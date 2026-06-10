Robot Humanoid Z01 Zoomlion Menyerlah di KOMATEK 2026, Pamer Kemajuan dalam AI Terkandung dan Robotik Industri

ISTANBUL, 10 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") menarik perhatian meluas di KOMATEK 2026, Istanbul menerusi penampilan robot humanoid Z01. Di samping lebih daripada 40 barang pameran jentera pembinaan berteknologi tinggi yang berjaya memperoleh tempahan melebihi RMB 1 bilion, Z01 muncul sebagai salah satu tarikan yang paling hangat diperkatakan di acara tersebut.

Zoomlion's Humanoid Robot Z01 performed a Tai Chi routine, drawing large crowds and extensive visitor engagement at KOMATEK 2026 in Istanbul. (PRNewsfoto/Zoomlion)

Direka untuk kerjasama industri, panduan pintar dan aplikasi pendidikan, robot humanoid berkaki dua itu memperlihatkan pergerakan terselaras serta keupayaan operasi yang tepat sepanjang pameran berlangsung. Dalam demonstrasi secara langsung, Z01 mempersembahkan rutin Tai Chi, mempamerkan keupayaan kawalan pergerakan termaju, keseimbangan dinamik dan interaksi manusia-robot, sekali gus menarik kehadiran ramai pengunjung.

Kemunculan sulung Z01 turut menyerlahkan komitmen Zoomlion yang semakin meningkat terhadap AI terkandung dengan robot AI terkandung dan industri baru muncul yang berkaitan membentuk keluk pertumbuhan ketiga syarikat.

Zoomlion memiliki kelebihan besar dalam pembangunan kecerdasan terkandung. Sebagai salah satu syarikat terawal dalam industri jentera pembinaan China yang melabur dalam teknologi IoT perindustrian, syarikat membina asas digital yang kukuh melalui Zvalley, subsidiari internet perindustrian berkuasa AI yang disokong oleh hampir 1,300 ahli profesional teknikal serta penyelidikan dan pembangunan (R&D).

Sejak tahun 2024, Zoomlion telah mempercepat pembangunan teknologi AI terkandung menerusi keupayaan inovasi perkakasan-perisian bersepadu. Syarikat telah mewujudkan kerangka teknologi komprehensif yang meliputi perkakasan robot, komponen teras, sistem membuat keputusan dan kawalan pergerakan, serta ekosistem perisian. Pada masa sama, integrasi teknologi AI dan robotik turut membantu memacu transformasi pintar dalam perniagaan jentera pembinaan, jentera pertanian dan peralatan perlombongan Zoomlion.

Menjelang akhir tahun 2025, Zoomlion telah membangunkan lapan prototaip robot AI terkandung merangkumi empat kategori utama, sekali gus mewujudkan portfolio produk terpelbagai termasuk robot humanoid dan robot beroda. Dengan memanfaatkan persekitaran industri syarikat yang luas, robot-robot ini telah disahkan dalam aplikasi dunia sebenar di Zoomlion Smart City, termasuk pengendalian logistik, pemeriksaan kilang, pemuatan dan pemunggahan, prapemasangan serta pemeriksaan kualiti. Pelaksanaan ini telah menyediakan data operasi dan pengalaman berharga demi pengkomersialan berskala besar pada masa depan.

Awal tahun ini di Hannover Messe 2026, Zoomlion turut mempamerkan Robot Ops, platform pembangunan AI terkandung miliknya, dan memperlihatkan operasi kolaboratif melibatkan robot humanoid serta robot logistik. Acara tersebut mengetengahkan kemajuan syarikat dalam membawa AI terkandung daripada peringkat penyelidikan makmal kepada aplikasi praktikal bertaraf industri, dengan penekanan terhadap kebolehsuaian dunia sebenar, keupayaan membuat keputusan secara autonomi dan kerjasama berbilang robot.

Hari ini, robot AI terkandung sudahpun digunakan dalam pelbagai proses pembuatan di Zoomlion Smart City. Zoomlion komited untuk membangunkan kecerdasan terkandung berasaskan corak pemikiran perindustrian dengan memberi tumpuan kepada senario dunia sebenar dan membina keupayaan dari peringkat asas. Dengan mewujudkan sistem data industri yang kukuh untuk AI terkandung serta memajukan reka bentuk dan pembuatan robot berorientasikan kejuruteraan, syarikat meletakkan asas yang mantap bagi penggunaan teknologi kecerdasan terkandung berskala besar merentasi industri.

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