technologien in den Bereichen KI, Robotik, digitale Gesundheit, Mobilität, Unternehmen, Energie, immersive Unterhaltung, Barrierefreiheit und mehr präsentieren."

Innovatoren nehmen an der CES 2026 teil

CES Accessibility Stage, powered by Verizon Accessibility – Die Bühne, die während der CES 2026 im Venetian ihr Debüt feiert, bietet drei Tage lang Inhalte, die barrierefreie Technologien wie Smart-Brillen, Robotik und sprachaktivierte Heimassistenten in den Vordergrund stellen.

– Die Bühne, die während der CES 2026 im Venetian ihr Debüt feiert, bietet drei Tage lang Inhalte, die barrierefreie Technologien wie Smart-Brillen, Robotik und sprachaktivierte Heimassistenten in den Vordergrund stellen. CES Creator Space – Jetzt für alle CES-Teilnehmer in der LVCC Central Hall geöffnet, um mehr über die Creator Economy zu erfahren.

– Jetzt für alle CES-Teilnehmer in der LVCC Central Hall geöffnet, um mehr über die Creator Economy zu erfahren. CES Foundry – Die CES Foundry befindet sich im Fontainebleau Las Vegas und ist ein neuer Treffpunkt, an dem Innovatoren, Unternehmer, Investoren, Regierungsvertreter und Medienvertreter zusammenkommen, um zu erörtern, wie KI- und Quantentechnologien die nächste Ära der Innovation prägen werden.

CES-Ressourcen

CES -App – Planen und navigieren Sie die CES 2026 mit der offiziellen Messe-App. Suchen Sie in Ihrem App Store nach „CES App". Die diesjährige App bietet einen neuen KI-Chatbot, aktuelle Informationen zum Transport, Übersetzungen für ausgewählte Sitzungen und „Attendee Connect", um Kontaktinformationen über einen sicheren QR-Code miteinander auszutauschen.

– Planen und navigieren Sie die CES 2026 mit der offiziellen Messe-App. Suchen Sie in Ihrem App Store nach „CES App". Die diesjährige App bietet einen neuen KI-Chatbot, aktuelle Informationen zum Transport, Übersetzungen für ausgewählte Sitzungen und „Attendee Connect", um Kontaktinformationen über einen sicheren QR-Code miteinander auszutauschen. CES Tech Talk – Laden Sie sich den Podcast herunter und informieren Sie sich über die wichtigsten Trends, die auf der CES 2026 zu erwarten sind.

Top-Trends

KI: Erwarten Sie mehr KI-Agenten, digitale Zwillinge und KI auf Geräten, um die Produktivität, das Kundenerlebnis und den medizinischen Fortschritt zu verbessern. Beispiele für Aussteller: Aizip, AMD, DEEPX, LG Electronics, MAUM.AI, NXP Semiconductors, NVIDIA, PERCIVAI, Persona AI, Qualcomm, Samsung Electronics, Inc., SoundHound AI, XREAL

Erwarten Sie mehr KI-Agenten, digitale Zwillinge und KI auf Geräten, um die Produktivität, das Kundenerlebnis und den medizinischen Fortschritt zu verbessern. Digitale Gesundheit: Von KI-gestützter Präzisionsmedizin bis hin zum Aufstieg von Wearables und Telemedizin – die CES wird das gesamte Gesundheitsökosystem zusammenbringen, um die nächste Welle digitaler Durchbrüche im Gesundheitswesen voranzutreiben. Beispiele für Aussteller: AARP, Abbott, Ceragem Co, Ltd, Cosmo Robotics Co, Ltd, Earflo Inc, GARMIN International Inc, Humetrix, Myant Corp, Renpho, ResMed, Tombot, Inc, Ultrahuman Healthcare Private Limited, VibeBrux, Vivoo, Withings

Von KI-gestützter Präzisionsmedizin bis hin zum Aufstieg von Wearables und Telemedizin – die CES wird das gesamte Gesundheitsökosystem zusammenbringen, um die nächste Welle digitaler Durchbrüche im Gesundheitswesen voranzutreiben. Energie: Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach leistungsstarken Technologien wie KI, Quantencomputern und Cloud Computing ist es erforderlich, mehr Energie zu erzeugen. Auf der CES werden Solar-, Wind- und Kernenergie sowie andere Alternativen vorgestellt. Beispiele für Aussteller: 3M, Clarios, ENEOS Corporation, Flint Paper Battery, Hitachi, Jackery Inc., Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Panasonic, WePower Technologies

Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach leistungsstarken Technologien wie KI, Quantencomputern und Cloud Computing ist es erforderlich, mehr Energie zu erzeugen. Auf der CES werden Solar-, Wind- und Kernenergie sowie andere Alternativen vorgestellt. Unternehmen: Unternehmenstechnologie wird die Art und Weise verändern, wie Unternehmen ihre Produktivität steigern, Sicherheit gewährleisten und ihre Systeme schützen. Beispiele für Aussteller: Amazon, Google LLC, MetaVu, Microsoft, Siemens, Vuzix Corporation, Wisdomain

Unternehmenstechnologie wird die Art und Weise verändern, wie Unternehmen ihre Produktivität steigern, Sicherheit gewährleisten und ihre Systeme schützen. Mobilität: Die CES präsentiert Mobilität zu Luft, zu Lande und zu Wasser mit den neuesten Innovationen aus den Bereichen Landwirtschaft, Automobil, Bauwesen, Industrie und Meerestechnologie. Die Innovation wird sich auf Automatisierung, Konnektivität und Energie konzentrieren. Beispiele für Aussteller: AUMOVIO Systems, Inc. BMW of North America, LLC, Bosch, Brunswick Corporation, Caterpillar Inc., Doosan, Hyundai Motor Company, John Deere, Kubota North America, Oshkosh Corporation, Sony Honda Mobility, Inc., Tensor Auto Inc., Valeo, Waymo, Zoox

Die CES präsentiert Mobilität zu Luft, zu Lande und zu Wasser mit den neuesten Innovationen aus den Bereichen Landwirtschaft, Automobil, Bauwesen, Industrie und Meerestechnologie. Die Innovation wird sich auf Automatisierung, Konnektivität und Energie konzentrieren. Robotik: Robotik verbessert die Effizienz, Sicherheit und Zugänglichkeit in verschiedenen Branchen, indem sie Häuser intelligenter macht, die landwirtschaftliche Produktion steigert und die Sicherheit und Abläufe in Fabriken verbessert. Beispiele für Aussteller: Auria Robotics Inc. und Booster Robotics Technology Co. Ltd, Doosan, Dreame Innovation Technology Co., Ltd, IntBot, Richtech Robotics, Sweet Robo LLC, Tombot, Inc, VenHub Global, WIRobotics, YuShu Technology Co., Ltd. (Unitree)

Robotik verbessert die Effizienz, Sicherheit und Zugänglichkeit in verschiedenen Branchen, indem sie Häuser intelligenter macht, die landwirtschaftliche Produktion steigert und die Sicherheit und Abläufe in Fabriken verbessert.

Unbedingt sehenswerte Keynotes

Montag, 5. Januar AMD Chair und CEO Dr. Lisa Su, 18:30 Uhr, The Venetian

Dienstag, 6. Januar CTA Executive Chair und CEO Gary Shapiro und CTA President Kinsey Fabrizio, 8:30 Uhr, The Venetian Siemens President und CEO Dr. Roland Busch, 8:30 Uhr, The Venetian Zu den Gastrednern gehören: Bob Mumgaard von Commonwealth Fusion Systems (CFS) Jay Parikh von Microsoft Jensen Huang von NVIDIA Athina Kanioura von PepsoCo Havas CEO und Chairman und Vivendi Chairman Yannick Bolloré, 11:00 Uhr, ARIA All-In Interview mit McKinsey und General Catalyst , 14:00 Uhr, The Venetian Live-Aufzeichnung von All-In mit Bob Sternfels, Global Managing Partner, McKinsey & Company; Hemant Taneja, CEO, General Catalyst; und Jason Calacanis, Unternehmer, Angel Investor und Co-Moderator des All-In Podcasts Lenovo Chairman und CEO Yuanqing Yang, 17:00 Uhr, Sphere Für diese Keynote gelten andere Ticketverfahren und Veranstaltungsortrichtlinien als für andere Keynotes. Weitere Informationen finden Sie unter CES.tech . Zu den Gastrednern gehören: Dr. Lisa Su von AMD Gianni Infantino von der FIFA Lip-Bu Tan, CEO von Intel Jensen Huang von NVIDIA Cristiano Amon von Qualcomm und mehr.

Mittwoch, 7. Januar CEO Joe Creed von Caterpillar , 9:00 Uhr, The Venetian ŌURA CEO Tom Hale, Leaders in Technology Dinner * nur auf Einladung



„Auf der CES 2026 kommen die weltweit innovativsten Unternehmen zusammen, um die Zukunft zu gestalten", erklärte Fabrizio. „Von visionären Keynotes bis hin zu bahnbrechenden Produktvorstellungen – die CES vereint die bedeutendsten Namen aus den Bereichen Technologie, Unterhaltung und globaler Wirtschaft. Hier gewinnen mutige Ideen an Dynamik und wird die Zukunft der Technologie in mehr als 400 Konferenzsitzungen mit über 1300 Referenten diskutiert."

Great Minds-Sitzungen

Zu den Referenten der Great Minds-Reihe zählen Führungskräfte der obersten Ebene, Philanthropen, Influencer, Regierungsvertreter, Unternehmer, Risikokapitalgeber und viele mehr:

Always On: How Continuous Health Data is Transforming Care 7. Januar, 10:00 Uhr, LVCC, West Hall W232 Mit Ami Bhatt, Chief Innovation Officer, American College of Cardiology; Jake Leach, President und CEO, Dexcom; Lucienne Ide, CEO, Rimidi; und Tom Hale, CEO, ŌURA

Redefining the Business of Sport 7. Januar, 11:00 Uhr, LVCC, West Hall W232 Mit Casey Wasserman, Chairman & CEO und President & Chairperson Wasserman und LA28 und Michael Kassan Gründer & CEO, 3C Ventures

The Future of Computing 7. Januar, 14:00 Uhr, LVCC, West Hall W232 Mit Deepa Subramaniam, Vice President, Creative Cloud, Adobe; Kedar Kondap, SVP & GM, Compute and Gaming, Qualcomm; und Samuel Chang, SVP & Division President of Consumer PC Solutions, HP Inc.

Back to the Future: Tech's Nostalgic Revolution 7. Januar, 15:00 Uhr, LVCC, West Hall W232 Mit Alexis Ohanian, Gründer von Seven Seven Six & Mitbegründer und ehemaliger Executive Chairman von Reddit und Palmer Luckey, Gründer von Anduril

Driving Tomorrow: Democratizing the Future of Software Defined Vehicle Technology 7. Januar, 16:00 Uhr, LVCC, West Hall W232 Mit Doug Field, Chief EVs, Digital and Design Officer, Ford Motor Company

Game Changers: Transforming the Live Sports Experience 8. Januar, 10:00 Uhr, LVCC, West Hall W232 Mit George Hanna, Chief Technology and Digital Officer, LA Clippers; Kat Harwood, US Sports Leader, Deloitte; und Matt Fleckenstein, Chief Product & Technology Officer, Genius Sports

The New Blueprint: Spatial Computing Meets Home Improvement 8. Januar, 14:00 Uhr, LVCC West Hall W232 Mit Seemantini Godbole, EVP, CIDO, Lowe's

Bridging the Opportunity Gap for Underserved Populations 8. Januar, 15:00 Uhr, LVCC West Hall W232 Mit Barron Segar, President und CEO, World Food Program USA; Carl Blake, Chief Executive Officer, Paralyzed Veterans of America; Claire Casey, President, AARP Foundation; Gretchen Littlefield, Chief Executive Officer, Moore; und Jacquelyn Puente, Chairwomen, United States Hispanic Chamber of Commerce



Top-Konferenzprogrammierung

Die CES 2026 wird sich mit den neuesten technischen Entwicklungen befassen und neue Konferenzthemen zu den Themen Fertigung , Wearables und Frauengesundheit vorstellen.

Barrierefreiheit

Voices of Accessibility: A C-Suite View on Progress & Innovation 6. Januar, 13:00 Uhr, Venetian, Lando 4302

New Era of Access: Enhancing Assistive Tech with AI 6. Januar, 14:00 Uhr, Venetian, Lando 4302

Real Users, Real Impact: Designing for Accessibility 6. Januar, 15:00 Uhr, Venetian, Lando 4302



KI und Robotik

Future-Ready: Shaping the Workforce in the AI Era 5. Januar, 13:00 Uhr, LVCC, West Hall W219

All In on AI: Betting on the Power of Next-Gen Chips 5. Januar, 16:00 Uhr, LVCC, West Hall W219

The Edge Awakens: Why Agentic AI Will Reshape Everything 6. Januar, 11:00 Uhr, LVCC, West Hall W218

Not Quite Human: How Humanoids Are Changing Work and Home Life 7. Januar, 10:00 Uhr, LVCC, West Hall W219



CES Creator Stage

Der CES Creator Space bietet ein dreitägiges Programm, das Kreativen dabei helfen soll, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Die erweiterte Creator Stage ist für alle CES-Besucher zugänglich.

State of the Creator Economy 6. Januar, 10:30 Uhr, LVCC, Central Hall, CES Creator Stage

Partnering with Purpose: Building Long-Term Brand Relationships 6. Januar, 14:15 Uhr, LVCC, Central Hall, CES Creator Stage

What Metrics for Success Will Look Like in 2026 7. Januar, 14:15 Uhr, LVCC, Central Hall, CES Creator Stage



CES Foundry

Die neue CES Foundry wird über Podiumsdiskussionen, Kamingespräche und Gespräche mit Vordenkern spannende Inhalte zu KI und Quantencomputern präsentieren, darunter:

From Concept to Reality: Creatives Using AI to Bring Big Ideas to Life 7. Januar, 9:30 Uhr, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

America's AI Future: A Fireside Chat with Michael Kratsios, the President's Science and Technology Advisor, with Fabrizio 7. Januar, 11:30 Uhr, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

Fireside Chat – AI at Scale and the World's Largest Retailer 7. Januar, 13:30 Uhr, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

Real Returns on AI: Finding the Next Big Winners 8. Januar, 9:30 Uhr, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage



C Space®

Beyond the Algorithm: Gen Z's New Digital Habits 5. Januar, 14:00 Uhr, ARIA, Mariposa 5

Seamless Ecosystems, Personalized Experiences: The Next Era of Retail 6. Januar, 10:00 Uhr, ARIA, Mariposa 5

More Than a Game: Sports Venues as Culture Hubs 6. Januar, 15:00 Uhr, ARIA, Joshua 8



Digitale Gesundheit

Real Users, Real Impact: Designing For Accessibility 6. Januar, 15:00 Uhr, Venetian, Lando 4302

Agentic AI in Health Care: Beyond the Hype 7. Januar, 14:00 Uhr, Venetian, Marcello 4404

Next-Gen Diagnostics: A New Era of Early Detection 8. Januar, 9:00 Uhr, Venetian, Marcello 4404

Quantum Leap: Computing's Next Frontier in Health 8. Januar, 16:00 Uhr, Marcello 4404



Energie

Smart Energy: Consumer Demand & ROI 6. Januar, 10:00 Uhr, Lando 4304

Investing in the Energy Transition 8. Januar, 9:00 Uhr, LVCC, North Hall, N257

Smarter Grids: Powering Sustainable, Reliable Data Centers 8. Januar, 10:00 Uhr, LVCC, North Hall, N257

Power Shift: The Future of Energy 8. Januar, 11:00 Uhr, LVCC, North Hall, N257



Unternehmen

Supercharge Your Business with Agentic AI: Real Results, Real Impact 5. Januar, 14:40 Uhr, LVCC, West Hall, W219

Beyond the Buzz: Smarter AI Tools for Smarter Enterprises

5. Januar, 15:00 - 15:40 Uhr, LVCC, West Hall, W219 Connected Communities: How AI Powers the Next Era of Innovation 6. Januar, 13:00 - 13:40 Uhr, LVCC, North Hall, N261

The XR Edge: Driving Business Innovation with Spatial Computing 8. Januar, 11:00 Uhr, LVCC, West Hall, W218



Innovation Policy Summit

Die CES versammelt politische Entscheidungsträger aus aller Welt, um nationale und globale technologiepolitische Themen wie Datenschutz, Handel, Wettbewerb und vieles mehr zu diskutieren. Über 200 internationale, bundesstaatliche, staatliche und lokale Regierungsbeamte und -mitarbeiter nehmen am „Leaders in Technology Program" teil und besuchen den „Innovation Policy Summit" (IPS) auf der CES.

Innovation without Borders: The Global Policy Frontier 6. Januar, 11:00 Uhr, LVCC, N258

Innovating Health: Policy for a Tech-Driven Future 6. Januar, 14:20 Uhr LVCC, N258

Competing in a Trade-Disputed World 7. Januar, 9:00 Uhr, LVCC, N258

Road Rules: Governing the Global Shift to Autonomy 7. Januar, 15:40 Uhr, LVCC, N258

Kamingespräche mit dem Vorsitzenden der Federal Trade Commission Andrew Ferguson und dem Vorsitzenden der Federal Communications Commission Brendan Carr 8. Januar, 11:00 Uhr, LVCC, W232

Senate Perspectives on Emerging Tech Policy 9. Januar, 11:00 Uhr, LVCC, W232 Mit den US-Senatoren Amy Klobuchar (MN), Ben Ray Luján (NM), Gary C. Peters (MI), und Jacky Rosen (NV)



Fertigung

Charting the Future: Manufacturing, Innovation, and America's Competitive Edge 7. Januar, 15:15 Uhr, LVCC, North, N261

Building Skills & Talent for the Next Era of Manufacturing 7. Januar, 15:35 Uhr, LVCC, North, N261

Made Here: Rethinking Manufacturing in a Shifting Global Landscape 7. Januar, 16:00 Uhr, LVCC, North, N261



Mobilität

Automotive AI – Unleashing New Possibilities & Experiences 6. Januar, 9:00 Uhr, LVCC, West Hall, W219

Micromobility: Making the Last Mile Accessible 6. Januar, 15:00 Uhr, LVCC, North Hall, N261

The Road Ahead: How Connected Cars are Shaping the Future 7. Januar, 13:00 Uhr, LVCC, West Hall, W219

Rise of the AgBot: Drones, Self-Driving Tractors and Farming Robots 8. Januar, 13:00 Uhr, LVCC, West Hall, W218

Außerdem: Mobility Stage , präsentiert von Bosch Programming

Research Summit

Erfahren Sie mehr über Verbraucher- und Unternehmenstrends in verschiedenen Branchen.

Transforming Industries with Physical AI, presented by McKinsey 5. Januar, 11:00 Uhr, LVCC, W232

Blueprint of Innovation: The Tech Shaping Tomorrow, presented by Invesco QQQ and Nasdaq 5. Januar, 14:00 Uhr, LVCC, W232

Is the Car of the Future Just Another Consumer Device?, presented by Omdia 6. Januar, 14:00 Uhr, LVCC, W232

Strategies for Driving Demand in the Consumer Technology Market, presented by Circana 6. Januar, 15:00 Uhr, LVCC, W232



Wearables

AI-Powered Wearables 8. Januar, 9:00 Uhr, Venetian, Lando 4302

Fashion Meets Function: The Next Generation of Smart Apparel 8. Januar, 10:00 Uhr, Venetian, Lando 4302

Body-Based Tech 8. Januar, 11:00 Uhr, Venetian, Lando 4302



Frauengesundheit

Innovating for Women's Health: Closing Gaps to unlock $100B Market, presented by BCG 6. Januar, 9:00 Uhr, Venetian, Marcello 4404

Designing Health Tech for Women: Ending Default Male AI, presented by K'ept Health 6. Januar, 9:55 Uhr, Venetian, Marcello 4404

The GLP-1 Effect: Women Shaping the Future of Health, presented by PwC 6. Januar, 10:50 Uhr, Venetian, Marcello 4404



Prominente und Gastauftritte

Prominente, Sportlegenden, Musiker, Film- und Fernsehstars werden auf der CES-Bühne und während der gesamten Messe anwesend sein, um die neuesten Innovationen zu diskutieren und zu erleben.

Erleben Sie den CES Show Floor

Entdecken Sie die neuesten technologischen Innovationen globaler Marken, darunter Erstaussteller wie DataMatica, Fanatics, Gruner AG, IKEA, JATCO, Marriott International, Mentagraph, MICROIP, Mobilus, Truly und Virinco.

LVCC Central Hall

Präsentation der neuesten Innovationen rund um das Zuhause und immersives Entertainment – die zentrale Anlaufstelle für maßgeschneidertes Home Entertainment und Wohnen. In der Central Hall befindet sich auch die CES Creator Stage und der America250 Airstream wird in der Central Hall Grand Lobby zu sehen sein. Beispiele für Aussteller: bHaptics Inc, Bosch, Dreame Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd, Even Realities, HDMI Licensing Administrator, Inc, Hisense Visual Technology Co., Ltd, LG Electronics, OpenWorkspace, Panasonic, Shokz, TCL Corporation, Vuzix Corporation, XREAL



LVCC North Hall

In der North Hall treffen Unternehmen auf Innovation. Erleben Sie, wie Technologie heute und in Zukunft in intelligenten Gemeinschaften, im Internet der Dinge, in der KI, in der Robotik und in vielen weiteren Bereichen zusammenwirkt, um unser tägliches Leben zu unterstützen. Beispiele für Aussteller: 3M, AC Future, ANELLO Photonics, Corning Incorporated, DEEPX, Dassault Systemes Americas Corp., Flint Paper Battery, Hitachi, Intbot, Siemens, Vasco Electronics, WePower Technologies, Wisdomain



LVCC South Hall

In der South Hall werden Accessoires, Design & Source und innovative Produkte präsentiert, die unser Leben und Arbeiten verbessern. Beispiele für Aussteller: BuzzTV, Denvix, KraftGeek, Nomatic, Radioshack USA LLC



LVCC West Hall

Erleben Sie auf der CES das gesamte Ökosystem der Mobilität – von Personenkraftwagen und selbstfahrenden Autos bis hin zu Bauwesen, Landwirtschaft, Schifffahrt und fortschrittlicher Luftfahrt. Beispiele für Aussteller: Amazon for Automotive, Brunswick Corporation, Caterpillar Inc., Doosan, Hyundai Motor Company, Hyundai Mobis, John Deere, Kubota North America, Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Qualcomm, Verge Next, Waymo



C Space® im ARIA, Cosmopolitan und Vdara

Hier treffen sich weltweit führende Marken, Werbetreibende, Medienplattformen und Content-Ersteller, um Geschäfte abzuschließen, Trends zu erkunden und die neuesten Technologien vorzustellen, die die Branche neu gestalten. Beispiele für Aussteller: Amazon Prime Video, Criteo, Disney Advertising Sales LLC, Genius Sports, Fanatics, Havas, Marriott International, Meta, Netflix, NBCUniversal Media, LLC, Reddit Inc, Roku, Inc, SiriusXM, Snap Inc, The Trade Desk, Inc, Uber, X



The Venetian

Die Heimat des intelligenten Wohnens, einschließlich digitaler Gesundheit, Smart Home, Energiemanagement, Sicherheit, Bildung, Lifestyle und Lebensmitteltechnologie. Beispiele für Aussteller: AARP, Humetrix, Kolmar Korea, Midea Electric Trading (Singapore) Co Pte Ltd, Pawport, Pretika Corporation, RingConn LLC, Ultrahuman Healthcare Private Limited, Venous Eyewear Co, Ltd, Vivoo, Wacaco, Withings Das The Venetian ist auch Veranstaltungsort der CES Innovation Awards Showcase – entdecken Sie ausgewählte Gewinnerprodukte persönlich. Die nächste Runde der Embargo-Preisträger wird am 4. Januar bekannt gegeben .



Eureka Park im The Venetian

Die Startup-Drehscheibe der CES, Heimat von Startups aus aller Welt. Beispiele für Aussteller: Globale Pavillons und aufstrebende Unternehmen aus dem Europäischen Innovationsrat (EIC), Frankreich, Hongkong, Italien, Korea, Japan, den Niederlanden, der Schweiz, Taiwan, der Ukraine, den USA und anderen Ländern der Welt. Dephy, LV Energy, myolab.ai, omi, SunLED Life Science B.V.



Fontainebleau

Die CES Foundry ist der neue Treffpunkt für globale Innovatoren, um gemeinsam Lösungen mit KI und Quantencomputern zu entwickeln. Die CES Foundry findet vom 7. bis 8. Januar statt und bietet Innovatoren, Unternehmern, Investoren, Medienvertretern und Branchenführern Live-Demonstrationen, Networking-Möglichkeiten und immersive Inhalte. Das Programm der CES Foundry wird in einem speziellen Segment gipfeln, das sich mit der Zukunft intelligenter Unterhaltung befasst. Anschließend findet die CES Foundry Celebration statt, die von IBM, JobsOhio, Vector und Washington D.C. präsentiert wird und Gelegenheit zum Networking bietet. Die Veranstaltung ist für alle mit einem CES-Ausweis am Donnerstag, dem 8. Januar, um 16:30 Uhr zugänglich. Beispiel für gesponserte Sitzungen von: AMD, Bosch, Brunswick Corporation, DEEPX, Deloitte Services LP, EY, HERE Technologies, Hitachi, NVIDIA Corporation, PwC, Vector Displays von: Aina Tech Inc, Agility Robotics, Coactive AI, D-Wave Quantum, Gravitas Technologies & Solutions, Monks, Tensor, Quantinuum, Quantum Computing Inc, SuperQ Quantum Computing Inc., Zebra Technologies Foundry-Demos von: D-Wave Quantum, IBM, Monks, SuperQ Quantum Computing Inc. und Quantum Computing Inc.



Um nach CES-Ausstellern zu suchen – nach Produktkategorie, Stichwort oder Land – besuchen Sie bitte das Ausstellerverzeichnis.

Medientage

Erfahren Sie von zahlreichen weltweit führenden Marken die neuesten Nachrichten bei den zweitägigen Veranstaltungen für Medienvertreter am 4. und 5. Januar im Mandalay Bay, darunter CES Unveiled und CES Tech Trends to Watch .

CES 2026 Technologietrends, die Sie im Auge behalten sollten – Informieren Sie sich über die wichtigsten Trends auf der CES 2026 und darüber hinaus – Sonntag, 4. Januar, 15:00 Uhr, Mandalay Bay, Oceanside C

– Informieren Sie sich über die wichtigsten Trends auf der CES 2026 und darüber hinaus – Sonntag, 4. Januar, 15:00 Uhr, Mandalay Bay, Oceanside C CES Unveiled Las Vegas – Die offizielle Medienveranstaltung der CES 2026 mit innovativen Produktvorstellungen – Sonntag, 4. Januar, 16:00 bis 19:00 Uhr, Mandalay Bay, Shoreline Exhibit Hall

– Die offizielle Medienveranstaltung der CES 2026 mit innovativen Produktvorstellungen – Sonntag, 4. Januar, 16:00 bis 19:00 Uhr, Mandalay Bay, Shoreline Exhibit Hall Pressekonferenzen – Bedeutende Marken werden Ankündigungen machen, darunter Bosch, Doosan Bobcat, Geely Auto, Hisense, Hyundai Motor Company, LG Electronics, Sony Honda Mobility Inc. und die LEGO Group – 5. Januar, Mandalay Bay

Medienressourcen

Besuchen Sie die CES Medienressourcen für den Zugang zu:

Öffnungszeiten und Standorte des Medienraums

Informationen zum Pendelbus

B-Rolle

CES-Fotogalerie

Die neuesten Nachrichten und Informationen finden Sie unter CES.tech . Registrieren Sie sich für die CES 2026 hier .

Informationen zur CES®:

Die CES ist die wichtigste Technologiemesse der Welt – der Prüfstand für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier schließen die größten Unternehmen der Welt Geschäfte ab und treffen neue Partner. Auf der Bühne haben die klügsten Innovatoren das Wort. Die CES, die vom Verband „Consumer Technology Association (CTA)®" ausgerichtet und produziert wird, umfasst alle Aspekte des Technologiesektors. Die CES 2026 findet vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas statt. Weitere Informationen finden Sie unter CES.tech ; folgen Sie der CES auch auf den Social Media -Kanälen.

Informationen zur Consumer Technology Association (CTA)®:

Als Nordamerikas größter Technologiehandelsverband ist die CTA der IT-Sektor. Zu unseren Mitgliedern zählen die weltweit führenden Innovatoren – von Startups bis hin zu globalen Marken – die dazu beitragen, mehr als 18 Millionen Arbeitsplätze in den USA zu sichern. Die CTA ist Eigentümerin und Veranstalterin der CES® – des weltweit einflussreichsten Technologie-Events. Sie finden uns unter CTA.tech . Folgen Sie uns @CTAtech .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/5699896/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg