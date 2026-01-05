LO QUE NO SE PUEDE PERDER EN EL CES 2026

Innovadores se presentan en el evento tecnológico más influyente del mundo que regresa a Las Vegas del 6 al 9 de enero

ARLINGTON, Virginia, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- CES® 2026 , el evento tecnológico más influyente del mundo, regresa a Las Vegas del 6 al 9 de enero, para reunir a empresas de clase mundial, nuevas empresas innovadoras, ejecutivos de la industria, medios de comunicación globales y líderes gubernamentales para experimentar la próxima generación tecnológica que resolverá los desafíos del mundo.

"El CES 2026 es el lugar donde aparecen los innovadores para conectarse, crear asociaciones y hacer negocios a escala mundial", afirmó Gary Shapiro, presidente ejecutivo y director general de la Consumer Technology Association (CTA)®, propietaria y productora del CES. "Todas las señales apuntan a un CES estupendo con miles de expositores, un récord de más de 3.600 presentaciones para el premio a la innovación, e innovaciones en 13 lugares y 2,6 millones de pies cuadrados en total. Este es un momento emocionante para la innovación y el CES 2026 contará con la última tecnología en IA, robótica, salud digital, movilidad, empresa, energía, entretenimiento inmersivo, accesibilidad y más".

Los innovadores se presentan para experimentar el CES 2026

Escenario de accesibilidad en el CES, impulsado por Verizon Accessibility : haciendo su debut en el Venetian durante el CES 2026, este escenario contará con tres días de contenido que destacará la tecnología accesible como gafas inteligentes, robótica y asistentes para el hogar activados por voz.

: haciendo su debut en el Venetian durante el CES 2026, este escenario contará con tres días de contenido que destacará la tecnología accesible como gafas inteligentes, robótica y asistentes para el hogar activados por voz. CES Creator Space : ahora abierto para todos los asistentes al CES en la sala Central de LVCC para obtener más información sobre la economía de los creadores.

: ahora abierto para todos los asistentes al CES en la sala Central de LVCC para obtener más información sobre la economía de los creadores. CES Foundry: ubicada en Fontainebleau Las Vegas, CES Foundry es un nuevo destino que une a innovadores, empresarios, inversores, funcionarios gubernamentales y medios de comunicación para explorar cómo la IA y las tecnologías cuánticas están definiendo la próxima era de la innovación.

Recursos CES

Aplicación del CES : planifique y explore el CES 2026 con la aplicación oficial del espectáculo. Busque "CES App" en su tienda de aplicaciones. La aplicación de este año cuenta con un nuevo chatbot de IA, noticias sobre el transporte, traducciones para sesiones seleccionadas y "Attendee Connect" para compartir información de contacto entre sí a través de un código QR seguro.

: planifique y explore el CES 2026 con la aplicación oficial del espectáculo. Busque "CES App" en su tienda de aplicaciones. La aplicación de este año cuenta con un nuevo chatbot de IA, noticias sobre el transporte, traducciones para sesiones seleccionadas y "Attendee Connect" para compartir información de contacto entre sí a través de un código QR seguro. CES Tech Talk : descargue y escuche las principales tendencias que se esperan en el CES 2026.

Principales tendencias

IA: espere más agentes de IA, gemelos digitales e IA en dispositivos para mejorar la productividad, la experiencia del cliente y los avances médicos. Algunos de los expositores son: Aizip, AMD, DEEPX, LG Electronics, MAUM.AI, NXP Semiconductors, NVIDIA, PERCIVAI, Persona AI, Qualcomm, Samsung Electronics, Inc., SoundHound AI, XREAL

espere más agentes de IA, gemelos digitales e IA en dispositivos para mejorar la productividad, la experiencia del cliente y los avances médicos. Salud digital: desde la medicina de precisión impulsada por IA hasta el auge de los dispositivos portátiles y la telesalud, el CES convocará a todo el ecosistema de salud para impulsar la próxima ola de avances en salud digital. Algunos de los expositores son: AARP, Abbott, Ceragem Co., Ltd., Cosmo Robotics Co., Ltd., Earflo Inc., GARMIN International Inc., Humetrix, Myant Corp., Renpho, ResMed, Tombot, Inc., Ultrahuman Healthcare Private Limited, VibeBrux, Vivoo, Withings

desde la medicina de precisión impulsada por IA hasta el auge de los dispositivos portátiles y la telesalud, el CES convocará a todo el ecosistema de salud para impulsar la próxima ola de avances en salud digital. Energía: con el crecimiento de las tecnologías de alta demanda de energía como la IA, la cuántica y la nube, necesitamos crear más energía. CES mostrará energía solar, eólica, nuclear y otras alternativas. Algunos de los expositores son: 3M, Clarios, ENEOS Corporation, Flint Paper Battery, Hitachi, Jackery Inc., Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Panasonic, WePower Technologies

con el crecimiento de las tecnologías de alta demanda de energía como la IA, la cuántica y la nube, necesitamos crear más energía. CES mostrará energía solar, eólica, nuclear y otras alternativas. Empresarial: la tecnología empresarial transformará la forma en que las empresas mejoran la productividad, garantizan la seguridad y protegen sus sistemas. Algunos de los expositores son: Amazon, Google LLC, MetaVu, Microsoft, Siemens, Vuzix Corporation, Wisdomain

la tecnología empresarial transformará la forma en que las empresas mejoran la productividad, garantizan la seguridad y protegen sus sistemas. Movilidad: el CES mostrará la movilidad en el aire, la tierra y el mar con la última innovación en los sectores de la tecnología agrícola, automotriz, de la construcción, industrial y marina. La innovación se centrará en la automatización, la conectividad y la energía. Algunos de los expositores son: AUMOVIO Systems, Inc., BMW of North America, LLC, Bosch, Brunswick Corporation, Caterpillar Inc., Doosan, Hyundai Motor Company, John Deere, Kubota North America, Oshkosh Corporation, Sony Honda Mobility, Inc., Tensor Auto Inc., Valeo, Waymo, Zoox

el CES mostrará la movilidad en el aire, la tierra y el mar con la última innovación en los sectores de la tecnología agrícola, automotriz, de la construcción, industrial y marina. La innovación se centrará en la automatización, la conectividad y la energía. Robótica: la robótica mejora la eficiencia, la seguridad y la accesibilidad en todas las industrias, al hacer que los hogares sean más inteligentes, mejorar la producción agrícola y mejorar la seguridad y las operaciones en las fábricas. Algunos de los expositores son: Auria Robotics Inc., Booster Robotics Technology Co. Ltd, Doosan, Dreame Innovation Technology Co., Ltd., IntBot, Richtech Robotics, Sweet Robo LLC, Tombot, Inc., VenHub Global, WIRobotics, YuShu Technology Co., Ltd. (Unitree)

la robótica mejora la eficiencia, la seguridad y la accesibilidad en todas las industrias, al hacer que los hogares sean más inteligentes, mejorar la producción agrícola y mejorar la seguridad y las operaciones en las fábricas.

Conferencias magistrales imperdibles

Lunes 5 de enero Presidenta y directora ejecutiva de AMD, Dra. Lisa Su, a las 6:30 p. m., en The Venetian

Martes 6 de enero Presidente y director ejecutivo de CTA, Gary Shapiro, y presidenta de CTA, Kinsey Fabrizio, a las 8:30 a. m., en The Venetian Presidente y director ejecutivo de Siemens, Dr. Roland Busch, 8:30 a. m., en The Venetian Los oradores invitados son: Bob Mumgaard de Commonwealth Fusion Systems (CFS) Jay Parikh de Microsoft Jensen Huang de NVIDIA Athina Kanioura de PepsiCo Director ejecutivo y presidente de Havas y presidente de Vivendi, Yannick Bolloré, 11:00 a. m., ARIA Entrevista All-In con McKinsey y General Catalyst , a las 2:00 p. m., en The Venetian Grabación en vivo de All-In con Bob Sternfels, socio gerente global de McKinsey & Company; Hemant Taneja, director ejecutivo de General Catalyst; y Jason Calacanis, empresario, inversionista ángel y copresentador del podcast All-In Presidente y director general de Lenovo, Yuanqing Yang, 5:00 p. m., Sphere El proceso de emisión de boletos y las políticas de locación de esta presentación serán diferentes a las de otras presentaciones. Para más información, visite CES.tech . Los oradores invitados son: Dra. Lisa Su de AMD Gianni Infantino de la FIFA Lip-Bu Tan, director ejecutivo de Intel Jensen Huang de NVIDIA Cristiano Amon de Qualcomm y otros.

Miércoles 7 de enero Director ejecutivo de Caterpillar, Joe Creed, a las 9:00 a. m., en The Venetian Director ejecutivo de ŌURA, Tom Hale, cena de líderes en Tecnología * solo invitados



"CES 2026 es el lugar donde los innovadores más audaces del mundo se unen para dar forma a lo que viene", comentó Fabrizio. "Desde discursos visionarios hasta debuts de productos innovadores, CES reúne a los nombres más importantes de la tecnología, el entretenimiento y los negocios a nivel mundial. Es donde las ideas audaces cobran impulso y el futuro de la tecnología se discute en más de 400 sesiones de conferencias con más de 1.300 oradores".

Sesiones de Grandes Mentes

Entre los oradores destacados en la serie Grandes Mentes se encuentran ejecutivos de alto nivel, filántropos, personas influyentes, líderes gubernamentales, empresarios, capitalistas de riesgo y más:

Siempre activo: cómo los datos de salud continuos están transformando la atención 7 de enero, 10:00 a. m., sala Oeste W232 de LVCC Con Ami Bhatt, directora de Innovación del American College of Cardiology; Jake Leach, presidente y director ejecutivo de Dexcom; Lucienne Ide, directora ejecutiva de Rimidi; y Tom Hale, director ejecutivo de ŌURA

Redefiniendo el negocio del deporte 7 de enero, 11:00 a. m., sala Oeste W232 de LVCC Con Casey Wasserman, jefe y director ejecutivo y presidente y moderador, Wasserman y LA28 y Michael Kassan Fundador y director ejecutivo de 3C Ventures

El futuro de la informática 7 de enero, 2:00 p. m., sala Oeste W232 de LVCC Con la presencia de Deepa Subramaniam, vicepresidenta de Creative Cloud, Adobe; Kedar Kondap, vicepresidente sénior y gerente general de Informática y Juegos, Qualcomm; y Samuel Chang, vicepresidente sénior y presidente de la división de Consumer PC Solutions, HP Inc.

Regreso al futuro: la revolución nostálgica de la tecnología 7 de enero, 3:00 p. m., sala Oeste W232 de LVCC Con Alexis Ohanian, fundador de Seven Seven Six y cofundador y expresidente ejecutivo de Reddit, y Palmer Luckey, fundador de Anduril

Conducir en el mañana: democratizar el futuro de la tecnología de vehículos definidos por software 7 de enero, 4:00 p. m., sala Oeste W232 de LVCC Con Doug Field, director de Vehículos Eléctricos, responsable de Diseño y Digitalización de Ford Motor Company

A la vanguardia: transformando la experiencia de los deportes en vivo 8 de enero, 10:00 a. m., sala Oeste W232 de LVCC Con la presencia de George Hanna, director de Tecnología y Digitalización de LA Clippers; Kat Harwood, líder de deportes de EE. UU. de Deloitte; y Matt Fleckenstein, director de Productos y Tecnología de Genius Sports

El nuevo plan de acción: la informática espacial se une a las mejoras para el hogar 8 de enero, 2:00 p. m., sala Oeste W232 de LVCC Con Seemantini Godbole, vicepresidente ejecutivo y director de Información y Digital de Lowe's

Reduciendo la diferencia de oportunidades para las poblaciones desatendidas 8 de enero, 3:00 p. m., sala Oeste W232 de LVCC Con Barron Segar, presidente y director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de EE. UU.; Carl Blake, director ejecutivo de Paralyzed Veterans of America; Claire Casey, presidenta de AARP Foundation; Gretchen Littlefield, directora ejecutiva de Moore; y Jacquelyn Puente, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos



La mejor programación de conferencias

CES 2026 cubrirá lo que viene en tecnología y presentará nuevas series de conferencias centradas en la fabricación , los dispositivos para vestir y la salud de la mujer .

Accesibilidad

Voces de accesibilidad: una visión de alto nivel sobre el progreso y la innovación 6 de enero, 1:00 p. m., Venetian, Lando 4302

Nueva era del acceso: mejorar la tecnología de asistencia con IA 6 de enero, 2:00 p. m., Venetian, Lando 4302

Usuarios reales, impacto real: diseño para la accesibilidad 6 de enero, 3:00 p. m., Venetian, Lando 4302



IA y robótica

Preparados para el futuro: dar forma a la fuerza laboral en la era de la IA 5 de enero, 1:00 p. m., sala Oeste W219 de LVCC

Todo sobre IA: apostar por el poder de los chips de próxima generación 5 de enero, 4:00 p. m., sala Oeste W219 de LVCC

de próxima generación El despertar de la vanguardia: por qué la IA agéntica cambiará todo 6 de enero, 11:00 a. m., sala Oeste W218 de LVCC

No del todo humano: cómo los humanoides están cambiando la vida laboral y del hogar 7 de enero, 10:00 a. m., sala Oeste W219 de LVCC



CES Creator Stage

El CES Creator Space contará con tres días de programación diseñados para ayudar a los creadores a perfeccionar su oficio. La Creator Stage ampliada está abierta para todos los asistentes al CES.

Situación económica de los creadores 6 de enero, 10:30 a. m., sala Central de LVCC, CES Creator Stage

Asociarse con un propósito: construir relaciones de marca a largo plazo 6 de enero, 2:15 p. m., sala Central de LVCC, CES Creator Stage

Cómo serán las métricas para el éxito en 2026 7 de enero, 2:15 p. m., sala Central de LVCC, CES Creator Stage



CES Foundry

El nuevo CES Foundry ofrecerá contenido cuántico y de IA convincente a través de paneles, charlas informales y conversaciones con líderes de opinión, tales como:

Del concepto a la realidad: los creativos usan la IA para dar vida a grandes ideas 7 de enero, 9:30 a. m., Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

El futuro de la IA en Estados Unidos: una charla informal con Michael Kratsios, asesor de Ciencia y Tecnología del presidente, con Fabrizio 7 de enero, 11:30 a. m., Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

Charla informal: IA a gran escala y el minorista más grande del mundo 7 de enero, 1:30 p. m., Fontainebleau, salón Azure, etapa Breakthrough

Ganancias reales de la IA: cómo encontrar a los próximos grandes elementos ganadores 8 de enero, 9:30 a. m., Fontainebleau, salón Azure, etapa Breakthrough



C Space®

Más allá del algoritmo: los nuevos hábitos digitales de la generación Z 5 de enero, 2:00 p. m., ARIA, Mariposa 5

Ecosistemas sin fisuras, experiencias personalizadas: la próxima era del comercio minorista 6 de enero, 10:00 a. m., ARIA, Mariposa 5

Más que un juego: las instalaciones deportivas como centros culturales 6 de enero, 3:00 p. m., ARIA, Joshua 8



Salud digital

Usuarios reales, impacto real: diseño para la accesibilidad 6 de enero, 3:00 p. m., Venetian, Lando 4302

La IA agéntica en la atención médica: más allá del bombo publicitario 7 de enero, 2:00 p. m., Venetian, Marcello 4404

Diagnósticos de próxima generación: una nueva era de detección temprana 8 de enero, 9:00 a. m., Venetian, Marcello 4404

Salto cuántico: la próxima frontera de la informática en salud 8 de enero, 4:00 p. m., Marcello 4404



Energía

Energía inteligente: demanda del consumidor y retorno de la inversión 6 de enero, 10:00 a. m., Lando 4304

Invertir en la transición energética 8 de enero, 9:00 a. m., sala Norte de LVCC, N257

Redes eléctricas más inteligentes: proporcionando energía a centros de datos sostenibles y fiables 8 de enero, 10:00 a. m., sala Norte de LVCC, N257

Cambio de poder: el futuro de la energía 8 de enero, 11:00 a. m., sala Norte de LVCC, N257



Empresa

Potencie su negocio con una IA dinámica: resultados reales, impacto real 5 de enero, de 2:00 a 2:40 p. m., sala Oeste de LVCC, W219

Más allá del revuelo: herramientas de IA más inteligentes para empresas más inteligentes

5 de enero, de 3:00 a 3:40 p. m., sala Oeste de LVCC, W219 Comunidades conectadas: cómo la IA impulsa la próxima era de la innovación 6 de enero, de 1:00 a 1:40 p. m., sala Norte de LVCC, N261

El avance de la realidad extendida: impulsar la innovación empresarial con la computación espacial 8 de enero, 11:00 a. m., sala Oeste de LVCC, W218



Cumbre sobre políticas de innovación

El CES reúne a responsables políticos de todo el mundo para debatir asuntos de política tecnológica nacional y mundial, como la privacidad, el comercio, la competencia y más. Más de 200 funcionarios y personal del gobierno internacional, federal, estatal y local participan en el programa de líderes en tecnología y asisten a la Cumbre de Políticas de Innovación (IPS, por sus siglas en inglés) en el CES.

Innovación sin fronteras: la frontera de la política mundial 6 de enero, 11:00 a. m., LVCC, N258

Innovar en salud: política para un futuro impulsado por la tecnología 6 de enero, 2:20 p. m., LVCC, N258

Competir en un mundo de disputas comerciales 7 de enero, 9:00 a. m., LVCC, N258

Reglas en el rumbo: gobernar el cambio global hacia la autonomía 7 de enero, 3:40 p. m., LVCC, N258

Charlas informales con el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, y el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr 8 de enero, 11:00 a. m., LVCC, W232

Perspectivas del Senado sobre la política de tecnología emergente 9 de enero, 11:00 a. m., LVCC, W232 Con la participación de los senadores estadounidenses Amy Klobuchar (MN); Ben Ray Luján (NM), Gary C. Peters (MI) y Jacky Rosen (NV)



Fabricación

Planificar la ruta hacia el futuro: fabricación, innovación y ventaja competitiva de Estados Unidos 7 de enero, 3:15 p. m., LVCC, North, N261

Desarrollo de habilidades y talento para la próxima era de la fabricación 7 de enero, 3:35 p. m., LVCC, North, N261

Hecho aquí: repensando la fabricación en un panorama mundial cambiante 7 de enero, 4:00 p. m., LVCC, North, N261



Movilidad

IA automotriz: liberar nuevas posibilidades y experiencias 6 de enero, 9:00 a. m., sala Oeste de LVCC, W219

Micromovilidad: hacer que la última milla sea accesible 6 de enero, 3:00 p. m., sala Norte de LVCC, N261

Qué depara el futuro: cómo los autos conectados están dando forma al futuro 7 de enero, 1:00 p. m., sala Oeste de LVCC, W219

El auge del AgBot: drones, tractores autónomos y robots agrícolas 8 de enero, 1:00 p. m., sala Oeste de LVCC, W218

Además, la etapa de movilidad , presentada por la programación de Bosch

Cumbre de investigación

Conozca las tendencias de los consumidores y empresariales en todos los sectores industriales.

Transformando las industrias con IA física, presentada por McKinsey 5 de enero, 11:00 a. m., LVCC, W232

Plan de innovación: la tecnología que da forma al futuro, presentada por Invesco QQQ y Nasdaq 5 de enero, 2:00 p. m., LVCC, W232

¿El auto del futuro simplemente será otro dispositivo de consumo?, presentada por Omdia 6 de enero, 2:00 p. m., LVCC, W232

Estrategias para impulsar la demanda en el mercado de tecnología de consumo, presentada por Circana 6 de enero, 3:00 p. m., LVCC, W232



Dispositivos para vestir

Dispositivos para vestir alimentados por IA 8 de enero, 9:00 a. m., Venetian, Lando 4302

La moda cumple con la función: la próxima generación de ropa inteligente 8 de enero, 10:00 a. m., Venetian, Lando 4302

Tecnología basada en el cuerpo 8 de enero, 11:00 a. m., Venetian, Lando 4302



Salud de la mujer

Innovación para la salud de la mujer: cerrando brechas para liberar un mercado de 100 mil millones de dólares, presentada por BCG 6 de enero, 9:00 a. m., Venetian, Marcello 4404

Diseño de tecnología de salud para mujeres: terminar con la IA masculina por defecto, presentada por K'ept Health 6 de enero, 9:55 a. m., Venetian, Marcello 4404

El efecto GLP-1: Mujeres que moldean el futuro de la salud, presentada por PwC 6 de enero, 10:50 a. m., Venetian, Marcello 4404



Apariciones de celebridades e invitados

Celebridades, leyendas del deporte, músicos, estrellas de cine y televisión estarán en el escenario del CES y durante todo el espectáculo, debatiendo y experimentando las últimas innovaciones.

Experimente la sala de exposiciones del CES

Vea las últimas innovaciones tecnológicas de marcas de clase mundial, incluidos los expositores por primera vez como DataMatica, Fanatics, Gruner AG, IKEA, JATCO, Marriott International, Mentagraph, MICROIP, Mobilus, Truly, y Virinco.

Sala central de LVCC

Presentación de la última innovación en torno al entretenimiento inmersivo y en el hogar: el punto central para el entretenimiento personalizado en el hogar y la vida. La sala central también alberga el CES Creator Stage y el remolque America250 estará en el gran vestíbulo de la sala central. Entre los expositores se encuentran: bHaptics Inc., Bosch, Dreame Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd, Even Realities, HDMI Licensing Administrator, Inc., Hisense Visual Technology Co., Ltd., LG Electronics, OpenWorkspace, Panasonic, Shokz, TCL Corporation, Vuzix Corporation, XREAL



Sala norte del LVCC

En la sala Norte se encuentra la empresa con la innovación. Experimente cómo la tecnología trabaja en conjunto para apoyar nuestra vida cotidiana, en la actualidad y en el futuro, en comunidades inteligentes, internet de las cosas, IA, robótica y más. Entre los expositores se encuentran: 3M, AC Future, ANELLO Photonics, Corning Incorporated, DEEPX, Dassault Systemes Americas Corp., Flint Paper Battery, Hitachi, Intbot, Siemens, Vasco Electronics, WePower Technologies, Wisdomain



Sala sur del LVCC

La sala Sur es donde los accesorios, el diseño y la fuente y los productos de vanguardia cobran vida para mejorar la forma en que vivimos y trabajamos. Entre los expositores se encuentran: BuzzTV, Denvix, KraftGeek, Nomatic, Radioshack USA LLC



Sala oeste del LVCC

Experimente todo el ecosistema de la movilidad en el CES, desde vehículos de pasajeros y autónomos hasta de construcción, agricultura, navegación y viajes aéreos avanzados. Entre los expositores se encuentran: Amazon for Automotive, Brunswick Corporation, Caterpillar Inc., Doosan, Hyundai Motor Company, Hyundai Mobis, John Deere, Kubota North America, Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Qualcomm, Verge Next, Waymo



C Space® en ARIA, Cosmopolitan, y Vdara

Donde las principales marcas, anunciantes, plataformas de medios y creadores de contenido del mundo se reúnen para forjar acuerdos, explorar tendencias y revelar las últimas tecnologías que remodelan la industria. Entre los expositores se encuentran: Amazon Prime Video, Criteo, Disney Advertising Sales LLC, Genius Sports, Fanatics, Havas, Marriott International, Meta, Netflix, NBCUniversal Media, LLC, Reddit Inc., Roku, Inc., SiriusXM, Snap Inc., The Trade Desk, Inc., Uber, X



The Venetian

Hogar de la vida inteligente, incluida la salud digital, el hogar inteligente, la gestión de la energía, la seguridad, la educación, el estilo de vida y la tecnología de los alimentos. Entre los expositores se encuentran: AARP, Humetrix, Kolmar Korea, Midea Electric Trading (Singapore) Co Pte Ltd, Pawport, Pretika Corporation, RingConn LLC, Ultrahuman Healthcare Private Limited, Venous Eyewear Co., Ltd., Vivoo, Wacaco, Withings The Venetian también alberga la presentación de los premios a la innovación del CES: explore en persona los productos ganadores. La próxima ronda de galardonados con el premio de embargo se publicará el 4 de enero .



Eureka Park en The Venetian

El centro de empresas emergentes del CES, hogar de empresas emergente de todo el mundo. Entre los expositores se encuentran: pabellones globales y empresas emergentes del Consejo Europeo de Innovación (EIC), Francia, Hong Kong, Italia, Corea, Japón, Países Bajos, Suiza, Taiwán, Ucrania, Estados Unidos y otros países de todo el mundo. Dephy, LV Energy, myolab.ai, omi, SunLED Life Science B.V.



Fontainebleau

CES Foundry es el nuevo destino para que los innovadores del mundo se unan y resuelvan con IA y cuántica. CES Foundry se llevará a cabo del 7 al 8 de enero y contará con innovadores, empresarios, inversores, medios de comunicación y líderes de la industria para demostraciones en vivo, establecimiento de contactos y contenido inmersivo. La programación de CES Foundry culminará en un segmento especial que explorará el futuro del entretenimiento inteligente, seguido del evento de celebración de CES Foundry, presentado por IBM, JobsOhio, Vector y Washington DC, para redes de alto impacto. Está abierta para todos los que tengan una insignia CES el jueves 8 de enero a las 4:30 p. m. Ejemplo de sesiones patrocinadas de: AMD, Bosch, Brunswick Corporation, DEEPX, Deloitte Services LP, EY, HERE Technologies, Hitachi, NVIDIA Corporation, PwC, Vector Exhibiciones de: Aina Tech Inc., Agility Robotics, Coactive AI, D-Wave Quantum, Gravitas Technologies & Solutions, Monks, Tensor, Quantinuum, Quantum Computing Inc., SuperQ Quantum Computing Inc., Zebra Technologies Demostraciones de la unión de IA y cuántica de Foundry de: D-Wave Quantum, IBM, Monks, SuperQ Quantum Computing Inc., y Quantum Computing Inc.



Para buscar empresas expositoras en el CES, por categoría de producto, palabra clave o país, visite el Directorio de expositores.

Días para los medios

Escuche las últimas noticias de decenas de las marcas más importantes del mundo en dos días de eventos exclusivos para los medios, del 4 al 5 de enero en el Mandalay Bay, incluyendo CES Unveiled y CES Tech Trends to Watch .

CES 2026 Tech Trends to Watch: escuche las principales tendencias en el CES 2026 y más: domingo 4 de enero, 3:00 p. m., Mandalay Bay, Oceanside C

escuche las principales tendencias en el CES 2026 y más: domingo 4 de enero, 3:00 p. m., Mandalay Bay, Oceanside C CES Unveiled Las Vegas: evento oficial para medios de comunicación del CES 2026 con vistas previas de productos innovadores: domingo 4 de enero de 4:00 a 7:00 p. m., en Mandalay Bay, en la sala de exhibiciones Shoreline

evento oficial para medios de comunicación del CES 2026 con vistas previas de productos innovadores: domingo 4 de enero de 4:00 a 7:00 p. m., en Mandalay Bay, en la sala de exhibiciones Shoreline Conferencias de prensa: las principales marcas harán anuncios, como Bosch, Doosan Bobcat, Geely Auto, Hisense, Hyundai Motor Company, LG Electronics, Sony Honda Mobility Inc., y The LEGO Group, el 5 de enero, en el Mandalay Bay

Recursos para los medios:

visite los Recursos para medios del CES para acceder a:

Horas y ubicaciones de la sala de medios

Información del autobús de enlace

Material complementario

Galería de fotos del CES

Para recibir las últimas noticias e información, visite CES.tech . Regístrese en el CES 2026 aquí .

