CE QU'IL NE FAUDRA PAS MANQUER AU CES 2026

Les innovateurs répondront présent à l'événement technologique le plus influent au monde du 6 au 9 janvier à Las Vegas

ARLINGTON, Virginie, 3 janvier 2026 /PRNewswire/ -- CES® 2026 , l'événement technologique le plus influent au monde, revient à Las Vegas du 6 au 9 janvier, réunissant des entreprises mondiales, des startups innovantes, des cadres de l'industrie, des médias mondiaux et des dirigeants gouvernementaux pour découvrir la prochaine génération de technologies qui relèveront les grands défis mondiaux.

« Le CES 2026 est l'endroit où les innovateurs se donnent rendez-vous pour forger des partenariats et signer des contrats à l'échelle mondiale », déclare Gary Shapiro, président exécutif et CEO de la Consumer Technology Association (CTA)®, propriétaire et producteur du CES. « Tout indique que le CES sera phénoménal, avec des milliers d'exposants, un record de plus de 3 600 candidatures aux Innovation Awards et des innovations réparties sur 13 sites et 2,6 millions de mètres carrés nets. C'est une période passionnante pour l'innovation et le CES 2026 présentera les dernières technologies d'IA, de robotique, de santé numérique, de mobilité, d'entreprise, d'énergie, de divertissement immersif, d'accessibilité, et bien plus encore. »

Les innovateurs vous donnent rendez-vous au CES 2026

CES Accessibility Stage, powered by Verizon Accessibility - Faisant ses débuts au Venetian pendant le CES 2026, la scène proposera trois jours de contenu mettant en avant des technologies accessibles telles que les lunettes intelligentes, la robotique et les assistants domestiques à commande vocale.

- Faisant ses débuts au Venetian pendant le CES 2026, la scène proposera trois jours de contenu mettant en avant des technologies accessibles telles que les lunettes intelligentes, la robotique et les assistants domestiques à commande vocale. CES Creator Space - Ouvert à tous les participants au CES dans le LVCC Central Hall pour en savoir plus sur l'économie des créateurs.

- Ouvert à tous les participants au CES dans le LVCC Central Hall pour en savoir plus sur l'économie des créateurs. CES Foundry - Situé à Fontainebleau Las Vegas, CES Foundry est une nouvelle destination réunissant des innovateurs, des entrepreneurs, des investisseurs, des représentants du gouvernement et des médias pour explorer la façon dont l'IA et les technologies quantiques définissent la prochaine ère de l'innovation.

Ressources du CES

L'appli CES - Planifiez et naviguez au CES 2026 avec l'application officielle du salon. Recherchez « CES App » dans votre boutique d'applications. L'application de cette année comprend un nouveau chatbot IA, des mises à jour sur les transports, des traductions pour certaines sessions et la fonctionnalité « Attendee Connect » pour partager ses coordonnées via un code QR sécurisé.

- Planifiez et naviguez au CES 2026 avec l'application officielle du salon. Recherchez « CES App » dans votre boutique d'applications. L'application de cette année comprend un nouveau chatbot IA, des mises à jour sur les transports, des traductions pour certaines sessions et la fonctionnalité « Attendee Connect » pour partager ses coordonnées via un code QR sécurisé. CES Tech Talk - Téléchargez et écoutez les principales tendances attendues au CES 2026.

Principales tendances

IA : la part belle sera faite aux agents IA, jumeaux numériques et à l'IA embarquée pour améliorer la productivité, l'expérience client et les progrès médicaux. Exemples d'exposants : Aizip, AMD, DEEPX, LG Electronics, MAUM.AI, NXP Semiconductors, NVIDIA, PERCIVAI, Persona AI, Qualcomm, Samsung Electronics, Inc., SoundHound AI, XREAL

la part belle sera faite aux agents IA, jumeaux numériques et à l'IA embarquée pour améliorer la productivité, l'expérience client et les progrès médicaux. Santé numérique : de la médecine de précision pilotée par l'IA à l'essor des dispositifs portatifs et de la télésanté, le CES réunira l'ensemble de l'écosystème de la santé pour susciter la prochaine vague de percées dans le domaine de la santé numérique. Exemples d'exposants : AARP, Abbott, Ceragem Co., Ltd., Cosmo Robotics Co., Ltd., Earflo Inc., GARMIN International Inc., Humetrix, Myant Corp., Renpho, ResMed, Tombot, Inc., Ultrahuman Healthcare Private Limited, VibeBrux, Vivoo, Withings

de la médecine de précision pilotée par l'IA à l'essor des dispositifs portatifs et de la télésanté, le CES réunira l'ensemble de l'écosystème de la santé pour susciter la prochaine vague de percées dans le domaine de la santé numérique. Énergie : avec la croissance des technologies à forte demande d'énergie telles que l'IA, la quantique et le cloud, nous devons créer plus d'énergie. Le CES présentera des solutions d'énergie solaire, éolienne et nucléaire, ainsi que d'autres solutions alternatives. Exemples d'exposants : 3M, Clarios, ENEOS Corporation, Flint Paper Battery, Hitachi, Jackery Inc., Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Panasonic, WePower Technologies

avec la croissance des technologies à forte demande d'énergie telles que l'IA, la quantique et le cloud, nous devons créer plus d'énergie. Le CES présentera des solutions d'énergie solaire, éolienne et nucléaire, ainsi que d'autres solutions alternatives. Secteur de l'entreprise : ces technologies transformeront la manière dont les entreprises améliorent leur productivité, garantissent la sécurité et sécurisent leurs systèmes. Exemples d'exposants : Amazon, Google LLC, MetaVu, Microsoft, Siemens, Vuzix Corporation, Wisdomain

ces technologies transformeront la manière dont les entreprises améliorent leur productivité, garantissent la sécurité et sécurisent leurs systèmes. Mobilité : le CES présentera la mobilité aérienne, terrestre et maritime avec les dernières innovations dans les secteurs de l'agriculture, de l'automobile, de la construction, de l'industrie et de la technologie marine. L'innovation se concentrera sur l'automatisation, la connectivité et l'énergie. Exemples d'exposants : AUMOVIO Systems, Inc., BMW of North America, LLC, Bosch, Brunswick Corporation, Caterpillar Inc., Doosan, Hyundai Motor Company, John Deere, Kubota North America, Oshkosh Corporation, Sony Honda Mobility, Inc., Tensor Auto Inc., Valeo, Waymo, Zoox

le CES présentera la mobilité aérienne, terrestre et maritime avec les dernières innovations dans les secteurs de l'agriculture, de l'automobile, de la construction, de l'industrie et de la technologie marine. L'innovation se concentrera sur l'automatisation, la connectivité et l'énergie. Robotique : la robotique renforce l'efficacité, la sécurité et l'accessibilité dans tous les secteurs, en rendant les maisons plus intelligentes, en renforçant la production agricole et en améliorant la sécurité et les opérations dans les usines. Exemples d'exposants : Auria Robotics Inc., Booster Robotics Technology Co. Ltd, Doosan, Dreame Innovation Technology Co., Ltd., IntBot, Richtech Robotics, Sweet Robo LLC, Tombot, Inc., VenHub Global, WIRobotics, YuShu Technology Co., Ltd. (Unitree)

la robotique renforce l'efficacité, la sécurité et l'accessibilité dans tous les secteurs, en rendant les maisons plus intelligentes, en renforçant la production agricole et en améliorant la sécurité et les opérations dans les usines.

Les incontournables : keynotes

Lundi 5 janvier Lisa Su, présidente et CEO d' AMD , 18h30, The Venetian

Mardi 6 janvier Gary Shapiro, président exécutif et CEO de la CTA et Kinsey Fabrizio, président de la CTA , 8h30, The Venetian Roland Busch, président et CEO de Siemens , 8h30, The Venetian Parmi les conférenciers invités figurent : Bob Mumgaard de Commonwealth Fusion Systems (CFS) Jay Parikh de Microsoft Jensen Huang de NVIDIA Athina Kanioura de PepsiCo Yannick Bolloré, CEO et président de Havas et président de Vivendi, 11h00, ARIA All-In Entretien avec McKinsey et General Catalyst , 14h00, The Venetian Enregistrement en direct de All-In avec Bob Sternfels, Global Managing Partner, McKinsey & Company ; Hemant Taneja, CEO, General Catalyst ; et Jason Calacanis, entrepreneur, investisseur providentiel et co-animateur du podcast All-In . Yuanqing Yang, président et CEO de Lenovo , 17h00, Sphere La procédure de billetterie et la réglementation interne ne sont pas les mêmes que pour les autres conférences. Pour plus d'informations, visitez le site CES.tech . Parmi les conférenciers invités figurent : Lisa Su, AMD Gianni Infantino, FIFA Lip-Bu Tan, CEO d'Intel Jensen Huang, NVIDIA Cristiano Amon, Qualcomm et plus encore.

Mercredi 7 janvier Joe Creed, CEO de Caterpillar , 9h00, The Venetian Tom Hale, CEO de ŌURA , Leaders in Technology Dinner * sur invitation uniquement



« Le CES 2026 est l'endroit où les innovateurs les plus audacieux du monde se réunissent pour façonner l'avenir », déclare Fabrizio. « Le CES réunit les plus grands noms de la technologie, du divertissement et de l'économie mondiale, qu'il s'agisse de conférences visionnaires ou de lancements de produits révolutionnaires. C'est là que les idées audacieuses prennent de l'ampleur et que l'avenir de la technologie est discuté lors de plus de 400 conférences réunissant plus de 1 300 intervenants ».

Sessions Great Minds

Les orateurs de la série Great Minds sont des cadres supérieurs, des philanthropes, des personnalités influentes, des responsables gouvernementaux, des entrepreneurs, des investisseurs en capital-risque et bien d'autres encore :

Toujours en marche : comment les données de santé en continu transforment les soins 7 janvier, 10h00, LVCC, West Hall W232 Avec Ami Bhatt, Chief Innovation Officer, American College of Cardiology ; Jake Leach, président et CEO, Dexcom ; Lucienne Ide, CEO, Rimidi ; et Tom Hale, CEO, ŌURA

Redéfinir l'économie du sport 7 janvier, 11h00, LVCC, West Hall W232 Avec Casey Wasserman, Chairman & CEO et President & Chairperson de Wasserman et LA28 et Michael Kassan Fondateur et CEO, 3C Ventures

L'avenir de l'informatique 7 janvier, 14h00, LVCC, West Hall W232 Avec Deepa Subramaniam, vice-président, Creative Cloud, Adobe ; Kedar Kondap, VP principal et directeur général, Compute and Gaming, Qualcomm ; et Samuel Chang, VP principal et président de la division Consumer PC Solutions, HP Inc.

Retour vers le futur : la révolution nostalgique de la technologie 7 janvier, 15h00, LVCC, West Hall W232 Avec Alexis Ohanian, fondateur de Seven Seven Six, cofondateur et ancien président exécutif de Reddit, et Palmer Luckey, fondateur d'Anduril

La conduite de demain : démocratiser l'avenir de la technologie des véhicules définis par logiciel 7 janvier, 16h00, LVCC, West Hall W232 Avec Doug Field, Chief EVs, Digital and Design Officer, Ford Motor Company

Changer les règles du jeu : transformer l'expérience du sport en direct 8 janvier, 10h00, LVCC, West Hall W232 Avec George Hanna, Chief Technology and Digital Officer, LA Clippers ; Kat Harwood, US Sports Leader, Deloitte ; et Matt Fleckenstein, Chief Product & Technology Officer, Genius Sports

Le nouveau plan d'action : l'informatique spatiale au service de l'amélioration de l'habitat 8 janvier, 14h00, LVCC West Hall W232 Avec Seemantini Godbole, VP exécutif, CIDO, Lowe's

Combler le fossé des opportunités pour les populations mal desservies 8 janvier, 15h00, LVCC West Hall W232 Avec Barron Segar, président et CEO, World Food Program USA ; Carl Blake, CEO, Paralyzed Veterans of America ; Claire Casey, présidente, AARP Foundation ; Gretchen Littlefield, CEO, Moore ; et Jacquelyn Puente, présidente, Chambre de commerce hispanique des États-Unis.



Programmation de conférences de haut niveau

Le CES 2026 couvrira les nouveautés technologiques et inaugurera de nouveaux thèmes de conférence axés sur la fabrication , les dispositifs portatifs et la santé des femmes .

Accessibilité

Les voix de l'accessibilité : le point de vue des dirigeants sur le progrès et l'innovation 6 janvier, 13h00, Venetian, Lando 4302

Une nouvelle ère d'accès : améliorer les technologies d'assistance grâce à l'IA 6 janvier, 14h00, Venetian, Lando 4302

Utilisateurs réels, impact réel : concevoir pour l'accessibilité 6 janvier, 15h00, Venetian, Lando 4302



IA et robotique

Prêt pour l'avenir : façonner les équipes à l'ère de l'IA 5 janvier, 13h00, LVCC, West Hall W219

Tout miser sur l'IA : parier sur la puissance des puces de nouvelle génération 5 janvier, 16h00, LVCC, West Hall W219

de nouvelle génération L'essor des solutions périphériques : pourquoi l'IA agentique va tout remodeler 6 janvier, 11h00, LVCC, West Hall W218

Pas tout à fait humain : comment les humanoïdes changent la vie au travail et à la maison 7 janvier, 10h00, LVCC, West Hall W219



CES Creator Stage

L'espace CES Creator Space proposera trois jours de programmes conçus pour aider les créateurs à perfectionner leur art. La scène élargie des créateurs est ouverte à tous les participants au CES.

État de l'économie des créateurs 6 janvier, 10h30, LVCC, Central Hall, CES Creator Stage

Former des partenariats pertinents : construire des relations à long terme avec les marques 6 janvier, 14h15, LVCC, Central Hall, CES Creator Stage

À quoi ressembleront les indicateurs de réussite en 2026 ? 7 janvier, 14h15, LVCC, Central Hall, CES Creator Stage



CES Foundry

Le nouveau CES Foundry proposera un contenu convaincant sur l'IA et le quantique par le biais de tables rondes, de discussions informelles et de conversations avec des leaders d'opinion :

Du concept à la réalité : les créatifs utilisent l'IA pour donner vie à leurs grandes idées 7 janvier, 9h30, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

L'avenir de l'IA en Amérique : conversation informelle avec Michael Kratsios, conseiller du président en matière de science et de technologie, avec Fabrizio 7 janvier, 11h30, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

Discussion informelle - L'IA à grande échelle et le plus grand détaillant au monde 7 janvier, 13h30, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

Les rendements réels de l'IA : trouver les prochains grands gagnants 8 janvier, 9h30, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage



C Space®

Au-delà de l'algorithme : Les nouvelles habitudes numériques de la génération Z 5 janvier, 14h00, ARIA, Mariposa 5

Ecosystèmes continus, expériences personnalisées : La nouvelle ère du commerce de détail 6 janvier, 10h00, ARIA, Mariposa 5

Plus qu'un jeu : Les arènes sportives en tant que centres culturels 6 janvier, 15h00, ARIA, Joshua 8



Santé numérique

Utilisateurs réels, impact réel : concevoir pour l'accessibilité 6 janvier, 15h00, Venetian, Lando 4302

L'IA agentique dans les soins de santé : au-delà du battage médiatique 7 janvier, 14h00, Venetian, Marcello 4404

Diagnostics de la prochaine génération : une nouvelle ère de détection précoce 8 janvier, 9h00, Venetian, Marcello 4404

Le saut quantique : la prochaine frontière de l'informatique dans le domaine de la santé 8 janvier, 16h00, Marcello 4404



Énergie

Énergie intelligente : demande des consommateurs et retour sur investissement 6 janvier, 10h00, Lando 4304

Investir dans la transition énergétique 8 janvier, 9h00, LVCC, North Hall, N257

Des réseaux plus intelligents : alimenter des centres de données durables et fiables 8 janvier, 10h00, LVCC, North Hall, N257

Changement de vitesse : l'avenir de l'énergie 8 janvier, 11h00, LVCC, North Hall, N257



Entreprise

Boostez votre activité avec l'IA agentique : des résultats tangibles, un impact réel 5 janvier, 14h-14h40, LVCC, West Hall, W219

Au-delà du buzz : des outils d'IA plus intelligents pour des entreprises plus intelligentes

5 janvier, 15h-15h40, LVCC, West Hall, W219 Communautés connectées : comment l'IA soutient la prochaine ère d'innovation 6 janvier, 13-13h40, LVCC, North Hall, N261

Le XR Edge : l'informatique spatiale au service de l'innovation commerciale 8 janvier, 11h00, LVCC, West Hall, W218



Innovation Policy Summit

Le CES réunit des décideurs politiques du monde entier pour discuter des questions de politique technologique nationale et mondiale, notamment en matière de protection de la vie privée, de commerce, de concurrence, etc. Plus de 200 officiels internationaux, fédéraux, étatiques et locaux participeront au programme Leaders in Technology et assisteront au sommet Innovation Policy Summit (IPS) au CES.

Innovation sans frontières : la frontière politique mondiale 6 janvier, 11h00, LVCC, N258

Innover en matière de santé : une politique pour un avenir axé sur la technologie 6 janvier, 14h20 LVCC, N258

La concurrence dans un monde de différends commerciaux 7 janvier, 9h00, LVCC, N258

Les nouvelles règles de la route : gouverner le passage mondial à l'autonomie 7 janvier, 15h40, LVCC, N258

Discussions informelles avec Andrew Ferguson, président de la Commission fédérale du commerce, et Brendan Carr, président de la Commission fédérale des communications 8 janvier, 11h00, LVCC, W232

Perspectives du Sénat sur la politique en matière de nouvelles technologies 9 janvier, 11h00, LVCC, W232 Avec les sénateurs américains Amy Klobuchar (MN), Ben Ray Luján (NM), Gary C. Peters (MI) et Jacky Rosen (NV).



Fabrication

Tracer l'avenir : fabrication, innovation et avantage concurrentiel de l'Amérique 7 janvier, 15h15, LVCC, Nord, N261

Renforcer les compétences et les talents pour la prochaine ère de l'industrie manufacturière 7 janvier, 15h35, LVCC, Nord, N261

Fabriqué ici : repenser la fabrication dans un paysage mondial en mutation 7 janvier, 16h00, LVCC, Nord, N261



Mobilité

L'IA automobile : créer de nouvelles possibilités et expériences 6 janvier, 9h00, LVCC, West Hall, W219

Micromobilité : rendre le dernier kilomètre accessible 6 janvier, 15h00, LVCC, North Hall, N261

Le chemin à parcourir : comment les voitures connectées façonnent l'avenir 7 janvier, 13h00, LVCC, West Hall, W219

L'essor des robots agricoles : drones, tracteurs autopilotés et robots agricoles 8 janvier, 13h00, LVCC, West Hall, W218

Et n'oubliez pas la Mobility Stage , présentée par Bosch programming

Research Summit

Découvrez les tendances des consommateurs et des entreprises dans tous les secteurs.

Transformer les industries grâce à l'IA physique, présenté par McKinsey 5 janvier, 11h00, LVCC, W232

Schéma directeur de l'innovation : les technologies qui façonnent l'avenir, présenté par Invesco QQQ et Nasdaq 5 janvier, 14h00, LVCC, W232

La voiture du futur est-elle un simple appareil de consommation ? présenté par Omdia 6 janvier, 14h00, LVCC, W232

Stratégies pour stimuler la demande sur le marché des technologies grand public, présentée par Circana 6 janvier, 15h00, LVCC, W232



Dispositifs portatifs

Dispositifs portatifs optimisés par l'IA 8 janvier, 9h00, Venetian, Lando 4302

Quand la mode rencontre la fonction : la nouvelle génération de vêtements intelligents 8 janvier, 10h00, Venetian, Lando 4302

Technologies corporelles 8 janvier, 11h00, Venetian, Lando 4302



Santé des femmes

Innover pour la santé des femmes : combler les lacunes pour débloquer un marché de 100 milliards de dollars, présenté par BCG 6 janvier, 9h00, Venetian, Marcello 4404

Concevoir des technologies de santé pour les femmes : mettre un terme à l'IA masculine par défaut, présenté par K'ept Health 6 janvier, 9h55, Venetian, Marcello 4404

L'effet GLP-1 : les femmes façonnent l'avenir de la santé, présenté par PwC 6 janvier, 10h50, Venetian, Marcello 4404



Apparitions de célébrités et d'invités

Des célébrités, des légendes du sport, des musiciens, des stars du cinéma et de la télévision seront présents sur la scène du CES et tout au long du salon pour parler des dernières innovations.

Rendez-vous au CES Show Floor

Découvrez les dernières innovations technologiques de marques internationales, y compris des exposants nouveaux tels que DataMatica, Fanatics, Gruner AG, IKEA, JATCO, Marriott International, Mentagraph, MICROIP, Mobilus, Truly et Virinco.

LVCC Central Hall

Présentation des dernières innovations en matière de divertissement à domicile et de divertissement immersif - le centre névralgique du divertissement à domicile et de l'habitat personnalisé. Le hall central accueille également le CES Creator Stage et l'airstream America250 sera installé dans le Central Hall Grand Lobby. Exemples d'exposants : bHaptics Inc., Bosch, Dreame Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd, Even Realities, HDMI Licensing Administrator, Inc., Hisense Visual Technology Co., Ltd., LG Electronics, OpenWorkspace, Panasonic, Shokz, TCL Corporation, Vuzix Corporation, XREAL



LVCC North Hall

Le North Hall est le lieu où l'entreprise rencontre l'innovation. Découvrez comment les technologies s'associent pour faciliter notre vie quotidienne, aujourd'hui et demain, grâce aux communautés intelligentes, à l'IdO, à l'IA, à la robotique et bien plus encore. Exemples d'exposants : 3M, AC Future, ANELLO Photonics, Corning Incorporated, DEEPX, Dassault Systemes Americas Corp., Flint Paper Battery, Hitachi, Intbot, Siemens, Vasco Electronics, WePower Technologies, Wisdomain



LVCC South Hall

Le South Hall est l'endroit où les accessoires, Design & Source et les produits de pointe prennent vie pour améliorer notre façon de vivre et de travailler. Exemples d'exposants : BuzzTV, Denvix, KraftGeek, Nomatic, Radioshack USA LLC



LVCC West Hall

Découvrez l'ensemble de l'écosystème de la mobilité au CES, des voitures particulières et autonomes à la construction, en passant par l'agriculture, la navigation de plaisance et les voyages aériens avancés. Exemples d'exposants : Amazon for Automotive, Brunswick Corporation, Caterpillar Inc., Doosan, Hyundai Motor Company, Hyundai Mobis, John Deere, Kubota North America, Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Qualcomm, Verge Next, Waymo



C Space® à ARIA, Cosmopolitan et Vdara

Les plus grandes marques, annonceurs, plateformes médiatiques et créateurs de contenu du monde entier s'y rencontrent pour conclure des accords, explorer les tendances et dévoiler les dernières technologies qui remodèlent le secteur. Exemples d'exposants : Amazon Prime Video, Criteo, Disney Advertising Sales LLC, Genius Sports, Fanatics, Havas, Marriott International, Meta, Netflix, NBCUniversal Media, LLC, Reddit Inc., Roku, Inc., SiriusXM, Snap Inc., The Trade Desk, Inc., Uber, X



The Venetian

La maison de la vie intelligente, y compris la santé numérique, la maison intelligente, la gestion de l'énergie, la sécurité, l'éducation, le style de vie et la technologie alimentaire. Exemples d'exposants : AARP, Humetrix, Kolmar Korea, Midea Electric Trading (Singapore) Co Pte Ltd, Pawport, Pretika Corporation, RingConn LLC, Ultrahuman Healthcare Private Limited, Venous Eyewear Co., Ltd., Vivoo, Wacaco, Withings The Venetian accueille également le CES Innovation Awards Showcase, qui permet de découvrir en personne les produits récompensés. La prochaine série de lauréats du prix sera publiée le 4 janvier .



Eureka Park à The Venetian

Le hub des startups du CES accueille les startups du monde entier. Exemples d'exposants : Pavillons mondiaux et entreprises émergentes du Conseil européen de l'innovation (EIC), de France, de Hong Kong, d'Italie, de Corée, du Japon, des Pays-Bas, de Suisse, de Taïwan, d'Ukraine, des États-Unis et d'autres pays du monde entier. Dephy, LV Energy, myolab.ai, omi, SunLED Life Science B.V.



Fontainebleau

CES Foundry est la nouvelle destination des innovateurs mondiaux qui se réunissent pour résoudre les problèmes liés à l'IA et à l'informatique quantique. Les 7 et 8 janvier, le CES Foundry accueillera des innovateurs, des entrepreneurs, des investisseurs, des médias et des leaders de l'industrie pour des démonstrations en direct, du réseautage et du contenu immersif. Le programme CES Foundry culminera avec un segment spécial explorant l'avenir du divertissement intelligent, suivi de l'événement CES Foundry Celebration Event, présenté par IBM, JobsOhio, Vector et Washington D.C., pour un réseautage à fort impact. Le programme est ouvert à tous les détenteurs d'un badge CES, le jeudi 8 janvier à 16h30. Exemple de sessions sponsorisées par : AMD, Bosch, Brunswick Corporation, DEEPX, Deloitte Services LP, EY, HERE Technologies, Hitachi, NVIDIA Corporation, PwC, Vector Écrans fournis par : Aina Tech Inc., Agility Robotics, Coactive AI, D-Wave Quantum, Gravitas Technologies & Solutions, Monks, Tensor, Quantinuum, Quantum Computing Inc., SuperQ Quantum Computing Inc., Zebra Technologies Démos Foundry fournies par : D-Wave Quantum, IBM, Monks, SuperQ Quantum Computing Inc. et Quantum Computing Inc.



Pour rechercher les sociétés exposantes du CES - par catégorie de produits, par mot-clé ou par pays - consultez le répertoire des exposants.

Journées des médias

Des dizaines de marques parmi les plus importantes au monde vous feront part de leurs dernières actualités lors de deux jours d'événements réservés aux médias, les 4 et 5 janvier à Mandalay Bay, dont CES Unveiled et CES Tech Trends to Watch .

CES 2026 Tech Trends to Watch - Découvrez les principales tendances du CES 2026 et au-delà - dimanche 4 janvier, 15h00, Mandalay Bay, Oceanside C

- Découvrez les principales tendances du CES 2026 et au-delà - dimanche 4 janvier, 15h00, Mandalay Bay, Oceanside C CES Unveiled Las Vegas - L'événement médiatique officiel du CES 2026 avec des avant-premières de produits - dimanche 4 janvier, 16h00-19h00, Mandalay Bay, Shoreline Exhibit Hall

- L'événement médiatique officiel du CES 2026 avec des avant-premières de produits - dimanche 4 janvier, 16h00-19h00, Mandalay Bay, Shoreline Exhibit Hall Conférences de presse - De grandes marques feront des annonces, notamment Bosch, Doosan Bobcat, Geely Auto, Hisense, Hyundai Motor Company, LG Electronics, Sony Honda Mobility Inc. et The LEGO Group - 5 janvier, Mandalay Bay

Ressources médiatiques

Visitez les ressources médiatiques du CES pour accéder aux :

heures d'ouverture et coordonnées des salles de presse

informations sur les navettes

contenus b-roll

photos du CES

Suivez toute l'actualité sur CES.tech . Inscrivez-vous à CES 2026 ici .

À propos du CES® :

Le CES est l'événement technologique le plus influent du monde : le terrain d'essai des technologies de rupture et des innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et les innovateurs les plus talentueux y occupent le devant de la scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, présente tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2026 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux .

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord, la CTA représente le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde, des startups aux marques mondiales, et contribuent à plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA possède et produit le CES®, l'événement technologique mondial qui a le plus d'impact. Retrouvez-nous sur CTA.tech . Suivez-nous sur @CTAtech .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/5699896/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg