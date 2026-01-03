Qué no perderse en CES 2026

Los innovadores se presentan en el evento tecnológico más poderoso del mundo que regresa a Las Vegas del 6 al 9 de enero.

ARLINGTON, Va., 3 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- CES® 2026, el evento tecnológico más poderoso del mundo, regresa a Las Vegas, del 6 al 9 de enero, reuniendo a empresas globales, nuevas empresas innovadoras, ejecutivos de la industria, medios de comunicación globales y líderes gubernamentales para experimentar la próxima generación de tecnología que resolverá los desafíos globales.

"CES 2026 es el lugar donde los innovadores se dan cita para conectar, forjar alianzas y hacer negocios a escala global", afirmó Gary Shapiro, presidente ejecutivo y consejero delegado de la Consumer Technology Association (CTA)®, propietaria y productora de CES. "Todo apunta a un CES fenomenal con miles de expositores, un récord de más de 3.600 candidaturas al Premio a la Innovación e innovación en 13 sedes y 2,6 millones de pies cuadrados netos. Este es un momento emocionante para la innovación y CES 2026 contará con lo último en tecnología en IA, robótica, salud digital, movilidad, empresa, energía, entretenimiento inmersivo, accesibilidad y más".

Los innovadores se presentan para experimentar CES 2026

Etapa de accesibilidad CES, impulsada por Verizon Accessibility – El escenario, que hará su debut en el Venetian durante CES 2026, contará con tres días de contenido que destacará tecnología accesible como gafas inteligentes, robótica y asistentes domésticos activados por voz.

CES Creator Space – Ahora abierto a todos los asistentes del CES en el Salón Central del LVCC para aprender más sobre la economía de los creadores.

– Ahora abierto a todos los asistentes del CES en el Salón Central del LVCC para aprender más sobre la economía de los creadores. CES Foundry – Ubicado en Fontainebleau Las Vegas, CES Foundry es un nuevo destino que reúne a innovadores, empresarios, inversores, funcionarios gubernamentales y medios de comunicación para explorar cómo la IA y las tecnologías cuánticas están definiendo la próxima era de la innovación.

Recursos CES

CES App – Planifique y navegue por CES 2026 con la app oficial del evento. Busque "CES App" en su tienda de apps. La app de este año incluye un nuevo chatbot con IA, actualizaciones de transporte, traducciones para sesiones seleccionadas y "Conexión de Asistentes" para compartir información de contacto mediante un código QR seguro.

CES Tech Talk – Descargue y escuche las principales tendencias esperadas en CES 2026.

Tendencias principales

IA: Espere más agentes de IA, gemelos digitales e IA en dispositivos para mejorar la productividad, las experiencias de los clientes y los avances médicos. Ejemplos de expositores: Aizip, AMD, DEEPX, LG Electronics, MAUM.AI, NXP Semiconductors, NVIDIA, PERCIVAI, Persona AI, Qualcomm, Samsung Electronics, Inc., SoundHound AI, XREAL

Espere más agentes de IA, gemelos digitales e IA en dispositivos para mejorar la productividad, las experiencias de los clientes y los avances médicos. Salud digital: Desde la medicina de precisión impulsada por IA hasta el auge de los dispositivos portátiles y la telesalud, CES reunirá a todo el ecosistema de salud para impulsar la próxima ola de avances en salud digital. Ejemplos de expositores: AARP, Abbott, Ceragem Co., Ltd., Cosmo Robotics Co., Ltd., Earflo Inc., GARMIN International Inc., Humetrix, Myant Corp., Renpho, ResMed, Tombot, Inc., Ultrahuman Healthcare Private Limited, VibeBrux, Vivoo, Withings

Desde la medicina de precisión impulsada por IA hasta el auge de los dispositivos portátiles y la telesalud, CES reunirá a todo el ecosistema de salud para impulsar la próxima ola de avances en salud digital. Energía: Con el crecimiento de tecnologías de alta demanda energética, como la IA, la cuántica y la nube, necesitamos generar más energía. CES mostrará energía solar, eólica, nuclear y otras alternativas. Ejemplos de expositores: 3M, Clarios, ENEOS Corporation, Flint Paper Battery, Hitachi, Jackery Inc., Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Panasonic, WePower Technologies

Con el crecimiento de tecnologías de alta demanda energética, como la IA, la cuántica y la nube, necesitamos generar más energía. CES mostrará energía solar, eólica, nuclear y otras alternativas. Empresa: La tecnología empresarial transformará la forma en que las empresas mejoran la productividad, garantizan la seguridad y protegen sus sistemas. Ejemplos de expositores: Amazon, Google LLC, MetaVu, Microsoft, Siemens, Vuzix Corporation, Wisdomain

La tecnología empresarial transformará la forma en que las empresas mejoran la productividad, garantizan la seguridad y protegen sus sistemas. Movilidad: CES mostrará la movilidad aérea, terrestre y marítima con las últimas innovaciones en los sectores agrícola, de automoción, construcción, industrial y tecnología marina. La innovación se centrará en la automatización, la conectividad y la energía. Ejemplos de expositores: AUMOVIO Systems, Inc., BMW of North America, LLC, Bosch, Brunswick Corporation, Caterpillar Inc., Doosan, Hyundai Motor Company, John Deere, Kubota North America, Oshkosh Corporation, Sony Honda Mobility, Inc., Tensor Auto Inc., Valeo, Waymo, Zoox

CES mostrará la movilidad aérea, terrestre y marítima con las últimas innovaciones en los sectores agrícola, de automoción, construcción, industrial y tecnología marina. La innovación se centrará en la automatización, la conectividad y la energía. Robótica: La robótica mejora la eficiencia, la seguridad y la accesibilidad en todas las industrias, haciendo que los hogares sean más inteligentes, mejorando la producción agrícola y mejorando la seguridad y las operaciones en las fábricas. Ejemplos de expositores: Auria Robotics Inc., Booster Robotics Technology Co. Ltd, Doosan, Dreame Innovation Technology Co., Ltd., IntBot, Richtech Robotics, Sweet Robo LLC, Tombot, Inc., VenHub Global, WIRobotics, YuShu Technology Co., Ltd. (Unitree)

La robótica mejora la eficiencia, la seguridad y la accesibilidad en todas las industrias, haciendo que los hogares sean más inteligentes, mejorando la producción agrícola y mejorando la seguridad y las operaciones en las fábricas.

Conferencias clave que no se puede perder

Lunes, 5 de enero AMD, presidenta y consejera delegada , Dra. Lisa Su, 6:30 PM, The Venetian

Martes, 6 de enero CTA, presidente ejecutivo y consejero delegado, Gary Shapiro y presidente de CTA Kinsey Fabrizio, 8:30 AM, The Venetian Siemens, presidente y consejero delegado, Dr. Roland Busch, 8:30 AM, The Venetian Ponentes invitados: Bob Mumgaard de Commonwealth Fusion Systems (CFS) Jay Parikh de Microsoft Jensen Huang de NVIDIA Athina Kanioura de PepsiCo Havas, consejero delegado y presidente y presidente de Vivendi, Yannick Bolloré, 11:00 AM, ARIA Entrevista All-In con McKinsey y General Catalyst , 2:00 PM, The Venetian Grabación en vivo de All-In con Bob Sternfels, socio gerente global de McKinsey & Company; Hemant Taneja, consejero delegado de General Catalyst; y Jason Calacanis, empresario, inversor ángel y copresentador del podcast All-In Lenovo, consejero delegado y presidente, Yuanqing Yang, 5:00 PM, Sphere Esta conferencia magistral tendrá un proceso de venta de entradas y políticas de recinto diferentes a las de otras conferencias magistrales. Para más información, visite CES.tech. Ponentes invitados: Dra. Lisa Su de AMD Gianni Infantino de FIFA Consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan Jensen Huang de NVIDIA Cristiano Amon de Qualcomm Y más.

Miércoles, 7 de enero Caterpillar, consejero delegado, Joe Creed, 9:00 AM, The Venetian ŌURA, consejero delegado, Tom Hale, Cena de líderes en tecnología * solo con invitación



"CES 2026 es el lugar donde los innovadores más audaces del mundo se reúnen para dar forma al futuro", afirmó Fabrizio. "Desde conferencias magistrales visionarias hasta el lanzamiento de productos innovadores, CES reúne a las figuras más importantes de la tecnología, el entretenimiento y los negocios globales. Es donde las ideas audaces cobran impulso y se debate el futuro de la tecnología en más de 400 sesiones de conferencias con más de 1.300 ponentes".

Sesiones Great Minds

Los ponentes que participan en la serie Great Minds incluyen ejecutivos de C-Suite, filántropos, personas influyentes, líderes gubernamentales, empresarios, capitalistas de riesgo y más:

Siempre activo: cómo los datos de salud continuos están transformando la atención médica 7 de enero, 10:00 AM, LVCC, West Hall W232 Con Ami Bhatt, director de innovación, American College of Cardiology; Jake Leach, presidenta y consejera delegada, Dexcom; Lucienne Ide, consejera delegada, Rimidi; y Tom Hale, consejero delegado, ŌURA

Redefiniendo el negocio del deporte 7 de enero, 11:00 AM, LVCC, West Hall W232 Con Casey Wasserman, presidente y consejero delegado, Wasserman y LA28 y Michael Kassan Fundador y consejero delegado, 3C Ventures

El futuro de la informática 7 de enero, 2:00 PM, LVCC, West Hall W232 Con Deepa Subramaniam, vicepresidente, Creative Cloud, Adobe; Kedar Kondap, SVP & GM, Compute and Gaming, Qualcomm; y Samuel Chang, SVP & Division President de Consumer PC Solutions, HP Inc.

Regreso al futuro: la revolución nostálgica de la tecnología 7 de enero, 3:00 PM, LVCC, West Hall W232 Con Alexis Ohanian, fundador de Seven Seven Six y cofundador y presidente ejecutivo de Reddit y Palmer Luckey, fundador, Anduril

Conduciendo el mañana: democratizando el futuro de la tecnología de vehículos definidos por software 7 de enero, 4:00 PM, LVCC, West Hall W232

Con Doug Field, director EVs, digital y diseño, Ford Motor Company

Cambiadores de juego: transformando la experiencia de los deportes en vivo 8 de enero, 10:00 AM, LVCC, West Hall W232 Con George Hanna, director de tecnología y digital, LA Clippers; Kat Harwood, US Sports Leader, Deloitte; y Matt Fleckenstein, director de producto y tecnología, Genius Sports

El nuevo plan: la computación espacial se une a las mejoras del hogar 8 de enero, 2:00 PM, LVCC West Hall W232 Con Seemantini Godbole, vicepresidente ejecutivo, CIDO, Lowe's

Reducir la brecha de oportunidades para las poblaciones marginadas 8 de enero, 3:00 PM, LVCC West Hall W232 Con Barron Segar, presidente y consejero delegado, World Food Program USA; Carl Blake, consejero delegado, Paralyzed Veterans of America; Claire Casey, presidenta, AARP Foundation; Gretchen Littlefield, consejero delegado, Moore; y Jacquelyn Puente, presidenta, United States Hispanic Chamber of Commerce



Programación de conferencias de primer nivel

CES 2026 cubrirá lo que viene en tecnología y presentará nuevas conferencias centradas en la fabricación, los dispositivos portátiles y la salud femenina.

Accesibilidad

Voces de accesibilidad: una visión C-Suite sobre el progreso y la innovación 6 de enero, 1:00 PM, Venetian, Lando 4302

Nueva era de acceso: mejora de la tecnología de asistencia con IA 6 de enero, 2:00 PM, Venetian, Lando 4302

Usuarios reales, impacto real: diseño para la accesibilidad 6 de enero, 3:00 PM, Venetian, Lando 4302



IA y Robótica

Preparados para el futuro: moldeando la fuerza laboral en la era de la IA 5 de enero, 1:00 PM, LVCC, West Hall W219

Apostando por la IA: apostando por el poder de los chips de última generación 5 de enero, 4:00 PM, LVCC, West Hall W219

El despertar del borde: por qué la IA de agentes transformará todo 6 de enero, 11:00 AM, LVCC, West Hall W218

No del todo humano: cómo los humanoides están cambiando la vida laboral y doméstica 7 de enero, 10:00 AM, LVCC, West Hall W219



CES Creator Stage

El CES Creator Space contará con tres días de programación diseñados para ayudar a los creadores a perfeccionar su arte. El Creator Stage ampliado está abierto a todos los asistentes de CES.

Estado de la economía creadora 6 de enero, 10:30 AM, LVCC, Central Hall, CES Creator Stage

Asociarse con un propósito: construir relaciones de marca a largo plazo 6 de enero, 2:15 PM, LVCC, Central Hall, CES Creator Stage

Cómo serán las métricas para el éxito en 2026 7 de enero, 2:15 PM, LVCC, Central Hall, CES Creator Stage



CES Foundry

El nuevo CES Foundry ofrecerá contenido atractivo sobre inteligencia artificial y cuántica a través de paneles, charlas informales y conversaciones con líderes de opinión, que incluyen:

Del concepto a la realidad: Creativos que utilizan IA para dar vida a grandes ideas 7 de enero, 9:30 AM, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

El futuro de la IA en América: una charla informal con Michael Kratsios, asesor de ciencia y tecnología del presidente, con Fabrizio 7 de enero, 11:30 AM, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

Charla informal: IA a escala y el minorista más grande del mundo 7 de enero, 1:30 PM, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

Rendimientos reales de la IA: cómo encontrar a los próximos grandes ganadores 8 de enero, 9:30 AM, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage



C Space®

Más allá del algoritmo: los nuevos hábitos digitales de la Generación Z 5 de enero, 2:00 PM, ARIA, Mariposa 5

Ecosistemas integrados, experiencias personalizadas: la próxima era del comercio minorista 6 de enero, 10:00 AM, ARIA, Mariposa 5

Más que un juego: los recintos deportivos como centros culturales 6 de enero, 3:00 PM, ARIA, Joshua 8



Salud digital

Usuarios reales, impacto real: diseño para la accesibilidad 6 de enero, 3:00 PM, Venetian, Lando 4302

IA de agente en la atención médica: más allá de la publicidad exagerada 7 de enero, 2:00 PM, Venetian, Marcello 4404

Diagnóstico de próxima generación: una nueva era de detección temprana 8 de enero, 9:00 AM, Venetian, Marcello 4404

Salto cuántico: la próxima frontera de la informática en la salud 8 de enero, 4:00 PM, Marcello 4404



Energía

Energía inteligente: demanda del consumidor y ROI 6 de enero, 10:00 AM, Lando 4304

Invertir en transición energética 8 de enero, 9:00 AM, LVCC, North Hall, N257

Redes eléctricas más inteligentes: impulsando centros de datos sostenibles y confiables 8 de enero, 10:00 AM, LVCC, North Hall, N257

Cambio de poder: el futuro de la energía 8 de enero, 11:00 AM, LVCC, North Hall, N257



Empresa

Potencie su negocio con IA de agentes: resultados reales, impacto real 5 de enero, 2-2:40PM, LVCC, West Hall, W219

Más allá del rumor: herramientas de IA más inteligentes para empresas más inteligentes 5 de enero, 3-3:40PM, LVCC, West Hall, W219

Comunidades conectadas: cómo la IA impulsa la próxima era de la innovación 6 de enero, 1-1:40PM, LVCC, North Hall, N261

XR Edge: Impulsando la innovación empresarial con la computación espacial 8 de enero, 11:00 AM, LVCC, West Hall, W218



Innovation Policy Summit

CES reúne a legisladores de todo el mundo para debatir cuestiones de política tecnológica nacionales e internacionales, como la privacidad, el comercio, la competencia y más. Más de 200 funcionarios y personal de gobiernos internacionales, federales, estatales y locales participan en el Programa de Líderes en Tecnología y asisten a la Innovation Policy Summit (IPS) en CES.

Innovación sin fronteras: la frontera política global 6 de enero, 11:00 AM, LVCC, N258

Innovación en salud: políticas para un futuro impulsado por la tecnología 6 de enero, 2:20 PM LVCC, N258

Competir en un mundo de disputas comerciales 7 de enero, 9:00 AM, LVCC, N258

Reglas de tránsito: cómo gobernar el cambio global hacia la autonomía 7 de enero, 3:40 PM, LVCC, N258

Charlas informales con el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, y el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr 8 de enero, 11:00 AM, LVCC, W232

Perspectivas del Senado sobre la política tecnológica emergente 9 de enero, 11:00 AM, LVCC, W232 Con los senadores de EE.UU. Amy Klobuchar (MN); Ben Ray Luján (NM), Gary C. Peters (MI), y Jacky Rosen (NV)



Fabricación

Trazando el futuro: fabricación, innovación y ventaja competitiva de Estados Unidos 7 de enero, 3:15 PM, LVCC, North, N261

Desarrollando habilidades y talento para la próxima era de la fabricación 7 de enero, 3:35 PM, LVCC, North, N261

Hecho aquí: repensar la fabricación en un panorama global cambiante 7 de enero, 4:00 PM, LVCC, North, N261



Movilidad

IA automotriz: nuevas posibilidades y experiencias 6 de enero, 9:00 AM, LVCC, West Hall, W219

Micromovilidad: Haciendo que la última milla sea accesible 6 de enero, 3:00 PM, LVCC, North Hall, N261

El camino por delante: cómo los coches conectados están dando forma al futuro 7 de enero, 1:00 PM, LVCC, West Hall, W219

El auge de los AgBot: drones, tractores autónomos y robots agrícolas 8 de enero, 1:00 PM, LVCC, West Hall, W218

Y, el Mobility Stage, presentado por la programación de Bosch

Research Summit

Conozca las tendencias de consumo y empresas en todos los sectores verticales.

Transformando industrias con IA física, presentado por McKinsey 5 de enero, 11:00 AM, LVCC, W232

Plan de innovación: la tecnología que dará forma al mañana, presentado por Invesco QQQ y Nasdaq 5 de enero, 2:00 PM, LVCC, W232

¿Es el coche del futuro simplemente otro dispositivo de consumo?, presentado por Omdia 6 de enero, 2:00 PM, LVCC, W232

Estrategias para impulsar la demanda en el mercado de tecnología de consumo, presentado por Circana 6 de enero, 3:00 PM, LVCC, W232



Dispositivos portátiles

Dispositivos portátiles impulsados por IA 8 de enero, 9:00 AM, Venetian, Lando 4302

La moda se une a la funcionalidad: la próxima generación de ropa inteligente 8 de enero, 10:00 AM, Venetian, Lando 4302

Tecnología basada en el cuerpo 8 de enero, 11:00 AM, Venetian, Lando 4302



Salud femenina

Innovando para la salud de la mujer: cerrando brechas para desbloquear un mercado de 100 mil millones de dólares, presentado por BCG 6 de enero, 9:00 AM, Venetian, Marcello 4404

Diseño de tecnología sanitaria para mujeres: acabar con la IA masculina predeterminada, presentado por K'ept Health 6 de enero, 9:55 AM, Venetian, Marcello 4404

El efecto GLP-1: las mujeres que dan forma al futuro de la salud, presentado por PwC 6 de enero, 10:50 AM, Venetian, Marcello 4404



Apariciones de celebridades e invitados

Celebridades, leyendas del deporte, músicos y estrellas de cine y televisión estarán presentes en el escenario de CES y durante toda la feria, debatiendo y experimentando las últimas innovaciones.

Experimente la sala de exposiciones de CES

Vea las últimas innovaciones tecnológicas de marcas globales, incluidos expositores primerizos como DataMatica, Fanatics, Gruner AG, IKEA, JATCO, Marriott International, Mentagraph, MICROIP, Mobilus, Truly, y Virinco.

LVCC Central Hall

Presentando las últimas innovaciones para el hogar y el entretenimiento inmersivo: el centro neurálgico para el entretenimiento y la vida en casa personalizados. El Salón Central también alberga el CES Creator Stage, y America250 Airstream estará en el Gran Vestíbulo del Salón Central. Ejemplos de expositores: bHaptics Inc., Bosch, Dreame Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd, Even Realities, HDMI Licensing Administrator, Inc., Hisense Visual Technology Co., Ltd., LG Electronics, OpenWorkspace, Panasonic, Shokz, TCL Corporation, Vuzix Corporation, XREAL



LVCC North Hall

North Hall es el punto de encuentro entre la empresa y la innovación. Descubra cómo la tecnología se integra para apoyar nuestra vida diaria, ahora y en el futuro, a través de comunidades inteligentes, IoT, IA, robótica y más. Ejemplos de expositores: 3M, AC Future, ANELLO Photonics, Corning Incorporated, DEEPX, Dassault Systemes Americas Corp., Flint Paper Battery, Hitachi, Intbot, Siemens, Vasco Electronics, WePower Technologies, Wisdomain



LVCC South Hall

South Hall es donde los accesorios, el diseño y la fuente y los productos de vanguardia cobran vida para mejorar la forma en que vivimos y trabajamos. Ejemplos de expositores: BuzzTV, Denvix, KraftGeek, Nomatic, Radioshack USA LLC



LVCC West Hall

Experimente todo el ecosistema de movilidad en CES: desde automóviles de pasajeros y autónomos hasta construcción, agricultura, navegación y viajes aéreos avanzados. Ejemplos de expositores: Amazon for Automotive, Brunswick Corporation, Caterpillar Inc., Doosan, Hyundai Motor Company, Hyundai Mobis, John Deere, Kubota North America, Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Qualcomm, Verge Next, Waymo



C Space® en ARIA, Cosmopolitan, y Vdara

Donde las principales marcas, anunciantes, plataformas de medios y creadores de contenido del mundo se reúnen para cerrar acuerdos, explorar tendencias y revelar las últimas tecnologías que están transformando la industria. Ejemplos de expositores: Amazon Prime Video, Criteo, Disney Advertising Sales LLC, Genius Sports, Fanatics, Havas, Marriott International, Meta, Netflix, NBCUniversal Media, LLC, Reddit Inc., Roku, Inc., SiriusXM, Snap Inc., The Trade Desk, Inc., Uber, X



The Venetian

El hogar de la vida inteligente, que incluye salud digital, hogar inteligente, gestión energética, seguridad, educación, estilo de vida y tecnología alimentaria. Ejemplos de expositores: AARP, Humetrix, Kolmar Korea, Midea Electric Trading (Singapore) Co Pte Ltd, Pawport, Pretika Corporation, RingConn LLC, Ultrahuman Healthcare Private Limited, Venous Eyewear Co., Ltd., Vivoo, Wacaco, Withings The Venetian también alberga la Muestra de Premios a la Innovación de CES: explore en persona los productos ganadores seleccionados. La próxima ronda de galardonados con los premios se publicará el 4 de enero.



Eureka Park en The Venetian

El centro de empresas emergentes de CES, hogar de empresas emergentes de todo el mundo. Ejemplos de expositores: Global pavilions and emerging companies from European Innovation Council (EIC), France, Hong Kong, Italy, Korea, Japan, Netherlands, Switzerland, Taiwan, Ukraine, the U.S., and others from around the world. Dephy, LV Energy, myolab.ai, omi, SunLED Life Science B.V.



Fontainebleau

CES Foundry es el nuevo punto de encuentro para que los innovadores globales se reúnan y resuelvan problemas con IA y cuántica. El 7 y 8 de enero, CES Foundry reunirá a innovadores, emprendedores, inversores, medios de comunicación y líderes de la industria para demostraciones en vivo, networking y contenido inmersivo. La programación de CES Foundry culminará con un segmento especial que explorará el futuro del entretenimiento inteligente, seguido del Evento de Celebración de CES Foundry, presentado por IBM, JobsOhio, Vector y Washington D.C., para un networking de alto impacto. El evento estará abierto a todos los que posean una credencial de CES el jueves 8 de enero a las 4:30 PM. Ejemplo de sesiones patrocinadas de: AMD, Bosch, Brunswick Corporation, DEEPX, Deloitte Services LP, EY, HERE Technologies, Hitachi, NVIDIA Corporation, PwC, Vector Muestra de: Aina Tech Inc., Agility Robotics, Coactive AI, D-Wave Quantum, Gravitas Technologies & Solutions, Monks, Tensor, Quantinuum, Quantum Computing Inc., SuperQ Quantum Computing Inc., Zebra Technologies Foundry Demos de: D-Wave Quantum, IBM, Monks, SuperQ Quantum Computing Inc., y Quantum Computing Inc.



Para buscar empresas expositoras de CES (por categoría de producto, palabra clave o país), visite el Exhibitor Directory.

Días para medios

Escuche las últimas noticias de docenas de las marcas más importantes del mundo en dos días de eventos exclusivos para medios, del 4 al 5 de enero en Mandalay Bay, que incluyen CES Unveiled y CES Tech Trends to Watch.

CES 2026 Tech Trends to Watch – Conozca las principales tendencias en CES 2026 y más allá: domingo 4 de enero, 3:00 PM, Mandalay Bay, Oceanside C

– Conozca las principales tendencias en CES 2026 y más allá: domingo 4 de enero, 3:00 PM, Mandalay Bay, Oceanside C CES Unveiled Las Vegas – El evento oficial de medios de CES 2026 con avances de productos innovadores: domingo 4 de enero, 4:00-7:00 PM, Mandalay Bay, Shoreline Exhibit Hall

– El evento oficial de medios de CES 2026 con avances de productos innovadores: domingo 4 de enero, 4:00-7:00 PM, Mandalay Bay, Shoreline Exhibit Hall Conferencias de prensa – Las principales marcas harán anuncios, entre ellas: Bosch, Doosan Bobcat, Geely Auto, Hisense, Hyundai Motor Company, LG Electronics, Sony Honda Mobility Inc., y The LEGO Group – 5 de enero, Mandalay Bay

Recursos para medios

Visite el CES Media Resources para acceder a:

Horarios y ubicación de la sala de prensa

Información sobre el autobús de enlace

Material adicional

Galería de fotos de CES

Para conocer las últimas noticias e información, visite CES.tech. Regístrese aquí para CES 2026.

