2026 年國際消費電子展 (CES 2026) 不容錯過的亮點

全球最具影響力的科技盛事重返拉斯維加斯，創新者齊聚一堂 —— 1 月 6 日至 9 日

美國維珍尼亞州阿靈頓2026年1月4日 /美通社/ -- 全球最具影響力的科技盛會——2026 年國際消費電子展 ( CES®2026 ) ——將於 1 月 6 日至 9 日重返拉斯維加斯，匯聚來自全球的公司，創新初創企業，還有行業高層、媒體及政府領袖。

Consumer Technology Association (CTA)® 行政主席兼行政總裁 Gary Shapiro 表示：「CES 2026 是創新者出現的地方 — 聯繫、建立合作夥伴以及在全球範圍上開展業務，所有跡象都指向一場非凡的消費電子展：數千家參展商、破紀錄的 3,600 多件創新獎申請作品，以及橫跨 13 個展館、總面積達 260 萬平方英尺的創新盛宴。這是令人興奮的創新時刻，CES 2026 將擁有人工智能、機器人、數位健康、行動性、企業、能源、沉浸式娛樂、無障礙等領域的最新技術。」

創新者齊聚體驗 CES 2026

CES Accessibility Stage，由 Verizon Accessibility 贊助 — 於 2026 年消費電子展 (CES 2026) 期間在威尼斯人酒店 (Venetian) 首度亮相的舞台，將連續三天呈現聚焦於智能眼鏡、機械人技術及語音控制家用助理等普及科技的精彩內容。

— 於 2026 年消費電子展 (CES 2026) 期間在威尼斯人酒店 (Venetian) 首度亮相的舞台，將連續三天呈現聚焦於智能眼鏡、機械人技術及語音控制家用助理等普及科技的精彩內容。 CES Creator Space — 現已向所有拉斯維加斯會議中心中廳 (LVCC Central Hall ) 的 CES 與會者開放，讓您深入了解創作者經濟。

— 現已向所有拉斯維加斯會議中心中廳 (LVCC Central Hall ) 的 CES 與會者開放，讓您深入了解創作者經濟。 CES Foundry — 在拉斯維加斯楓丹白露酒店 (Fontainebleau Las Vegas) 展開的 CES Foundry，是匯聚創新者、企業家、投資者、政府官員及媒體的新型平台，共同探討人工智能 (AI) 與量子技術如何定義下一個創新時代。

CES 資源

CES App — 使用官方展會應用程式規劃並導航 2026 年國際消費電子展 (CES 2026)。在您的應用程式商店搜索「CES App」。本屆應用程式新增了人工智能聊天機器人、交通資訊更新、精選議程翻譯服務，以及「與會者互聯」功能 —— 透過安全 QR Code 即可與他人交換聯絡資訊。

— 使用官方展會應用程式規劃並導航 2026 年國際消費電子展 (CES 2026)。在您的應用程式商店搜索「CES App」。本屆應用程式新增了人工智能聊天機器人、交通資訊更新、精選議程翻譯服務，以及「與會者互聯」功能 —— 透過安全 QR Code 即可與他人交換聯絡資訊。 CES Tech Talk — 下載並收聽預計將在 2026 年國際消費電子展 (CES 2026) 上亮相的最新趨勢。

熱門趨勢

人工智能 (AI)： 預期將有更多人工智能代理程式、數碼分身及裝置內建人工智能技術，以提升生產力、客戶體驗與醫療技術發展。 參展商示例：Aizip、AMD、DEEPX、LG Electronics、MAUM.AI、NXP Semiconductors、NVIDIA、PERCIVAI、Persona AI、Qualcomm、Samsung Electronics, Inc.、SoundHound AI、XREAL

預期將有更多人工智能代理程式、數碼分身及裝置內建人工智能技術，以提升生產力、客戶體驗與醫療技術發展。 數碼健康： 從人工智能驅動的精準醫療，到穿戴式裝置與遠距醫療的崛起，CES 將匯聚整個健康生態系統，推動數碼健康領域的下一波突破浪潮。 參展商示例：美國退休人員協會 (AARP)、雅培 (Abbott)、Ceragem Co., Ltd.、Cosmo Robotics Co., Ltd.、Earflo Inc.、GARMIN International Inc.、Humetrix, Myant Corp.、Renpho、ResMed、Tombot, Inc.、Ultrahuman Healthcare Private Limited、VibeBrux、Vivoo、Withings

從人工智能驅動的精準醫療，到穿戴式裝置與遠距醫療的崛起，CES 將匯聚整個健康生態系統，推動數碼健康領域的下一波突破浪潮。 能源： 隨著 AI、量子和雲端等高功率需求技術的增長，我們需要創造更多能源。CES 將展示太陽能，風力發電、核能和其他替代品。 參展商示例：3M、Clarios、引能仕株式會社 (ENEOS Corporation)、Flint Paper Battery、日立 (Hitachi)、Jackery Inc.、韓國電力公社 (KEPCO)、韓國水力與核能公司 (KHNP)、松下 (Panasonic)、WePower Technologies

隨著 AI、量子和雲端等高功率需求技術的增長，我們需要創造更多能源。CES 將展示太陽能，風力發電、核能和其他替代品。 企業： 企業技術將改變企業提高生產力、確保安全和保護其系統的方式。 參展商示例：亞馬遜 (Amazon)、Google LLC、MetaVu、微軟 (Microsoft)、西門子 (Siemens)、富士股份有限公司 (Vuzix Corporation)、Wisdomain

企業技術將改變企業提高生產力、確保安全和保護其系統的方式。 流動性： CES 將展示橫跨空中、陸地與海洋的移動技術，呈現農業、汽車、建築、工業及海洋科技領域的最新創新成果。創新將專注於自動化、連接和能源。 參展商示例：AUMOVIO Systems, Inc.、BMW of North America, LLC、Bosch、Brunswick Corporation、Caterpillar Inc.、Doosan、Hyundai Motor Company、John Deere、Kubota North America、Oshkosh Corporation、Sony Honda Mobility, Inc.、Tensor Auto Inc.、Valeo、Waymo、Zoox

CES 將展示橫跨空中、陸地與海洋的移動技術，呈現農業、汽車、建築、工業及海洋科技領域的最新創新成果。創新將專注於自動化、連接和能源。 機械人： 機械人技術提升各產業的效率、安全性與可接達性，使家庭更智能化、強化農業生產力，並改善工廠的安全與運作效能。 參展商示例：Auria Robotics Inc.、Booster Robotics Technology Co. Ltd, Doosan、Dreame Innovation Technology Co., Ltd.、IntBot、Richtech Robotics、Sweet Robo LLC、Tombot, Inc.、VenHub Global、WIRobotics、杭州宇樹科技有限公司 (YuShu Technology Co., Ltd)。（聯合）

機械人技術提升各產業的效率、安全性與可接達性，使家庭更智能化、強化農業生產力，並改善工廠的安全與運作效能。

必看的 主題演講

1 月 5 日（星期一） AMD 董事長兼行政總裁 Lisa Su 博士—— 下午 6 時 30 分，威尼斯人酒店 (The Venetian)

1 月 6 日（星期二） 美國消費者技術協會 (CTA) 行政總裁兼副主席 Gary Shapiro 與 CTA 總裁Kinsey Fabrizio —— 上午 8 時 30 分，威尼斯人酒店 (The Venetian) Siemens 主席兼行政總裁 Roland Busch 博士 —— 上午 8 時 30 分，威尼斯人酒店 (The Venetian) 嘉賓講者包括： Commonwealth Fusion Systems (CFS) 的 Bob Mumgaard Microsoft 的 Jay Parikh NVIDIA 的 Jensen Huang PepsiCo 的 Athina Kanioura Havas 行政總裁兼董事長，另兼 Vivendi 董事長 Yannick Bolloré —— 上午 11 時，ARIA All-In McKinsey 與 General Catalyst 聯合深度專訪 —— 下午 2 時，威尼斯人酒店 (The Venetian) 現場錄製 全方位錄音 ，特邀嘉賓：McKinsey & Company 全球管理合夥人 Bob Sternfels；General Catalyst 行政總裁 Hemant Taneja；企業家、天使投資人暨《 All-In 》 播客聯合主持人 Jason Calacanis 聯想 (Lenovo) 董事長兼 CEO 楊元慶 —— 下午 5 時，Sphere 此主題演講的售票流程及場地政策將有別於其他主題演講。詳情請瀏覽 ces.tech 。 嘉賓講者包括： AMD 的 Lisa Su 博士 國際足聯賽 (FIFA) 的 Gianni Infantino Intel 行政總裁陳立武 輝達 (NVIDIA) 的黃仁勳 Qualcomm 的 Cristiano Amon 以及更多。

1 月 7 日（星期三） Caterpillar 行政總裁 Joe Creed —— 上午 9 時，威尼斯人酒店 (The Venetian) ŌURA 行政總裁 Tom Hale，「Leaders in Technology Dinner」* 僅限受邀者參加



Fabrizio 說：「CES 2026 是世界上最大膽的創新者聚集在一起，塑造下一步的發展。從具有遠見的主題演講到突破性產品首次亮相，CES 匯聚了科技、娛樂及全球商業領域的頂尖企業。這裡是激盪大膽構想的舞台，超過 400 場會議議程匯聚超過 1300 位講者，共同探討科技未來的發展方向。」

Great Minds 會議

「偉大思想」(Great Minds) 系列的演講者包括「C級」高層主管、慈善家、網紅、政府領袖、企業家、風險投資家等。

永遠開啟：持續健康數據如何改變護理(Always On: How Continuous Health Data is Transforming Care) 1 月 7 日上午 10 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W232 特邀嘉賓：美國心臟病學會創總監 Ami Bhatt；Dexcom 主席兼行政總裁 Jake Leach；Rimidi 行政總裁 Lucienne Ide；ŌURA 行政總裁 Tom Hale

重新定義體育業務 1 月 7 日上午 11 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W232 由 Casey Wasserman（Wasserman 和 LA28 董事長兼行政總裁兼主席）與 3C Ventures 創辦人兼行政總裁 Michael Kassan 共同主持

電腦的未來 (The Future of Computing) 1 月 7 日下午 2 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W232 特邀嘉賓：Adobe Creative Cloud 副總裁 Deepa Subramaniam；Qualcomm 運算與遊戲業務資深副總裁兼總經理 Kedar Kondap；HP Inc. 消費性個人電腦解決方案事業部資深副總裁兼事業部總裁 Samuel Chang。

回到未來：科技懷舊革命 (Back to the Future: Tech's Nostalgic Revolution) 1 月 7 日下午 3 時，LVCC 西館 (West Hall) W232 特邀嘉賓：Seven Seven Six 創辦人兼 Reddit 聯合創辦人、前執行董事長 Alexis Ohanian 與 Anduril 創辦人 Palmer Luckey

明天駕駛：將軟件定義車輛技術的未來民主化 (Driving Tomorrow: Democratizing the Future of Software Defined Vehicle Technology) 1 月 7 日下午 4 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W232 特邀嘉賓：Ford Motor Company 數碼化與設計總監 Doug Field

改變遊戲：改變現場體育體驗 Game Changers: Transforming the Live Sports Experience 1 月 8 日上午 10 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W232 特邀嘉賓：LA Clippers 技術與數碼總監 George Hanna；Deloitte 美國體育業務負責人 Kat Harwood；Genius Sports 產品與技術總監 Matt Fleckenstein

新藍圖：空間計算與家居裝修結合 (The New Blueprint: Spatial Computing Meets Home Improvement) 1 月 8 日下午 2 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W232 特邀嘉賓：Lowe's 執行副總裁兼創新總監 Seemantini Godbole

彌合服務不足人口的機會差距 (Bridging the Opportunity Gap for Underserved Populations) 1 月 8 日下午 3 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W232 特邀嘉賓：美國世界糧食計劃 (World Food Program USA) 主席兼行政總裁 Barron Segar,；美國癱瘓退伍軍人協會 (Paralyzed Veterans of America) 行政總裁 Carl Blake；美國退休人員協會基金會 (AARP Foundation) 主席 Claire Casey；Moore 行政總裁 Gretchen Littlefield；美國西班牙裔商會 (United States Hispanic Chamber of Commerce) 主席 Jacquelyn Puente



頂級會議節目安排

CES 2026 將涵蓋科技領域的下一步發展，並推出專注於 製造 、 穿戴設備 和 婦女健康 的新會議軌道。

無障礙

無障礙聲音：Co- suite 對進步與創新的觀點 (A C-Suite View on Progress & Innovation) 1 月 6 日下午 1 時，威尼斯人酒店 (The Venetian)，Lando 4302

接達的新時代：利用人工智能強化輔助技術 (New Era of Access: Enhancing Assistive Tech with AI) 1 月 6 日下午 2 時，威尼斯人酒店 (The Venetian)，Lando 4302

真實用戶，真正影響：針對無障礙設計 (Real Users, Real Impact: Designing for Accessibility) 1 月 6 日下午 3 時，威尼斯人酒店 (The Venetian)，Lando 4302



人工智能 (AI) 與機械人

準備未來：在人工智能時代塑勞動力 (Future-Ready: Shaping the Workforce in the AI Era) 1 月 5 日下午 1 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W219

關於人工智能的一切：投注下一代籌碼的力量 (All In on AI: Betting on the Power of Next-Gen Chips ) 1 月 5 日下午 4 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W219

) 邊緣覺醒：為何代理人工智能將重塑一切 (5The Edge Awakens: Why Agentic AI Will Reshape Everything) 1 月 6 日上午 11 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W218

非人哉：人形機械人如何改變工作和家庭生活 (Not Quite Human: How Humanoids Are Changing Work and Home Life ) 1 月 7 日上午 10 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W219

)

CES Creator Stage

CES Creator Space 舞台將展示為期三天的節目，旨在幫助創作者磨練其技藝。擴大的創作者舞台向所有 CES 與會者開放。

創造者經濟的狀態 1 月 6 日上午 10 時 30 分，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 中央大廳 (Central Hall)，CES Creator Stage

有目的合作：建立長期品牌關係 (Partnering with Purpose: Building Long-Term Brand Relationships) 1 月 6 日下午 2 時 15 分，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 中央大廳 (Central Hall)，CES Creator Stage

2026 年成功指標將是何模樣 (What Metrics for Success Will Look Like in 2026) 1 月 7 日下午 2 時 15 分，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 中央大廳 (Central Hall)，CES Creator Stage



CES Foundry

全新的 CES Foundry 將透過專題論壇、爐邊談話及思想領袖對話，呈現引人入勝的人工智能與量子內容，包括：

從概念到現實：創意人使用 AI 實現大想法 (From Concept to Reality: Creatives Using AI to Bring Big Ideas to Life) 1 月 7 日上午 9 時 30 分，楓丹白露 (Fontainebleau)，Azure Ballroom，Breakthrough Stage

美國的 AI 未來：與總統科技顧問 Michael Kratsios 與 Fabrizio 的爐邊對話 (America's AI Future: A Fireside Chat with Michael Kratsios, the President's Science and Technology Advisor, with Fabrizio) 1 月 7 日上午 11 時 30 分，楓丹白露 (Fontainebleau)，Azure Ballroom，Breakthrough Stage

爐邊對話 —— 大規模的 AI，全球最大的零售商 (Fireside Chat – AI at Scale and the World's Largest Retailer) 1 月 7 日下午 1 時 30 分，楓丹白露 (Fontainebleau)，Azure Ballroom，Breakthrough Stage

AI 的實際回報：尋找下一個大贏家 (Real Returns on AI: Finding the Next Big Winners) 1 月 8 日上午 9 時 30 分，楓丹白露 (Fontainebleau)，Azure Ballroom，Breakthrough Stage



C Space®

算法之外：Z 世代的新數碼習慣 (Beyond the Algorithm: Gen Z's New Digital Habits) 1 月 5 日下午 2 時，ARIA，Mariposa 5

無縫生態系統，個性化體驗：零售的下一個時代 (Seamless Ecosystems, Personalized Experiences: The Next Era of Retail) 1 月 6 日上午 10 時，ARIA，Mariposa 5

豈止是遊戲：體育場地作為文化中心 (More Than a Game: Sports Venues as Culture Hubs) 1 月 6 日下午 3 時，ARIA，Mariposa 5



數碼健康

真實用戶，真正影響：針對無障礙設計 (Real Users, Real Impact: Designing for Accessibility ) 1 月 6 日下午 3 時，威尼斯人酒店 (The Venetian)，Lando 4302

) 醫療保健中的代理人工智能：超越炒作 (Agentic AI in Health Care: Beyond the Hype ) 1 月 7 日下午 2 時，威尼斯人酒店 (The Venetian)，Marcello 4404

) 下一代診斷：早期偵測新時代 (Next-Gen Diagnostics: A New Era of Early Detection) 1 月 7 日上午 9 時，威尼斯人酒店 (The Venetian)，Marcello 4404

量子躍進：運算在健康領域的下一個領域 (Quantum Leap: Computing's Next Frontier in Health) 1 月 8 日下午 4 時，威尼斯人酒店 (The Venetian)，Marcello 4404



能源

智能能源：消費者需求和投資報酬率 (Smart Energy: Consumer Demand & ROI ) 1 月 6 日上午 10 時，威尼斯人酒店 (The Venetian)，Lando 4302

) 投資能源轉型 (Investing in the Energy Transition) 1 月 8 日上午 9 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 北廳 (North Hall) N257

更智能的網格：為可持續可靠的數據中心提供電力 (Smarter Grids: Powering Sustainable, Reliable Data Centers ) 1 月 8 日上午 10 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 北廳 (North Hall) N257

) 動力換檔：能源的未來 (Power Shift: The Future of Energy ) 1 月 8 日上午 11 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 北廳 (North Hall) N257

)

企業

使用代理人工智能為您的業務提升您的業務：真實結果，真正影響 (Supercharge Your Business with Agentic AI: Real Results, Real Impact ) 1 月 5 日下午 2 時至 2 時 40 分，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W219

) 超越熱鬧：更智能的 AI 工具，適合更智能企業 (Beyond the Buzz: Smarter AI Tools for Smarter Enterprises)

1 月 5 日下午 3 時至 3 時 40 分，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W219 連線社區：人工智能如何推動下一個創新時代 (Connected Communities: How AI Powers the Next Era of Innovation) 1 月 6 日下午 1 時至 1 時 40 分，LVCC 北館 North Hall) N261

XR 邊緣：利用空間運算推動業務創新 (The XR Edge: Driving Business Innovation with Spatial Computing) 1 月 8 日上午 11 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W218



創新政策高峰會 (Innovation Policy Summit)

國際消費電子展 (CES) 聚集來自世界各地的政策制定者，討論國內及全球技術政策議題，包括私隱、貿易、競爭等。超過 200 名來自國際、聯邦、州及地方政府官員與工作人員參與「科技領袖計劃」(Leaders in Technology Program)，並出席消費電子展 (CES) 的創新政策峰會 (IPS)。

創新無邊界：全球政策邊界 (Innovation without Borders: The Global Policy Frontier) 1 月 6 日上午 11 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W258

創新健康：以技術驅動未來的政策 (Innovating Health: Policy for a Tech-Driven Future) 1 月 6 日下午 2 時 20 分，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W258

在貿易爭議的世界中競爭 (Competing in a Trade-Disputed World) 1 月 7 日上午 9 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W258

道路規則：管理全球自治轉向(Road Rules: Governing the Global Shift to Autonomy) 1 月 7 日下午 3 時 40 分，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W258

聯邦貿易委員會主席 Andrew Ferguson 與聯邦通訊委員會主席 Brendan Carr 的爐邊對話 1 月 8 日上午 11 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W232

參議院對新興科技政策的觀點 (Senate Perspectives on Emerging Tech Policy) 1 月 9 日上午 11 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W232 美國參議員 Amy Klobuchar (MN)、Ben Ray Luján (NM)、Gary C. Peters (MI) 和 Jacky Rosen (NV)



製造業

繪製未來的圖表：製造業、創新和美國的競爭優勢Charting the Future: Manufacturing, Innovation, and America's Competitive Edge 1 月 7 日下午 3 時 15 分，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 北廳 (North Hall) N261

為下一個製造時代建設技能和人才 (Building Skills & Talent for the Next Era of Manufacturing) 1 月 7 日下午 3 時 35 分，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 北廳 (North Hall) N261

在這裡製作：在不斷變化的全球環境中重新思考製造業 (Made Here: Rethinking Manufacturing in a Shifting Global Landscape) 1 月 7 日下午 4 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 北廳 (North Hall) N261



流動性

汽車 AI — 釋放新的可能性和體驗 (Automotive AI – Unleashing New Possibilities & Experiences) 1 月 6 日上午 9 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W219

微流動性：讓最後一哩程無障礙 (Micromobility: Making the Last Mile Accessible ) 1 月 6 日下午 3 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 北廳 (North Hall) N261

) 前面的道路：互聯汽車如何塑造未來 (The Road Ahead: How Connected Cars are Shaping the Future ) 1 月 7 日下午 1 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W219

) AgBot 的崛起：無人機、自動駕駛拖拉機和農業機械人 (Rise of the AgBot: Drones, Self-Driving Tractors and Farming Robots ) 1 月 8 日下午 1 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W218

) 此外 Mobility Stage 由 Bosch programming 贊助

研究峰會 (Research Summit)

了解各垂直行業領域的消費者和企業趨勢。

McKinsey 呈獻：以實體人工智能轉型產業 (Transforming Industries with Physical AI, presented by McKinsey) 1 月 5 日上午 11 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W232

創新藍圖：由 Invesco QQQ 和 Nasdaq 呈獻的科技塑造未來 (Blueprint of Innovation: The Tech Shaping Tomorrow, presented by Invesco QQQ and Nasdaq) 1 月 5 日下午 2 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W232

未來的汽車只是另一個消費裝置嗎？由 Omdia 呈獻 (Is the Car of the Future Just Another Consumer Device?, presented by Omdia) 1 月 6 日下午 2 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W232

消費性技術市場需求的策略，由 Circana 呈獻 1 月 6 日下午 3 時，拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西廳 (West Hall) W232



穿戴設備

AI 驅動的可穿戴設備 (AI-Powered Wearables) 1 月 8 日上午 9 時，威尼斯人酒店 (The Venetian)，Lando 4302

時尚與功能相結合：新一代智能服裝 (ashion Meets Function: The Next Generation of Smart Apparel) 1 月 8 日上午 10 時，威尼斯人酒店 (The Venetian)，Lando 4302

身體技術 (Body-Based Tech) 1 月 8 日上午 11 時，威尼斯人酒店 (The Venetian)，Lando 4302



婦女健康

為婦女健康創新：BCG 提供的收窄差距以釋放 100 億美元市場 (Innovating for Women's Health: Closing Gaps to unlock $100B Market, presented by BCG ) 1 月 6 日上午 9 時，威尼斯人酒店 (The Venetian)，Marcello 4404

) 為女性設計健康科技：終結默認男性人工智能，由 K'ept Health 呈獻 (Designing Health Tech for Women: Ending Default Male AI, presented by K'ept Health) 1 月 6 日上午 9 時 55 分，威尼斯人酒店 (The Venetian)，Marcello 4404

GLP-1 效應：女性塑造健康未來，由 PwC 主辦 (The GLP-1 Effect: Women Shaping the Future of Health, presented by PwC ) 1 月 6 日上午 10 時 50 分，威尼斯人酒店 (The Venetian)，Marcello 4404

)

名人和嘉賓

從音樂家到體育傳奇，再到電影和電視明星 ，將在國際消費電子展 (CES) 舞台上及整個展會期間，討論並體驗最新的創新技術。

體驗 CES 展覽樓層觀

見證全球品牌最新科技創新成果，包括首度參展的企業：DataMatica、Fanatics、Gruner AG、IKEA、JATCO、萬豪國際集團、Mentagraph、MICROIP、Mobilus、Truly 及 Virinco。

拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 中央大廳 (Central Hall)

展示圍繞家庭和沉浸式娛樂的最新創意——成為定制家庭娛樂和家庭遊戲的中央樞紐。中央大廳 (Central Hall) 同時也是 CES 創作者舞台的所在地，而 America250 Airstream 將進駐 Central Hall 的Grand Lobby。 參展商示例：bHaptics Inc.、博世、夢創科技（蘇州）有限公司、Even Realities、HDMI 授權管理機構、海信視覺科技有限公司、LG 電子 (LG Electronics)、OpenWorkspace、松下 (Panasonic)、Shokz、TCL Corporation、Vuzix Corporation、XREAL



拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 北館 (North Hall)

北館是企業與創新相遇之地。體驗科技如何在智能社區、物聯網 (IoT)、人工智能 (AI)、機械人技術等方面支持我們現在和未來的日常生活。 參展商示例：3M、AC Future、ANELLO Photonics、康寧公司、DEEPX、達索系統美洲公司、Flint Paper Battery、日立、Intbot、西門子、Vasco Electronics、WePower Technologies、Wisdomain



拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 南館 (South Hall)

南館（South Hall）將展示各種配件和先進產品，改善我們的生活和工作方式。 參展商示例：BuzzTV、Denvix、KraftGeek、Nomatic、Radioshack USA LLC



拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 西館 (West Hall)

於國際消費電子展 (CES) 體驗整個流動生態系統——從乘用車和自駕車到建築、農業、航海及先進空中旅行。 參展商示例：Amazon for Automotive、Brunswick Corporation、Caterpillar Inc.、Doosan、Hyundai Motor Company、Hyundai Mobis、John Deere、久保田北美公司、住友橡膠工業株式會社、Qualcomm、Verge Next、Waymo



C Space® at ARIA、Cosmopolitan 以及 Vdara

全球領先品牌、廣告商、媒體平台及內容創作者匯聚一堂，共同促成交易、探索趨勢，並展示重塑產業的最新技術。 參展商示例：Amazon Prime Video、Criteo、迪士尼廣告銷售公司 ( Disney Advertising Sales LLC)、Genius Sports、Fanatics、Havas、萬豪國際 (Marriott International)、Meta、Netflix、NBC 環球媒體公司、Reddit Inc.、Roku, Inc.、SiriusXM、SSnap Inc.、The Trade Desk, Inc.、Uber、X



威尼斯人酒店 (The Venetian)

智能生活的發源地，涵蓋數碼健康、智能家居、能源管理、安全、教育、生活方式和食品科技等領域。 參展商示例：美國退休人員協會 (AARP)、Humetrix、韓國科瑪 (Kolmar Korea)、美的電器貿易（新加坡）私人有限公司 (Midea Electric Trading (Singapore) Co Pte Ltd)、Pawport、Pretika Corporation、RingConn LLC、Ultrahuman Healthcare Private Limited、Venous Eyewear Co., Ltd.、Vivoo、Wacaco、Withings 威尼斯人酒店 (The Venetian) 也是國際消費電子展創新獎展覽會 (CES Innovation Awards Showcase) 的所在地，親自探索精選獲獎產品。下一輪禁運獎項得主 將於 1 月 4 日公佈 。



威尼斯人尤里卡園區 (Eureka Park at The Venetian)

國際消費電子展 (CES) 的初創企業中心，匯聚來自全球近 1,400 家初創企業。 參展商示例：來自歐洲創新委員會 (EIC)、法國、香港、意大利、韓國、日本、荷蘭、瑞士、台灣、烏克蘭、美國等來自世界各地的全球館和新興公司。Dephy、LV Energy、myolab.ai、omi、SunLED Life Science B.V.



楓丹白露 (Fontainebleau)

CES Foundry 是全球創新者攜手合作，並通過人工智能和量子解決的新目的地。CES Foundry 將於 1 月 7 日至 8 日舉行，將為創新者、企業家、投資者、媒體和行業領導者帶來即時演示、網絡和沉浸式內容。CES Foundry 系列活動將以專題環節探討智能娛樂的未來發展作為壓軸，隨後由 IBM、JobsOhio、Vector 及華盛頓特區聯合呈獻 CES Foundry 慶典活動，為與會者提供高影響力的交流平台。凡持有 CES 通行證者皆可參與，活動將於 1 月 8 日星期四，下午 4 時 30 分舉行。 贊助會議範例來自：AMD、Bosch、Brunswick Corporation、DEEPX、Deloitte Services LP、EY,、HERE Technologies、日立 (Hitachi)、NVIDIA Corporation、PwC、Vector 顯示來自：Aina Tech Inc.、Agility Robotics、Coactive AI, D-Wave Quantum、Gravitas Technologies & Solutions、Monks、Tensor、Quantinuum、Quantum Computing Inc.、SuperQ Quantum Computing Inc.、Zebra Technologies 鑄造廠演示來自：D-Wave Quantum、IBM、Monks、SuperQ Quantum Computing Inc. 以及 Quantum Computing Inc.



若要按產品類別、關鍵字或國家/地區搜尋國際消費電子展 (CES) 參展公司，請瀏覽參展商名錄 (Exhibitor Directory)。

媒體日 (Media Days)

— 聽取來自全球最大品牌的最新消息，這些品牌將在 1 月 4 日至 5 日於曼德勒灣酒店 (Mandalay Bay) 舉行的兩天媒體專屬活動中亮相，活動包括 揭示國際消費電子展 (CES Unveiled) 和 國際消費電子展科技趨勢前瞻 (CES Tech Trends to Watch) 。

2025 年國際消費電子展科技趨勢前瞻 (CES 2025 Tech Trends to Watch) — 聆聽 2026 年國際消費電子展 (CES 2026) 及未來的頂尖趨勢 —— 1 月 4 日下午 3 時，曼德勒灣酒店 (Mandalay Bay) Oceanside C 展覽廳

— 聆聽 2026 年國際消費電子展 (CES 2026) 及未來的頂尖趨勢 —— 1 月 4 日下午 3 時，曼德勒灣酒店 (Mandalay Bay) Oceanside C 展覽廳 揭示拉斯維加斯國際消費電子展 (CES Unveiled Las Vegas) — 2026 年國際消費電子展 (CES 2026) 官方媒體活動，展示創新產品預覽 —— 1 月 4 日下午 4 時至 7 時，曼德勒灣酒店 (Mandalay Bay) Shoreline 展覽廳

— 2026 年國際消費電子展 (CES 2026) 官方媒體活動，展示創新產品預覽 —— 1 月 4 日下午 4 時至 7 時，曼德勒灣酒店 (Mandalay Bay) Shoreline 展覽廳 新聞發佈會 — 主要品牌將發佈公告，包括 Bosch、Doosan Bobcat、Geely Auto，Hisense，現代汽車 (Hyundai Motor Company)，LG Electronics，Sony Honda Mobility Inc. 和樂高集團 (The LEGO Group) —— 1 月 5 日，曼德勒灣酒店 (Mandalay Bay)

媒體資源 (Media Resources)

請瀏覽 CES 媒體資源 以獲取以下內容：

媒體室開放時間及地點

穿梭巴士資訊

幕後花絮

國際消費電子展 (CES) 相片集

有關最新消息和詳情，請瀏覽 CES.tech 。請點擊 此處 報名參加 2026 年國際消費電子展 (CES 2026)。

國際消費電子展（CES®）簡介：

CES 是全球最具影響力科技盛會，也是突破性科技與全球創新者的聚會。這裡是全球最大品牌開展業務和結識新合作夥伴的地方，也是最頂尖創新者登台亮相的地方。CES 由 Consumer Technology Association (CTA)® 擁有和主辦，展示各科技領域的創新與發展。2026 年國際消費電子展 (CES 2026) 將於 2026 年 1月 6 日至 9 日在美國拉斯維加斯舉行。請瀏覽 CES.tech 以了解更多資訊，並在 社交平台 上追蹤國際消費電子展（CES）的最新動向。

美國消費者技術協會 Consumer Technology Association (CTA)® 簡介：

作為北美最大的技術貿易協會，CTA 正是科技業界本身。我們的成員是全球領先創新者——從初創公司到全球品牌——協助支持超過 1800 萬個美國就業機會。CTA 擁有並主辦 CES® —— 全球最具影響力的科技盛會。請瀏覽 CTA.tech 深入認識本會。歡迎追蹤我們： @CTAtech 。

