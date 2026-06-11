O robô humanoide Z01 da Zoomlion é destaque na KOMATEK 2026, mostrando avanços em IA incorporada e robótica industrial

ISTANBUL, 11 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") chamou a atenção de todos na KOMATEK 2026, em Istambul, com a apresentação de seu robô humanoide Z01. Junto com mais de 40 exibições de máquinas de construção de alta tecnologia, que garantiram pedidos superiores a 1 bilhão de RMB, o Z01 foi uma das atrações mais comentadas do evento.

O robô humanoide Z01 da Zoomlion apresentou uma sequência de tai chi, atraindo grandes multidões e com amplo envolvimento de visitantes na KOMATEK 2026, em Istambul. (PRNewsfoto/Zoomlion)

Projetado para colaboração industrial, orientação inteligente e aplicações educacionais, o robô humanoide bípede demonstrou movimento coordenado e capacidades operacionais precisas ao longo da exposição. Durante uma demonstração ao vivo, o Z01 executou uma sequência de tai chi, exibindo recursos avançados de controle de movimento, equilíbrio dinâmico e interação homem-robô, atraindo grandes multidões de visitantes.

O lançamento do Z01 destaca o crescente compromisso da Zoomlion com a IA incorporada, com robôs de IA incorporada e setores emergentes relacionados formando a terceira curva de crescimento da empresa.

Zoomlion possui vantagens significativas no desenvolvimento de inteligência incorporada. Como uma das primeiras empresas da indústria chinesa de máquinas de construção a investir em tecnologias industriais de IoT, a empresa construiu uma sólida base digital por meio da Zvalley, sua subsidiária de internet industrial movida a IA, apoiada por quase 1.300 profissionais técnicos e de P&D.

Desde 2024, a Zoomlion acelerou o desenvolvimento de tecnologias de IA incorporada por meio de suas capacidades integradas de inovação hardware-software. A empresa criou uma estrutura tecnológica completa que abrange hardware robótico, componentes essenciais, sistemas de tomada de decisão e controle de movimento, além de ecossistemas de software. Ao mesmo tempo, a integração de tecnologias de IA e robótica está contribuindo para o avanço da transformação inteligente do segmento de máquinas de construção, máquinas agrícolas e equipamentos de mineração da Zoomlion.

No final de 2025, a Zoomlion havia desenvolvido oito protótipos de robôs com IA incorporada em quatro grandes categorias, criando um portfólio diversificado de produtos que inclui robôs humanoides e robôs com rodas. Aproveitando os extensos ambientes industriais da empresa, esses robôs foram validados em aplicações reais na Zoomlion Smart City, incluindo manuseio logístico, inspeção de fábrica, carregamento e descarga, pré-montagem e inspeção de qualidade. Essas implementações forneceram dados operacionais valiosos e experiência para futuras comercialização em larga escala.

No início deste ano, na Hannover Messe 2026, a Zoomlion apresentou o Robot Ops, sua plataforma incorporada de desenvolvimento de IA, e demonstrou operações colaborativas envolvendo robôs humanoides e logísticos O evento destacou o progresso da empresa na transição da IA incorporada da pesquisa laboratorial para aplicações práticas de nível industrial, enfatizando adaptabilidade no mundo real, tomada de decisões autônomas e colaboração entre múltiplos robôs.

Hoje, robôs de IA incorporada já estão sendo utilizados em múltiplos processos de fabricação na Zoomlion Smart City. A Zoomlion está comprometida em desenvolver inteligência incorporada com uma mentalidade industrial, focando em cenários do mundo real e construindo capacidades do zero Ao estabelecer um sistema robusto de dados industriais para IA incorporada e avançar no design e fabricação de robôs voltados para engenharia, a empresa está lançando as bases para a implantação em larga escala de tecnologias de inteligência incorporada em diversos setores.

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FONTE Zoomlion